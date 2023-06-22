Muốn giảm cân, tuyệt đối đừng ăn gì vào 3 thời điểm này

Dinh dưỡng 22/06/2023 11:50

Để giảm cân, dù bạn có thực đơn hợp lý nhưng ăn vào 3 khung giờ này thì vẫn sẽ bị phản tác dụng.

Giờ giấc ăn uống là yếu tố quan trọng trong việc giảm cân và giữ cân. Muốn có một thân hình đẹp, không tích tụ mỡ thừa, chúng ta cần có khung giờ ăn khoa học. Ngược lại, dù có thực đơn hợp lý nhưng giờ giấc ăn uống không điều độ cũng sẽ khiến quá trình giảm cân diễn ra kém hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. Không những thế, ăn uống sai thời điểm còn khiến cơ thể mắc phải những bệnh mãn tính. 

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Nên có khung giờ ăn hợp lý để giảm cân hiệu quả. 

3 khung giờ ăn vào dễ bị tăng cân nhất

Từ 9h-10h

9h-10h không phải là thời điểm lý tưởng để ăn một bữa no. Nếu bạn đã ăn sáng, ăn thêm một bữa vào khoảng thời gian này có thể làm tăng lượng calo nạp vào, gây tăng cân. Nếu bạn chưa ăn sáng, ăn vào lúc này sẽ làm chậm trễ thời gian ăn bữa trưa, gây đảo lộn đồng hồ sinh học. Nếu ăn trong khoảng thời gian này và tiếp tục ăn trưa đúng giờ, bữa trưa sẽ kém ngon miệng vì bạn vẫn còn no.

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Từ 9h-10h không phải khoảng thời gian lý tưởng để nạp năng lượng.

Từ 16h-17h

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoảng thời gian 16h - 18h là thời điểm gây tăng cần nhiều nhất. Lý do khoảng thời gian này cơ thể trở nên mệt mỏi do làm việc nhiều và cần tiếp năng lượng, thèm đồ ngọt do giảm đường huyết.

Nếu đã tiêu thụ một lượng thức ăn tất nhiên tâm hồn ăn uống sẽ trỗi dậy và ăn uống thả cửa. Lúc này cơ thể đã no nê, sau khi đi làm về bạn còn tiếp nạp thêm 1 lượng thức ăn vào bữa tối và thế gây ra tăng cân.

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Khoảng thời gian 16h - 18h là thời điểm gây tăng cần nhiều nhất.

Từ 22h-23h

Ăn đêm chưa bao giờ được khuyến khích, ngay cả với những người không có nhu cầu giảm cân. Ăn gần giờ đi ngủ làm tăng nhiệt độ cơ thể, tăng lượng đường trong máu và insulin, ngăn cản giải phóng melatonin, gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng. Nếu không thể ngủ mà không ăn gì, bạn có thể cân nhắc uống một cốc sữa không đường ấm hoặc ăn một quả chuối để làm dịu dạ dày.

Để giảm cân hiệu quả, bạn cần ăn vào 3 khung giờ 'vàng' này

Từ 7 – 8 giờ

Hãy cố gắng ăn sáng trong khoảng thời gian từ 7 – 8 giờ. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm lý tưởng nhất để cơ thể hấp thụ tốt dưỡng chất từ thực phẩm, giúp bạn tràn đầy năng lượng cả ngày.

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Từ 7 – 8 giờ sáng là khoảng thời gian lý tưởng nhất để nạp năng lượng, dinh dưỡng.

Bên cạnh đó bạn cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc: Bữa tối và bữa sáng không được cách nhau quá 12 tiếng. Cụ thế, nếu bạn ăn tối lúc 19 giờ thì hãy ăn sáng vào 7 giờ để cơ thể giảm cân tốt hơn. Ngoài ra hãy chú ý tránh ăn sáng sau 10 giờ vì dễ khiến mỡ thừa tích tụ nhiều hơn.

Từ 12 – 14 giờ

Theo nhiều khảo sát cho thấy, bữa trưa nên cách bữa sáng khoảng 4 tiếng là tốt nhất, đặc biệt là nên ăn trong khoảng từ 12 – 14 giờ. Nếu ăn muộn hơn, dạ dày sẽ đói quằn quại và gây ảnh hưởng đến mọi hoạt động buổi chiều. Cuối cùng khiến bạn uể oải, mệt mỏi rồi suy nhược cơ thể lúc nào không hay.

Từ 18 – 19 giờ

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Nếu phải ăn tối muộn thì hãy chọn các loại thực phẩm nhẹ bụng và ít calo.

Một điều quan trọng khi giảm cân đó chính là ăn tối càng sớm càng tốt, khoảng 2 – 3 tiếng trước khi đi ngủ. Cụ thể, khi bạn ăn tối sớm thì cơ thể sẽ có thời gian để tiêu hóa và đốt cháy một phần calo. Ăn muộn rồi đi ngủ còn dễ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa và đầy bụng vào sáng hôm sau.

Nếu có thói quen ăn khuya thì chị em cần phải bỏ ngay khi đang ăn kiêng. Nếu phải ăn tối muộn thì hãy chọn các loại thực phẩm nhẹ bụng và ít calo như rau củ, tránh nạp đồ chiên dầu hoặc nhiều gia vị.

Chúc bạn giảm cân hiệu quả!

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