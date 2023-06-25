8 sai lầm khi ăn xoài khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm

Xoài là loại trái cây phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Loại quả này chứa nhiều thành phần dinh dưỡng , vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, nếu mắc những sai lầm này khi ăn xoài sẽ bị phản tác dụng, sản sinh ra nhiều chất gây hại cho cơ thể.

Xoài chín hay xoài xanh cần tuyệt đối tránh sử dụng khi đói bụng. Vị chua của loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ngoài ra, ăn xoài lúc đói dễ dẫn đến nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời khi sử dụng lúc đói.

Xoài xanh kết hợp với rượu gây ra độc tố.

Nhiều người thường dùng xoài xanh uống rượu, nhằm kích thích khẩu vị, và giải rượu. Xoài xanh cũng là món ăn khai vị, có vị chua dễ bắt mồi. Nhưng thật không may hầu hết không ai biết rằng trong quả xoài xanh lại chứa độc tố khi kết hợp với cồn sẽ tạo ra chất độc khiến bạn dễ bị ngộ độc và hủy hoại niêm mạc dạ dày của bạn dễ gây ngộ độc cho bạn. Đồng thời, khi bạn uống rượu với xoài xanh còn dễ gây viêm loét dạ dày.

3. Ăn xoài khi đang ăn dứa

Ăn xoài và dứa cùng lúc sẽ dễ gây dị ứng.

Trong thành phần dinh dưỡng của dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ dễ gây dị ứng vì xoài và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da.

4. Người tiểu đường ăn nhiều xoài

Quả xoài chín là một loại trái cây chứa rất nhiều đường, vì vậy nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu nhất là những người bị bệnh tiểu đường ăn trái cây này với liều lượng như thế nào cần hỏi ý kiến bác sĩ.

5. Người có cơ địa dị ứng

Người bị dị ứng với chất urushiol thì khi tiếp xúc với xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện của dị ứng xoài nhẹ có thể sẽ là ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. Còn những biểu hiện nghiêm trọng sẽ làm đau ở vùng bụng, sưng môi, khó thở…

6. Ăn xoài khi nóng trong

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phân biệt hoa quả thành các loại nóng – mát là không có cơ sở khoa học. Xoài không phải có tính nóng như mọi người vẫn nói mà nó có tính tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài chín mọng ngọt chứa nhiều đường.

Không nên ăn xoài khi nóng trong hoặc cùng các thực phẩm cay nóng.

Khi đường huyết cao cũng thúc đẩy vi khuẩn trên da nên dễ gây các bệnh về da như mụn nhọt. Ngoài ra, trẻ em ăn nhiều cũng sẽ bị nổi mụn, rôm sảy…

7. Ăn xoài khi vừa ăn hải sản xong

Xoài và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu, và dễ gây dị ứng. Nếu bạn ăn chung hai thực phẩm này sẽ có thể gây khó tiêu cho người dùng. Hải sản giàu dinh dưỡng nếu ăn cùng với xoài có nhiều vitamin sẽ khiến cho bạn dễ bị tiêu chảy, chướng bụng, khó tiêu…

8. Không ăn xoài quá chín

Tỉ lệ vitamin C trong quả xoài sẽ giảm dần khi quả chín, vì thế không nên để quả xoài chín quá.