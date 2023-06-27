5 bộ phận đại bổ của cá, sánh ngang với 'tổ yến, vi cá mập' mà nhiều người không biết toàn bỏ đi

Cá là thực phẩm giàu dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin D và nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời, cực kỳ quan trọng đối với cơ thể và não. Tuy nhiên không chỉ có phần thịt cá, những bộ phận này của cá lại cực kỳ bổ dưỡng mà ít người biết đến.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, các chất có trong gan cá giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp globulin tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thanh lọc máu cho cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong thành phần của gan có chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sức khỏe . Gan cá không như động vật trên cạn độc tố trong gan cá không đáng kể, có nhiều chất đạm chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe đồng thời lượng cholesterol của cá tốt hơn động vật trên cạn. Đây cũng là bộ phận có mùi vị khá ngon, nếu chưng cách thủy với hạt tiêu sẽ bổ phổi, sáng mắt.

Bên cạnh đó, gan cá còn rất giàu omega 3, omega 6, tốt cho mắt, cải thiện hoạt động của não bộ giúp trẻ thông minh, ngừa chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi.

2. Bong bóng cá

Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ bong bóng cá đi bởi đây là một bộ phận bổ nhất của con cá đấy.

Bong bóng rất tốt cho việc dưỡng âm, cường dương, vừa tăng sức khỏe sinh lý vừa giúp làm đẹp da.

Bong bóng cá có hình dáng giống với một chiếc túi khí. Trong nó có chứa chất protein dính, vitamin, kẽm, sắt cùng 1 chất có tên là nhân sâm biển.

Người xưa ví bộ phận này của cá còn quý hơn cả vi cá mập. Nó có tác dụng dưỡng âm, cường dương tăng tinh khí cho nam giới, tốt cho người dễ bị suy nhược.

Với nữ giới, món ăn từ bong bóng cá còn là nguồn bổ sung collagen, axit béo bão hòa mang lại làn da căng bóng, mịn màng và phòng ngừa lão hóa.

3. Lòng cá

Lòng cá giúp ngăn ngừa tình trạng đãng trí.

Trong lòng cá, đặc biệt là phần gan và mỡ, chứa rất nhiều axit béo omega 3 và omega 6, là những chất béo chuyển hoá tốt, tham gia vào cấu tạo nên não bộ ở trẻ nhỏ và giúp giảm tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi.

4. Xương cá

Nước hầm xương cá là món ăn vàng giúp bổ não. Các vitamin, chất béo và khoáng chất có trong xương cá có thể đảm bảo não của bạn hoạt động tốt. Ngoài ra, xương cá còn làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và tăng cường trí nhớ.

Xương cá có tác dụng bất ngờ đối với não.

So với xương bò, nước hầm xương cá chứa ít cholesterol xấu hơn. Hàm lượng cholesterol tốt trong xương cá có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Cá có rất nhiều xương nhỏ, vì vậy sau khi hầm xong, bạn nên chú ý lọc kỹ để không bị hóc xương khi thưởng thức món ăn.

5. Vảy cá

Trong vảy cá có chứa rất nhiều chất lecithin, tác dụng tăng cường sức nhớ của bộ não và kéo dài sự suy lão của tế bào não.

Đồng thời còn có rất nhiều loại axít béo không bão hòa, làm giảm cholesterol trầm tích ở thành huyết quản gây nên hẹp đường ống mạch máu, giữ cho tuần hoàn huyết dịch thông thoát, lại có tác dụng tốt trong việc đề phòng những bệnh như: Bệnh mạch vành của tim, tắc mạch máu não, cao huyết áp, chảy máu não… Trong vảy cá còn có chứa rất nhiều các loại nguyên tố vi lượng phong phú, đặc biệt là hàm lượng canxi và phốt pho cao, có thể đề phòng được bệnh còi xương của trẻ em và bệnh loãng xương ở người già.

Vảy cá có tác dụng chữa bệnh, chống lại các tế bào ung thư.

Trong các bộ sách có giá trị về y dược của Trung Quốc từ thời cổ xưa đã từng nêu ra giá trị dược dụng của vảy cá, như lấy các vảy cá chép, cá giếc ninh hầm thành keo đông đặc để điều trị rất có hiệu quả đối với các chứng bệnh đổ máu mũi, đỏ máu chân răng, bệnh tử điến (bệnh tử điến là bệnh xuất huyết ở da và niêm mạc, da có vết màu tím thường thấy nhiều ở trẻ em và phụ nữ).

Các nhà miễn dịch học của Mỹ chiết từ vẩy cá ra chất lekin cấy vào trong cơ thể những con chuột bị ung thư thì thấy các tế bào ung thư trong cơ thể những con chuột này bị tiêu biến. Do trong vảy cá có nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe con người, nên ở một số nước trên thế giới đã dấy lên phong trào rầm rộ “điều trị bệnh bằng cách ăn vảy cá”.

5. Mắt cá

Mắt cá giúp tăng cường sức khỏe não bộ.

Nhiều người vẫn quan niệm rằng ăn mắt cá sẽ rất tốt cho thị lực. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mắt cá có rất nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa (axit docosahexaenoic và axit aicosapentaenoic) giúp tăng cường trí nhớ tăng khả năng tư duy, giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Thế nên những ai cần phải hoạt động trí óc nhiều có thể bổ sung mắt cá vào khẩu phần ăn.