Loại quả được mệnh danh 'dân gian thánh quả', giúp đẩy lùi bệnh tật, ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Dinh dưỡng 23/06/2023 21:09

Dâu tằm là loại quả phổ biến ở Việt Nam, dù vậy nhưng không phải ai cũng biết đến những lợi ích mà chúng đem lại cho sức khỏe.

Quả dâu tằm là quả được lấy từ cây dâu tằm, có tên tiếng anh là Morus có họ với quả sung và quả sa-kê. Loại quả này được trồng chủ yếu ở châu Á và bắc Mỹ để lấy lá, còn ở Việt Nam, chúng được trồng khắp các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là ở những tỉnh có nghề truyền thống trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Có 24 loại dâu tằm, trong đó phổ biến nhất là đen, trắng và đỏ.

Loại quả được mệnh danh 'dân gian thánh quả', giúp đẩy lùi bệnh tật, ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 1
Dâu tằm có nhiều công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe.

Quả dâu tằm có vị ngọt, lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, thường được dùng để ngâm rượu, làm nước uống, sấy khô làm đồ ăn nhẹ.

Quả dâu tằm tươi có tới: 88% nước, 60 calo, ngoài ra còn có thêm 9,8% carbs (là những loại đường đơn giản chẳng hạn như glucose và fructose) , 1,7% chất xơ (gồm chất xơ hòa tan (25%) ở dạng pectin và không hòa tan (75%) ở dạng lignin giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm mức cholesterol), , 1,4% protein và 0,4% chất béo.

Sau đây là những tác dụng của dâu tằm đối với sức khỏe.

1. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu dâu tằm có thể hạn chế cholesterol, bao gồm cả cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL. Do đó, dâu tằm có thể làm giảm khả năng xơ vữa động mạch – khi một lượng mảng bám không lành mạnh tích tụ trên thành động mạch.

Loại quả được mệnh danh 'dân gian thánh quả', giúp đẩy lùi bệnh tật, ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 2
Ăn dâu tằm tốt cho sức khỏe tim mạch.

2. Sức khỏe nhận thức

Dâu tằm chứa hàm lượng flavonoid cao. Các hợp chất này có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe não bộ lâu dài, bao gồm giảm khả năng bị suy giảm nhận thức, có thể dẫn đến một số bệnh và rối loạn nhận thức.

3. Sức khỏe mắt

Các flavonoid trong dâu tằm có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác phát triển trong vài thập kỷ. Tương tự như vậy, vitamin C trong dâu tằm có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể.

4. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C là một vũ khí phòng thủ mạnh mẽ giúp gia tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Vì vậy bạn chỉ cần một khẩu phần nhỏ dâu tằm cũng gần như cung cấp đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể trong ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh, có một vũ khí mạnh để chống lại bệnh tật.

5. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Loại quả được mệnh danh 'dân gian thánh quả', giúp đẩy lùi bệnh tật, ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh 3
Dâu tằm giúp chống lại quá trình oxy hóa, giúp da tươi trẻ, mịn màng.

Dâu tằm có chứa nhiều vitamin A, C, E cùng với các thành phần carotenoid như lutein, beta carotene, zeaxanthin, và alpha carotene. Những chất này giúp chống lại quá trình oxy hóa, chống lại sự tấn công của các gốc tự do giúp cho da của bạn luôn mịn màng, tóc đen bóng và khỏe mạnh.

6. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Trong trái dâu tằm có chứa nhiều chất quan trọng như: anthocyanins, vitamin C, vitamin A, các hợp chất polyphenolic và phytonutrient… những chất này giúp vô hiệu hóa các gốc tự do một cách nhanh chóng, ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, thì dâu tằm được xem như một phương thuốc chống ung thư và tác dụng phòng ngừa ung thư của dâu tằm được chứng minh bởi các cơ sở khoa học.

Với những thông tin bài viết chia sẻ vừa rồi hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về dâu tằm và những công dụng tuyệt vời của nó. Đây thực sự là loại quả thích hợp để bổ sung vào một chế độ ăn uống lành mạnh.

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