Loại quả chua chua, ngọt ngọt thơm ngon nhiều người 'mê' nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

Dinh dưỡng 24/06/2023 18:27

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những người nên tránh ăn dâu tây, một loại trái cây đầy dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Dâu tây là loại quả quen thuộc và được rất nhiều người yêu thích.  Dâu tây là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe mạnh mẽ. Chúng có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và dồi dào chất chống oxy hóa và polyphenol.

Một cốc dâu tây chứa hơn 100% mục tiêu tối thiểu hàng ngày đối với vitamin C hỗ trợ miễn dịch. Ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa phòng chống lại bệnh tật và tuổi tác, vitamin C còn giúp tạo ra collagen và duy trì sức khỏe của da.

Loại quả chua chua, ngọt ngọt thơm ngon nhiều người 'mê' nhưng 4 nhóm người này không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây cũng rất giàu các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm khác. Đây là một lý do tại sao các loại quả mọng, bao gồm cả dâu tây, có liên quan đến sức khỏe của não. Dù có rất nhiều lợi ích nhưng ít ai biết rằng dâu tây cũng có những ảnh hưởng không tốt đối với một số nhóm người. Bài báo này sẽ đưa ra những thông tin hữu ích cho bạn biết, giúp bạn có thể ăn dâu tây một cách an toàn và hợp lý hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 4 nhóm người không nên ăn dâu tây để bảo vệ sức khỏe của bạn!

Người bị bệnh máu không đông

Ăn dâu tây với số lượng lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến các tình trạng liên quan đến việc chảy máu, tăng nguy cơ bầm ở những bệnh nhân máu không đông.

Người bị dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với dâu tây. Nếu ăn quá nhiều dâu tây, họ có thể gặp phản ứng dị ứng như khó thở, nổi mẩn, và đau bụng.

Nguyên nhân của sự dị ứng này thường liên quan đến các hợp chất gọi là amines sinh học, bao gồm histamine, tyramine và phenylethylamine, có khả năng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể. Khi một người tiêu thụ dâu tây và cơ thể của họ phản ứng với các amines sinh học này, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng, như phát ban, ngứa ngáy, ho, khó thở và đau bụng.

Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với chất lycopene trong dâu tây, chất này cũng được tìm thấy trong các loại trái cây khác như cà chua và dưa hấu. Tuy nhiên, các trường hợp dị ứng này khá hiếm và thường không nguy hiểm đến tính mạng.

Loại quả chua chua, ngọt ngọt thơm ngon nhiều người 'mê' nhưng 4 nhóm người này không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có dạ dày nhạy cảm 

Những hạt nhỏ trong loại trái này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Tình trạng này sẽ càng trở nên nguy hại hơn đối với những người thường xuyên bị các vấn đề về dạ dày. Bên cạnh đó, tính axit của dâu tây cũng có thể gây đau dạ dày.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Khi ăn với số lượng vừa phải thì dâu tây thật sự không nguy hiểm. Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều sẽ mang đến những tác dụng phụ không mong muốn. Thai phụ muốn dùng thuốc có chiết xuất từ dâu tây thì nên cân nhắc và hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

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