Bộ lọc bẩn có thể bị nhiễm nấm mốc hoặc các vi sinh vật khác. Nếu không được bảo dưỡng định kỳ như vệ sinh, thay thế màng lọc có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, nhất là đối với những người nhạy cảm với nấm mốc.

Trong những tháng mùa hè nóng bức, bạn dành nhiều thời gian trong nhà với máy điều hòa. Nhìn chung, rủi ro sức khỏe khi tiếp xúc với máy điều hòa không khí là thấp, nhưng việc bỏ qua vệ sinh điều hòa như bộ lọc không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bằng cách gây khô da, dị ứng và các triệu chứng hen suyễn, thậm chí là bệnh đường hô hấp.

Nếu bạn không vệ sinh các bộ lọc và ống dẫn của máy điều hòa không khí thường xuyên, máy điều hòa sẽ có nguy cơ bị nấm mốc phát triển. Trong nhà ẩm thấp, độ ẩm cao là điều kiện hoàn hảo để các bào tử nấm mốc phát triển và lưu thông khắp nhà. Hít phải bào tử nấm mốc có thể gây ra các triệu chứng như nghẹt mũi, khó thở, sốt và ho. Những người mắc bệnh hen suyễn và những người bị dị ứng với nấm mốc dễ bị bệnh hơn khi tiếp xúc với nấm mốc trong nhà.

Sự lây lan của bệnh qua không khí

Các hạt bụi nguy hiểm và chất gây ô nhiễm có thể lây lan bằng cách sử dụng bộ lọc bị ô nhiễm hoặc bộ lọc không được thiết kế để loại bỏ vi-rút, vi khuẩn hoặc chất gây ô nhiễm không khí. Bệnh Legionnaires, một loại viêm phổi do Legionella pneumococci gây ra, cũng được biết đến là một bệnh có thể lây truyền qua nguồn nước bị ô nhiễm trong hệ thống điều hòa không khí. Bệnh này xảy ra thường xuyên nhất ở các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc bệnh viện.

Sử dụng bộ lọc khí đạt tiêu chuẩn HEPA, một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để bảo dưỡng và quản lý điều hòa đúng cách?

Nếu bạn bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí đúng cách, bạn có thể yên tâm dành nhiều giờ trong không gian có điều hòa. Điều quan trọng là phải thay bộ lọc thường xuyên và vệ sinh các thiết bị điều hòa không khí để tránh các vấn đề về hô hấp, nhiễm trùng và kích ứng nói chung. Dưới đây là một số lời khuyên để bảo trì hệ thống làm mát của máy điều hòa không khí của bạn:

- Thay lọc gió 3 tháng 1 lần hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Sử dụng bộ lọc khí đạt tiêu chuẩn HEPA, một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí.

- Đảm bảo đóng cửa sổ và cửa ra vào khi bật điều hòa.



