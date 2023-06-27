6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả

Dinh dưỡng 27/06/2023 11:30

Cung cấp dinh dưỡng là cách tăng cường trí nhớ, cải thiện sức khỏe não bộ cực kỳ hiệu quả.

Não là 1 trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Chúng điều khiển chức năng của các cơ quan khác, làm chủ nhận thức, hành vi, điều hòa trạng thái cơ thể... nếu bộ phận này yếu đi đồng nghĩa với việc chức năng của các bộ phận khác đồng loạt giảm theo. Vì vậy, hãy tăng cường sức khỏe não bộ bằng cách cung cấp đủ các chất dinh dưỡng phù hợp.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm vô cùng quen thuộc giúp tăng trí nhớ hiệu quả.

1. Quả mọng

6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả - Ảnh 1
Các loại quả mọng giúp cải thiện trí nhớ tốt.

Hãy bỏ vào đĩa các loại quả mọng, vốn giàu anthocyanin và các flavonoid có thể cải thiện chức năng não như dâu, việt quất, cherry, phúc bồn tử. Trong khi đó, nho giàu resveratrol và các polyphenol, giúp tăng cường chức năng não.

Một thần dược khác cho não bộ là lycopene, mà bạn có thể tìm thấy nhiều trong dưa hấu. Thêm vào vài lát bơ sẽ giúp tăng cường chất béo không bão hòa đơn, giúp cải thiện chức năng bộ nhớ và cholesterol máu.

2. Rau xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9, giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất hai lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não.

6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả - Ảnh 2
Không chỉ cung cấp vitamin, dưỡng chất, rau xanh còn giúp cải thiện sức khỏe não bộ.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải bắp... có chứa folate và có carotenoid làm giảm mức homocysteine. Homocysteine là một axit amin gắn liền với sự suy giảm nhận thức. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng nên ăn salad hay bất cứ loại rau nào mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

3. Các loại hạt

6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả - Ảnh 3
Hạt giảm cholesterol xấu, đồng thời thúc đẩy sức khỏe não bộ.

Theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh giúp thúc đẩy sức khoẻ của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hoá lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống MIND khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần.

4. Ngũ cốc và đậu

6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả - Ảnh 4
Ngũ cốc và đậu chứa nhiều folate và vitamin B giúp tăng cường trí nhớ.

Ăn cơm gạo lứt, hay một món gì đó với yến mạch, khoai lang, kèm với đậu nhất là đậu đen, sẽ cung cấp cho bạn carbohydrate phức hợp, loại "thức ăn" ưa thích của não. Các món ăn trên "đi vào cơ thể" từ từ, giúp não bạn được bơm năng lượng vừa đủ và lâu dài, đồng thời chứa nhiều folate và vitamin B giúp tăng cường trí nhớ.

5. Hải sản

Các loại cá dầu (cá hồi, cá thu, cá trích...) giàu axit béo omega-3, tốt cho não, tim, giảm chất béo trung tính (triglyceride); trong khi các động vật giáp xác (tôm, nghêu, hàu, hết...) giàu vitamin B12 ngăn ngừa mất trí nhớ.

6. Cà phê và sô-cô-la

6 thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại là 'thần dược' tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa đãng trí hiệu quả - Ảnh 5
Sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer.

Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khoẻ của bạn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hoá có trong sôcôla và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác.

Ngoài ăn uống, thay đổi lối sống nhằm kiểm soát cholesterol máu, ăn chất béo lành mạnh hơn, kiểm soát đường huyết, bỏ thuốc lá và đi bộ hàng ngày là những biện pháp được chứng minh là hiệu quả trong việc giúp tăng cường trí não.

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