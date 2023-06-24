Ớt chuông được mệnh danh là 'mỹ phẩm sắc màu' đối với làn da và mái tóc, có nhiều lợi ích vượt bậc cho sức khỏe, đi chợ nhớ mua ngay

Dinh dưỡng 24/06/2023 11:15

Bài viết dưới đây sẽ khiến bạn hiểu hơn về những lợi ích vô cùng đặc biệt của ớt chuông, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm 'mỹ phẩm sắc màu' tự nhiên này trong cuộc sống hàng ngày của bạn!

Ớt chuông có thành phần chất dinh dưỡng khá giàu gồm: vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Hàm lượng vitamin A trong 149 gam chuông xanh cung cấp khoảng 551 IU vitamin A, tương đương với một chén nhỏ. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin A trong ớt chuông đỏ nhiều hơn và tốt hơn cho sự phát triển của thị lực và mắt. Sử dụng một chén ớt xắt nhỏ với nhiều màu sắc có thể cung cấp hơn 100% giá trị hàng ngày.

Đối với hàm lượng vitamin C trong ớt chuông có tác dụng giúp cơ thể chống lại các tác nhân của quá trình oxy hóa đồng thời hỗ trợ sức khoẻ của các mô cũng như nâng cao khả năng miễn dịch. Hàm lượng chất folate có trong ớt chuông có tác dụng hỗ trợ chức năng của các tế bào hồng cầu và đặc biệt hợp chất này khá quan trọng với phụ nữ khi đang trong thời kỳ mang thai, vì nó có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi.

Ớt chuông được mệnh danh là 'mỹ phẩm sắc màu' đối với làn da và mái tóc, có nhiều lợi ích vượt bậc cho sức khỏe, đi chợ nhớ mua ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông cũng thuộc nguồn thực phẩm cung cấp phong phú hàm lượng vitamin K. Vitamin này rất cần thiết cho các chức năng đông máu. Tất cả ớt chuông với các màu khác nhau đều cung cấp hàm lượng kali cao. Khoáng chất này có tác dụng giúp giữ chất lỏng và khoáng chất cân bằng trong cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng cơ bắp, đồng thời điều hòa huyết áp ổn định.

Trong thời đại ngày nay, việc chăm sóc sức khỏelàm đẹp đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mọi người. Với nhiều sản phẩm được quảng cáo đến tận nhà, chúng ta dễ dàng bị lạc trong rừng thông tin về các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Nhưng bạn có thể bất ngờ khi biết rằng một loại thực phẩm thông thường trong chúng ta thường xuyên sử dụng trong các món ăn lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả sắc đẹp của bạn đó chính là ớt chuông. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những lợi ích thông qua loại quả đầy sắc màu này.

Ớt chuông chống viêm da

Violaxanthin - chất chống oxy hóa carotenoid phổ biến có trong ớt chuông vàng có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm do mụn và vi khuẩn gây ra. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng này còn giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Ớt chuông được mệnh danh là 'mỹ phẩm sắc màu' đối với làn da và mái tóc, có nhiều lợi ích vượt bậc cho sức khỏe, đi chợ nhớ mua ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông giúp giảm cholesterol máu

Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol.

Ớt chuông giúp ngăn ngừa nếp nhăn và sạm nám

Ớt chuông còn giàu vitamin C hơn cả cam quýt. Hàm lượng vitamin C cao hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho da căng mịn, đàn hồi. Hơn nữa, ăn ớt chuông còn cải thiện màu sắc của da, giảm các đốm đen, gây sạm nám, tàn nhang trên da.

Ớt chuông giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt

Ớt chuông có rất nhiều vitamin A và carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Ăn ớt chuông có thể bảo vệ võng mạc của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và thậm chí làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác, đục thủy tinh thể và mù lòa.

Ớt chuông được mệnh danh là 'mỹ phẩm sắc màu' đối với làn da và mái tóc, có nhiều lợi ích vượt bậc cho sức khỏe, đi chợ nhớ mua ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông giúp làm đẹp tóc và đẹp da

Ớt chuông cung hàm nguồn vitamin E khá phong phú. Vitamin E có vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da và mái tóc trẻ trung.

Hàm lượng vitamin C trong ớt chuông có tác dụng mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, vitamin C còn giúp thúc đẩy sự hình thành collagen, khiến cho làn da trở nên săn chắc, khỏe mạnh trước các tác động bên ngoài môi trường.

Ớt chuông ăn có tác dụng gì? Sử dụng ớt chuông phù hợp sẽ kích thích quá trình lưu thông máu trên da đầu, giúp tóc mọc tự nhiên và mau dài hơn. Đồng thời cũng giúp giảm tình trạng gãy rụng tóc khi sử dụng ớt chuông thường xuyên. Thành phần dinh dưỡng trong ớt chuông sẽ giúp tăng cường collagen cho tóc chắc khỏe, bảo vệ tóc khỏi những tác hại của dihydrotestosterone.

 

 

Bất ngờ loại rau bị nhiều người 'chê' không thèm ăn, lại là 'viên thuốc đại bổ' trị trăm loại bệnh

Bất ngờ loại rau bị nhiều người 'chê' không thèm ăn, lại là 'viên thuốc đại bổ' trị trăm loại bệnh

Loại rau cực rẻ bị nhiều người 'chê', nhưng không ngờ lại chứa đựng nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, chữa bách bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của ớt chuông tác dụng của ớt chuông ớt chuông

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 10 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 10 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ