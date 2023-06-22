Loại quả rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam lại được nước ngoài 'săn lùng ráo riết', giá cao ngất ngưởng nhưng liên tục 'cháy hàng'

Dinh dưỡng 22/06/2023 15:43

Không chỉ để ăn, hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc còn nhập khẩu xơ mướp như một vật dụng thần kỳ, trở thành 'ông trùm' trong làng dụng cụ vệ sinh bếp.

Ở Việt Nam, mướp là loại quả vô cùng phổ biến. Không chỉ là một món ăn ngon, các bộ phận của mướp còn được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, vừa ứng dụng được trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, vừa rẻ mà hoàn toàn không có tác dụng phụ nào.

Loại quả rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam lại được nước ngoài 'săn lùng ráo riết', giá cao ngất ngưởng nhưng liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 1
Mướp mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, đẩy lùi bệnh tật hiệu quả.

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. Theo”Lục xuyên bản thảo” mướp sinh cân chỉ khát, giải nhiệt trừ phiền, làm nhuận da, trị chứng khát bệnh nhiệt, trị thân nhiệt phiền táo.

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

Chính vì vậy, quả mướp từ lâu đã được mệnh danh là “nhân sâm trong vườn” hay “nhân sâm của người nghèo”.

Loại quả rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam lại được nước ngoài 'săn lùng ráo riết', giá cao ngất ngưởng nhưng liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 2
Dù rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng ở nước ngoài, mướp lại luôn cháy hàng dù giá rất cao.

Thế nhưng, loại quả này không hề quý hiếm mà ngược lại, rất phổ biến ở nhiều các chợ dân sinh, cửa hàng thực phẩm sạch với giá thành rất rẻ. Ở các chợ dân sinh, mướp được bán với giá chỉ từ 10.000-20.000 đồng/kg.

Không chỉ quen thuộc ở Việt Nam, mướp còn khá phổ biến ở các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.

Trước kia, mướp vốn là loại quả dại ở các vùng nông thôn, người Trung Quốc thường lấy quả mướp, lá mướp làm thức ăn cho gia súc. Nhưng ngày nay, mướp lại trở thành “đặc sản” khoái khẩu và bán rất chạy ở xứ tỉ dân.

Loại quả rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam lại được nước ngoài 'săn lùng ráo riết', giá cao ngất ngưởng nhưng liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 3
Mướp được ví như 'nhân sâm trong vườn'.

Thay vì nấu mướp còn nguyên hạt như Việt Nam, người dân Trung Quốc lại bỏ hạt riêng và có cách chế biến riêng. Hạt mướp sau khi rang lên khá giòn, có vị thanh mát và rất ngon miệng. Vào mùa hè, nhiều người Trung Quốc thường ăn chung hạt mướp rang hoặc hạt mướp xào với cơm để có cảm giác ngon miệng hơn. 

Theo những người đã từng thưởng thức chia sẻ, hạt mướp không có nhiều hương vị nhưng khi ăn cho cảm giác rất thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Mướp tại đây được bán với giá là 20 NDT/kg. Tuy nhiên ở các thành phố của Trung Quốc, giá đã tăng gấp đôi lên 40 NDT/kg, tương đương hơn 133.000đ/kg. 

Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc cũng sử dụng xơ mướp để làm bông tắm, giẻ rửa bát giống như người Việt. Phần xơ được tận dụng thường là xơ dày và dai trong những quả mướp già. Ngoài ra, bột xơ mướp còn được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da để giảm sưng tấy. Nhu cầu tăng cao khiến quốc gia này cũng phải nhập khẩu xơ mướp.

Loại quả rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam lại được nước ngoài 'săn lùng ráo riết', giá cao ngất ngưởng nhưng liên tục 'cháy hàng' - Ảnh 4
Xơ mướp được bán cực chạy ở Trung Quốc và Mỹ.

Ngoài công dụng là dụng cụ tẩy rửa, cùi xơ mướp còn có giá trị y học nhất định, y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng có tác dụng thanh nhiệt, khử đờm, hoạt huyết.

Không chỉ Trung Quốc, người Mỹ cũng phát hiện ra công dụng làm sạch "thần kỳ" của xơ mướp. Xơ mướp, như một phiên bản cải tiến của sự kết hợp giữa búi thép và miếng cọ rửa, bỗng trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Trong tích tắc, cung vượt quá cầu, mặt hàng này trở thành “ông trùm” trong làng dụng cụ vệ sinh nhà bếp. Tình trạng cháy hàng đã khiến nhiều nhà vườn phải trồng mướp với quy mô lớn.

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