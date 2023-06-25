Điểm danh 6 loại trái cây ngon ngọt nhưng cực kỳ lành tính, vào mùa hè cứ ăn vô tư không lo nóng trong người

Mùa hè cũng là thời điểm tuyệt vời trong năm khi có rất nhiều loại trái cây tươi ngon và tốt cho sức khỏe . Hãy thêm 6 loại trái cây này vào chế độ ăn uống của bạn để luôn mát mẻ trong mùa hè này:

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước và các chất khoáng cần thiết có thể gây mệt mỏi và mất nước. Lối sống, thói quen tập luyện và chế độ ăn uống của chúng ta cũng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với thời tiết. Vào mùa hè, bạn nên ăn những thực phẩm giúp làm mát cơ thể, tăng cường các loại vitamin và khoáng chất cần thiết để duy trì cơ thể mát mẻ. Cần tránh uống rượu và giữ cân nặng hợp lý để tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại những bệnh thường gặp mùa nóng.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây giải nhiệt tốt và phổ biến nhất trong mùa hè. Loại quả này giàu nước, vitamin A, C. Vitamin A tăng cường miễn dịch và tốt cho mắt, vitamin C hỗ trợ khả năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, dưa hấu cũng có vitamin B6 và kali. Kali duy trì cân bằng nước trong cơ thể, ngăn ngừa chuột rút, bảo vệ sức khỏe trái tim, trong khi vitamin B6 cải thiện sức đề kháng. Ăn dưa hấu cũng giúp ngăn ngừa tổn thương da do tia nắng mặt trời, cấp ẩm cho làn da.

Ảnh minh họa: Internet

2. Dứa

Bổ sung dứa sẽ làm tăng độ ngon và mát của sinh tố. Thực tế, dứa cũng là một nguồn tốt của một loại enzyme gọi là bromelain, được ghi nhận để giảm viêm trong cơ thể. Nó là một trái cây làm mát mà đi kèm với nhiều công dụng khác nên đây là lý do bạn có thể liệt kê nó vào danh sách trái cây tươi mùa hè. Dứa là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, chất xơ, folate, axit pantothenic, mangan và vitamin B1 tuyệt vời.

3. Đu đủ

Đu đủ chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, folate. Loại quả này cũng chứa papain, tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa, giúp chữa chứng khó tiêu và đầy hơi. Đu đủ cũng là một nguồn beta-carotene tốt, ngăn ngừa tổn thương da và giảm viêm. Trái cây cũng chứa chất chống oxy hóa, góp phần ngăn ngừa ung thư, các bệnh nghiêm trọng về tim.

Đu đủ chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, folate - Ảnh minh họa: Internet

4. Dừa

Nói về những loại quả ăn không sợ nóng, không thể quên dừa, loại trái cây giải nhiệt, giàu khoáng chất và chất điện giải tốt cho cơ thể. Nước dừa ngọt thanh, có tác dụng giảm tình trạng say nắng, khả năng trị nhiệt cao, đồng thời ngăn ngừa sự mất nước trong cơ thể.

5. Xoài

Xoài có hàm lượng calo cao nhưng lại là nguồn dinh dưỡng phong phú. Loại quả này rất giàu chất xơ và có tới 20 loại khoáng chất và vitamin. Chất xơ giúp tiêu hóa, no lâu. Xoài cũng giàu vitamin A, C và kali. Ngoài ra, zeaxanthin, một sắc tố có trong xoài giúp bảo vệ mắt bằng cách lọc các tia ánh sáng xanh có hại.

Xoài có hàm lượng calo cao nhưng lại là nguồn dinh dưỡng phong phú - Ảnh minh họa: Internet

6. Dâu tây

Dâu tây ngọt và mọng nước, chứa nhiều vitamin C, mangan và chất chống oxy hóa, cần thiết để hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vì vậy trái cây này rất thích hợp để ăn vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng.

Dâu tây ngọt và mọng nước, chứa nhiều vitamin C, mangan và chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây này cũng rất giàu chất xơ, tốt cho đường ruột của bạn vì nó thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa, cải thiện vị giác trong thời tiết hè nóng nực. Ngoài ra, trái dâu tây còn hỗ trợ làm trắng da, giảm tác hại từ tia cực tím, phục hồi da bị cháy nắng rất tốt.