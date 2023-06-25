7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu

Dinh dưỡng 25/06/2023 21:10

Không chỉ rẻ, những loại đồ uống này cực kỳ dễ kiếm, chăm chỉ uống đều đặn sẽ thấy sức khỏe tốt lên từng ngày.

Dưới đây là những loại đồ uống, nước ép và trà giúp kiểm soát lượng đường trong máu, thích hợp cho người mắc tiểu đường.

Nước dừa

7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh 1
Dừa được bán phổ biến ở Việt Nam.

Nước dừa được ví như thần dược của thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Mặc dù một số loại hơi ngọt nhưng thức uống này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nước dừa chứa ít calo trong khi giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất bao gồm kali, chất điện giải, vitamin B, axit amin... Ngoài việc kiểm soát lượng đường trong máu, nó còn có thể cải thiện tiêu hóa, sức khỏe của da và khả năng miễn dịch.

Nước lúa mạch

7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh 2
Nước lúa mạch giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Lúa mạch có chỉ số GI thấp và nó là thức uống dành cho người bị bệnh tiểu đường. Lúa mạch được biết đến là nguyên liệu thân thiện với bệnh tiểu đường, đặc biệt là nhờ chỉ số đường huyết thấp. Lúa mạch có thể được thêm vào chế độ ăn uống của bạn theo nhiều cách, kể cả ở dạng đồ uống. Nước lúa mạch có nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn, ngoài việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Nước ép khổ qua

7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh 3
Không chỉ tốt cho người mắc tiểu đường, nước ép khổ qua còn giúp đẩy lùi nhiều bệnh tật.

Nước ép khổ qua thực sự có thể giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân tiểu đường. Khổ qua là một trong những lựa chọn tuyệt vời, vì loại rau này có chứa các hợp chất được cho là giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Nó cũng ít chất béo, calo và carbohydrate, làm cho nó trở thành một thức uống thân thiện với việc giảm cân.

Trà xanh

7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh 4
Trà xanh giúp thanh lọc cơ thể, không chỉ kiểm soát mà còn ngăn ngừa được tiểu đường.

Trà xanh là một trong những lựa chọn trà tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh không chỉ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường mà còn ngăn ngừa nó ở một mức độ nhất định. Các chuyên gia khuyên nên tiêu thụ nó mà không cần thêm sữa, đường hay chất làm ngọt để có lợi ích tối đa.

Trà nghệ

Củ nghệ giúp tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ khỏi nhiễm trùng, cúm,... Củ nghệ cũng có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường. Nên uống trà nghệ và bỏ qua hoặc hạn chế thêm mật ong.

Nước ép quả lý gai

7 loại đồ uống siêu rẻ nhưng lại có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh 5
Quả lý gai chứa chiều vitamin C và có chỉ số đường huyết thấp.

Nước ép quả lý gai là một cách bổ sung vào chế độ ăn uống cho bệnh tiểu đường. Quả lý gai không chỉ có GI (chỉ số đường huyết) thấp, mà còn giàu vitamin C. Quả lý gai chứa crom, một khoáng chất điều chỉnh quá trình chuyển hóa carbohydrate và giúp cơ thể phản ứng nhanh hơn với insulin, tiếp tục kiểm soát lượng đường trong máu.

Nước quế

Quế là một loại gia vị khác mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống. Bắt đầu ngày mới với nước quế là một ý tưởng tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thức uống này có đặc tính chống ôxy hóa và tăng cường miễn dịch.

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