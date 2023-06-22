Loại quả 'nhỏ nhưng có võ', được ví như 'kim cương xanh', lượng vitamin C gấp 20 lần cam, quýt

Dinh dưỡng 22/06/2023 15:16

Loại quả này chỉ nhỏ bằng viên bi nhưng lượng vitamin C lại gấp nhiều lần cam, quýt.

Nhiều người ăn me rừng chỉ do vị chua ngọt cuốn hút của nó mà không biết rằng trong loại trái nhỏ này có cực kỳ nhiều chất dinh dưỡng tốt cho ức khỏe.

Quả me rừng là một loại trái cây có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, phổ biến ở các nước như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc. Loại quả này còn được ví như “kim cương xanh”, bởi nó có công dụng cực tốt và dưỡng chất dồi dào.

Loại quả 'nhỏ nhưng có võ', được ví như 'kim cương xanh', lượng vitamin C gấp 20 lần cam, quýt - Ảnh 1
Quả me rừng có kích thước nhỏ nhưng chứa nhiều vitamin C và khoáng chất.

Quả me có vị chua, ngọt và thường được sử dụng trong ẩm thực như một chất làm chua hoặc một nguyên liệu chính để nấu các món ăn. Quả me cũng được sử dụng để làm nước ép, mứt, hoặc ăn trực tiếp.

Ngoài ra, các phần khác của cây me như lá và vỏ cũng được sử dụng trong y học truyền thống để điều trị một số bệnh.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong 100g me rừng là 921mg, cao gấp gần 20 lần cam (chỉ 53mg vitamin C cho 100g).

Ngoài ra, me rừng còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong làng hoa quả. 2 chất này có khả năng chống ung thư mạnh mẽ. Chính vì vậy mà một nghiên cứu trên Tạp chí Phòng chống Ung thư châu Âu đã gọi là “loại quả mọng thần kỳ để điều trị và ngăn ngừa ung thư”.

Dưới đây là một số công dụng phổ biến của loại quả này.

1. Thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi

Hàm lượng vitamin C cao trong quả me rừng có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi trong ruột, từ đó duy trì xương chắc khỏe, thúc đẩy sự phát triển của xương.

Loại quả 'nhỏ nhưng có võ', được ví như 'kim cương xanh', lượng vitamin C gấp 20 lần cam, quýt - Ảnh 2
Me rừng giúp xương chắc khỏe.

2. Cân bằng đường huyết

Quả me rừng chứa nhiều crom, thúc đẩy quá trình tiết insulin giúp tế bào hấp thụ glucose, giúp ích rất nhiều cho việc kiểm soát cân bằng oxy trong máu của bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, me rừng còn có thể làm giảm lượng cholesterol trong máu.

3. Điều trị cảm lạnh, viêm họng

Khi bị cảm lạnh hay viêm họng, bạn chỉ cần trộn 2 thìa bột me rừng với mật ong rồi uống 3-4 lần/ngày sẽ giúp làm giảm các triệu chứng.

4. Giúp tiêu hóa tốt hơn

Quả me rừng giàu chất xơ giúp cơ thể điều chỉnh nhu động ruột và có thể giúp giảm các triệu chứng do các tình trạng như hội chứng ruột kích thích. Từ đó có tác dụng bảo vệ dạ dày, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và đồng thời ngăn ngừa các vấn đề như viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, me rừng còn làm giảm các triệu chứng ợ nóng, chướng bụng, đầy hơi,…

Loại quả 'nhỏ nhưng có võ', được ví như 'kim cương xanh', lượng vitamin C gấp 20 lần cam, quýt - Ảnh 3
Dù có vị chua nhưng loại quả này lại có tác dụng bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa viêm loét.

5. Tốt cho mắt

Quả me rừng giàu vitamin A, là chìa khóa để cải thiện sức khỏe của mắt. Vitamin A không chỉ cải thiện thị lực mà còn giúp làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Đồng thời quả me rừng còn chứa vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt bằng cách chống lại vi khuẩn, bảo vệ mắt bạn khỏi viêm kết mạc và các bệnh nhiễm trùng khác.

6. Tăng cường miễn dịch

Trong 100g quả me rừng cung cấp 300mg vitamin C, nhiều hơn gấp đôi giá trị khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Bạn cũng sẽ tìm thấy một lượng đáng kể các polyphenol, alkaloid và flavonoid. Quả me rừng cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Loại quả 'nhỏ nhưng có võ', được ví như 'kim cương xanh', lượng vitamin C gấp 20 lần cam, quýt - Ảnh 4
Me rừng có khả năng chống viêm, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

7. Tăng cường sức khỏe não bộ

Trong quả me rừng chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể mang lại lợi ích cho trí nhớ bằng cách chống lại các gốc tự do có thể tấn công và làm hỏng các tế bào não. Bên cạnh đó, nồng độ vitamin C cao giúp cơ thể sản xuất norepinephrine - một chất dẫn truyền thần kinh được cho là cải thiện chức năng não ở những người mắc chứng mất trí nhớ.

8. Tốt cho da và tóc

Hàm lượng vitamin C cao giúp me rừng trở thành một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Không chỉ vậy, quả me rừng cũng chứa hàm lượng cao Emblicanin A và B, bioflavonoids, tannin, và sự kết hợp của phenol, bao gồm axit gallic và axit ellagic.

Tất cả các thành phần chống oxy hóa này cùng nhau góp phần làm giảm quá trình oxy hóa tế bào và sự gia tăng của các gốc tự do, góp phần gây lão hóa cho cả da và tóc. Do đó, loại quả này còn được xem  là một chất tái tạo tuyệt vời của da giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa và là một chất tái tạo tóc mạnh mẽ, giúp tóc chắc khỏe và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

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