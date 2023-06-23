2 loại rau mọc dại ở Việt Nam được nước ngoài coi là 'thần dược xanh' cực kỳ quý hiếm

Rau càng cua và sam là loại cây quen thuộc trong đời sống con người. Bên cạnh công dụng là thực phẩm giàu dinh dưỡng , 2 loại rau này còn là vị thuốc trong nhiều bài thuốc Dông y chữa bệnh, được nhiều nước trên thế giới 'săn lùng'.

Rau có vị hơi đắng, vị gần giống rau diếp cá, có thể xào, nấu canh hoặc rửa sạch và ăn sống. Ở Tứ Xuyên - Trung Quốc nó trở thành một món rau dại vô cùng ngon và bổ dưỡng. Hay ở một số nước Đông Nam Á, mọi người cũng thường dùng rau càng cua như món rau ăn thường ngày.

Rau càng cua tên khoa học là Peperomia pellucida Kunth thuộc họ hồ tiêu Piperaceae. Loại rau này sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện môi trường ẩm ướt, tại các vùng đất ẩm thấp, có thể ăn hoặc dùng làm thuốc.

Ngoài làm rau ăn, rau càng cua còn được dùng làm dược liệu trong đông y. Nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tránh ứ huyết, lợi tiểu, tiêu viêm.

Ngoài ra, nhiều người còn dùng loại rau này để hỗ trợ điều trị đau khớp, vết lở loét, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Người Philippines sử dụng nó để phòng ngừa viêm khớp, tăng axit uric máu.

2. Rau sam

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Rau sam hay còn gọi là mã xỉ hiện. mã xỉ thái, trường thọ thái,… có tên khoa học là Portulaca oleracea L. Rau sam có vị chua, không độc, có tính lạnh. Ngoài công dụng là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cây rau sam còn là dược phẩm với nhiều công dụng đối với sức khỏe con người.

Hầu hết các bộ phận của cây đều được dùng làm thuốc, trừ rễ. Dược liệu thường được thu hái vào mùa hè, mùa thu. Thông thường chỉ dùng loại cây sam có thân to và đỏ tươi. Dược liệu sau khi thu hái có thể được dùng tươi hoặc đem phơi khô cất dùng dần. Các cách chế biến rau sam dùng trong các bài thuốc chữa bệnh như sau:

Các nghiên cứu khoa học được thực hiện nhằm xác định công dụng của cây rau sam đối với sức khỏe con người cho thấy, loại cây này chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, A, acid folic, sắt và choline. Rau sam không chứa chất béo hay cholesterol xấu nên được xem là loại rau thanh đạm lý tưởng. Theo đó, 100g rau sam chứa 93g nước nên chúng có tác dụng thải độc tố tốt; các chất khoáng vi lượng quý như magie, đồng, kẽm và mangan có hoạt tính chống khối u...