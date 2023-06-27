Nhiều sản phẩm “nhà Vinamilk” được gắn sao “vị ngon thượng hạng” bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu ngành thực phẩm

Gần đây, việc lần đầu tiên các nhà hàng/quán ăn tại Việt Nam được gắn “sao” của Michelin hoặc nằm trong danh sách Michelin Guide đang thu hút sự quan tâm lớn. Nhưng ít người biết rằng, trong lĩnh vực thực phẩm cũng có một giải thưởng danh giá, dành tặng “Sao” cho vị ngon của thực phẩm và đồ uống. Đó là giải thưởng quốc tế Superior Taste Award (Vị ngon thượng hạng) do tổ chức International Taste Institute công nhận.

Tương tự “sao” của Michelin, giải thưởng Superior Taste Award công nhận và xếp hạng các sản phẩm thực phẩm, đồ uống theo 3 cấp độ - tương ứng với số sao được trao. Theo đó, sản phẩm đạt cấp độ cao nhất là 3 sao - nghĩa là món ngon thượng hạng, vượt trên cả kỳ vọng (điểm đánh giá từ 90% trở lên); sản phẩm 2 sao là món ngon xuất sắc (điểm 80-90% các tiêu chí) và sản phẩm 1 sao là món ngon tiêu biểu (đạt điểm 70-80% các tiêu chí).

Cụ thể, các sản phẩm sẽ được chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí phân tích cảm quan Hedonic quốc tế (AFNOR XP V096A), bao gồm: ấn tượng đầu tiên, thị giác, khứu giác, mùi vị và kết cấu (đối với thực phẩm) hoặc cảm giác cuối cùng hay hậu vị (đối với đồ uống).

Sữa đặc Ông Thọ - sản phẩm sữa “quốc dân” của Vinamilk với hơn 1 triệu sản phẩm được sản xuất mỗi ngày, phục vụ cho thị trường trong nước và hiện đã có mặt tại 35 quốc gia.

Đáng chú ý, giải thưởng năm nay lần đầu có sự xuất hiện của 2 sản phẩm sữa đạt xếp hạng cao nhất 3 sao từ Việt Nam là sữa đặc Ông Thọ và Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut. Nếu sữa đặc Ông Thọ là sản phẩm được mệnh danh là thương hiệu “quốc dân” đã đồng hành và gắn bó với nhiều thế hệ người Việt hơn 47 năm, thì Super Nut là “tân binh” mới được ra mắt hơn 1 năm. Đây đều là các sản phẩm bán chạy hàng đầu của Vinamilk hiện nay.

Tuy mới ra mắt nhưng “tân binh” Sữa 9 loại hạt Super Nut của Vinamilk đang nhận được sự yêu thích lớn của người tiêu dùng về cả vị ngon lẫn chất lượng.

Ngoài 2 đại diện xuất sắc đạt 3 sao, Vinamilk còn có loạt sản phẩm khác được ghi tên vào danh sách “Vị ngon thượng hạng”. Bao gồm các sản phẩm sữa tươi Vinamilk Green Farm, Vinamilk 100% Organic, Vfresh Nước ép Lựu Táo, Vfresh Trà Atisô không đường và sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam.

Vinamilk “thắng lớn” tại giải thưởng Vị ngon thượng hạng - Superior Taste Award với loạt sản phẩm được gắn sao bởi các chuyên gia toàn cầu.

Không dễ dàng để sở hữu “sao” từ vị ngon thượng hạng

Để được vinh danh bởi giải thưởng Superior Taste Award, các sản phẩm của Vinamilk phải chinh phục được một Hội đồng ban giám khảo gồm hơn 200 chuyên gia hương vị chuyên nghiệp và độc lập. Các thành viên này đến từ các hiệp hội đầu bếp và sommelier (chuyên gia nếm thử) uy tín như Le Guide Michelin, Gault & Millau và đều được lựa chọn cẩn thận dựa trên kinh nghiệm nếm thử của họ.

Hội đồng ban giám khảo gồm các đầu bếp và chuyên gia hoàn toàn không biết về thông tin sản phẩm, ngoại trừ chủng loại và không trao đổi với nhau trong quá trình nếm thử. Điều này nhằm đảm bảo các kết quả được đưa ra là hoàn toàn khách quan và độc lập. Chính sự công tâm, quy trình đánh giá chặt chẽ và ban giám khảo uy tín đã giúp Superior Taste Award sau gần 20 năm ra đời, trở thành giải thưởng hàng đầu về hương vị sản phẩm trong ngành thực phẩm, đồ uống và là sự vinh dự của nhiều thương hiệu trên thế giới khi được gắn những ngôi sao danh giá.

Đối với ngành hàng thực phẩm, vị ngon và chất lượng luôn là các yếu tố ưu tiên của người tiêu dùng.

“Với 8 sản phẩm được xướng danh tại giải thưởng Superior Taste Award, trong đó có 2 sản phẩm sữa đặc Ông Thọ và Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut đạt giải thưởng cao nhất - 3 sao về vị ngon, đây là sự khích lệ rất lớn đối với Vinamilk. Vì trong ngành thực phẩm đồ uống, bên cạnh chất lượng thì hương vị thơm ngon là rất quan trọng. Chúng tôi tin rằng, sẽ có rất nhiều người mong muốn nếm thử vị ngon của sản phẩm sữa “made in Vietnam” và tạo ra thêm các lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm sữa Việt khi gia nhập vào thị trường quốc tế”, ông Nguyễn Quốc Khánh, GĐ ĐH Nghiên cứu & Phát triển đại diện Vinamilk, cho biết.

Tại Hội nghị sữa toàn cầu 2023 mới đây, Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut là sản phẩm được vinh danh “quán quân” tại giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023 (Giải thưởng Ngành sữa toàn cầu về đổi mới năm 2023).

Các sản phẩm sữa đặc đạt “3 sao” của Vinamilk vừa qua cũng đã được giới thiệu và nhận được sự quan tâm tại Hội nghị sữa toàn cầu 2023 diễn ra tại Anh Quốc.

Hiện nay, Vinamilk đã sở hữu danh mục hơn 250 sản phẩm dinh dưỡng, đáp ứng gần như mọi nhu cầu dinh dưỡng. Bên cạnh việc tinh tuyển nguyên liệu khắt khe từ những nhà cung cấp uy tín trong nước và quốc tế, Vinamilk cũng đầu tư phát triển hệ thống trang trại bò sữa tại Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm chủ động nguồn nguyên liệu tươi ngon, giàu dinh dưỡng với chất lượng vượt trội. Bên cạnh đó, hệ thống 13 nhà máy với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, khép kín, kiểm soát chặt chẽ đã giúp hàng triệu sản phẩm Vinamilk đến với người tiêu dùng mỗi ngày đều giữ được trọn vẹn vị ngon cũng như các thành phần dinh dưỡng trong từng sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về Giải thưởng tại International Taste Institute - ITQI - Awarded Products (taste-institute.com)