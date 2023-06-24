Ớt chuông được mệnh danh là 'mỹ phẩm sắc màu' đối với làn da và mái tóc, có nhiều lợi ích vượt bậc cho sức khỏe, đi chợ nhớ mua ngay

Bài viết dưới đây sẽ khiến bạn hiểu hơn về những lợi ích vô cùng đặc biệt của ớt chuông, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm 'mỹ phẩm sắc màu' tự nhiên này trong cuộc sống hàng ngày của bạn!

Ớt chuông có thành phần chất dinh dưỡng khá giàu gồm: vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Hàm lượng vitamin A trong 149 gam chuông xanh cung cấp khoảng 551 IU vitamin A, tương đương với một chén nhỏ. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin A trong ớt chuông đỏ nhiều hơn và tốt hơn cho sự phát triển của thị lực và mắt. Sử dụng một chén ớt xắt nhỏ với nhiều màu sắc có thể cung cấp hơn 100% giá trị hàng ngày. Đối với hàm lượng vitamin C trong ớt chuông có tác dụng giúp cơ thể chống lại các tác nhân của quá trình oxy hóa đồng thời hỗ trợ sức khoẻ của các mô cũng như nâng cao khả năng miễn dịch. Hàm lượng chất folate có trong ớt chuông có tác dụng hỗ trợ chức năng của các tế bào hồng cầu và đặc biệt hợp chất này khá quan trọng với phụ nữ khi đang trong thời kỳ mang thai, vì nó có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet Ớt chuông cũng thuộc nguồn thực phẩm cung cấp phong phú hàm lượng vitamin K. Vitamin này rất cần thiết cho các chức năng đông máu. Tất cả ớt chuông với các màu khác nhau đều cung cấp hàm lượng kali cao. Khoáng chất này có tác dụng giúp giữ chất lỏng và khoáng chất cân bằng trong cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng cơ bắp, đồng thời điều hòa huyết áp ổn định. Trong thời đại ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mọi người. Với nhiều sản phẩm được quảng cáo đến tận nhà, chúng ta dễ dàng bị lạc trong rừng thông tin về các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Nhưng bạn có thể bất ngờ khi biết rằng một loại thực phẩm thông thường trong chúng ta thường xuyên sử dụng trong các món ăn lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả sắc đẹp của bạn đó chính là ớt chuông. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những lợi ích thông qua loại quả đầy sắc màu này.

Ớt chuông chống viêm da Violaxanthin - chất chống oxy hóa carotenoid phổ biến có trong ớt chuông vàng có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm do mụn và vi khuẩn gây ra. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng này còn giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Ảnh minh họa: Internet Ớt chuông giúp giảm cholesterol máu Các capsaicin trong ớt chuông có nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm cholesterol LDL "xấu", kiểm soát bệnh đái tháo đường, giảm đau và giúp giảm bớt tình trạng viêm. Ớt chuông cung cấp 3 g chất xơ mỗi cốc, có thể giúp điều chỉnh tiêu hóa và nồng độ cholesterol. Ớt chuông giúp ngăn ngừa nếp nhăn và sạm nám Ớt chuông còn giàu vitamin C hơn cả cam quýt. Hàm lượng vitamin C cao hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho da căng mịn, đàn hồi. Hơn nữa, ăn ớt chuông còn cải thiện màu sắc của da, giảm các đốm đen, gây sạm nám, tàn nhang trên da. Ớt chuông giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt Ớt chuông có rất nhiều vitamin A và carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Ăn ớt chuông có thể bảo vệ võng mạc của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và thậm chí làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác, đục thủy tinh thể và mù lòa. Ảnh minh họa: Internet Ớt chuông giúp làm đẹp tóc và đẹp da Ớt chuông cung hàm nguồn vitamin E khá phong phú. Vitamin E có vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da và mái tóc trẻ trung. Hàm lượng vitamin C trong ớt chuông có tác dụng mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, vitamin C còn giúp thúc đẩy sự hình thành collagen, khiến cho làn da trở nên săn chắc, khỏe mạnh trước các tác động bên ngoài môi trường. Ớt chuông ăn có tác dụng gì? Sử dụng ớt chuông phù hợp sẽ kích thích quá trình lưu thông máu trên da đầu, giúp tóc mọc tự nhiên và mau dài hơn. Đồng thời cũng giúp giảm tình trạng gãy rụng tóc khi sử dụng ớt chuông thường xuyên. Thành phần dinh dưỡng trong ớt chuông sẽ giúp tăng cường collagen cho tóc chắc khỏe, bảo vệ tóc khỏi những tác hại của dihydrotestosterone.

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