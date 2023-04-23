Vitamin K1 đến từ các nguồn thực vật, như rau lá xanh và quả việt quất. Trong khi vitamin K2 phổ biến hơn trong các sản phẩm động vật, thực phẩm lên men và một số loại phô mai. Nó tồn tại trong cơ thể bạn lâu hơn vitamin K1 và có khả năng mang lại một số lợi ích sức khỏe .

Vitamin K à tên được đặt cho một loại vitamin bao gồm vitamin K1 (còn được gọi là phylloquinone), cũng như vitamin K2 (menaquinone). Chúng hoạt động khác nhau trong cơ thể và đến từ các nguồn thực phẩm khác nhau.

Hãy nghĩ về vitamin K như một tập hợp các vitamin có vai trò tương tự đối với sức khỏe của bạn. Lớp đó bao gồm vitamin K1, cũng như vitamin K2 và 10 loại phụ của vitamin K2, được gọi là MK-4 đến MK-13.

Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết: ''Tôi nghĩ chúng ta luôn biết rằng có vitamin K2, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta đã thực sự đánh giá đủ công dụng của nó đối với cơ thể.''

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Vitamin K tan trong chất béo, nghĩa là chúng hòa tan trong chất béo và dầu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, sức khỏe của xương và sức khỏe của tim.

Lợi ích của vitamin K2 là gì?

Chuyên gia Zumpano cho biết điều thú vị về vitamin K2 là nó được cơ thể bạn hấp thụ chậm hơn vitamin K1. Trong khi vitamin K1 nhanh chóng được lọc ra khỏi máu của bạn thường chỉ trong vài giờ, thì vitamin K2 có khả năng tồn tại lâu hơn. Điều đó có nghĩa là nó ở trong cơ thể bạn lâu hơn thậm chí vài ngày và có nhiều thời gian hơn để hoạt động hiệu quả.

Vẫn còn nhiều điều cần hiểu về sự khác biệt giữa vitamin K1 và vitamin K2, nhờ đó nhiều nghiên cứu đang được tiến hành. Đây là một số lợi ích quan trọng nhất của nó.

Hỗ trợ đông máu

Một trong những chức năng chính của vitamin K là cho phép máu của bạn đông lại. Trên thực tế, chữ “K” trong vitamin K có liên quan đến từ “koagulation” trong tiếng Đức, có nghĩa là “đông máu” hoặc khả năng làm đặc máu.

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Cục máu đông nghe có vẻ là một điều tồi tệ vì cục máu đông có thể di chuyển đến não của bạn và gây ra đột quỵ. Các cục máu đông trong động mạch cũng gây ra các cơn đau tim.

Nhưng một lượng khả năng đông máu nhất định trong máu của bạn rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Khả năng đông máu là thứ giúp bạn không bị chảy máu sau khi bị thương. Máu quá loãng có thể khiến bạn dễ bị bầm tím hơn và thậm chí khiến bạn có nguy cơ bị chảy máu trong nguy hiểm.

Vitamin K có thể giúp giữ cho máu của bạn không quá đặc và không quá loãng.

Xây dựng xương khỏe mạnh

Khi nghĩ đến xương chắc khỏe, bạn có thể nghĩ ngay đến canxi là chất dinh dưỡng chính để ngăn ngừa gãy xương và loãng xương.

Và đúng là canxi là một phần quan trọng đối với sức khỏe của xương. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng canxi không hoạt động một mình.

Có lượng vitamin K thấp có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Chúng ta luôn chú trọng rất nhiều đến canxi cho sức khỏe của xương. Nhưng trên thực tế, vitamin D, vitamin K và canxi thực sự hoạt động cùng nhau để có hiệu quả.

Vitamin K giúp kích hoạt một loại protein gọi là osteocalcin, protein này liên kết với canxi để tạo xương. Điều đó làm cho vitamin K trở thành một thành phần thiết yếu cho sức khỏe của xương.

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy bổ sung vitamin K2 có thể làm giảm gãy xương và cải thiện chất lượng xương ở những người bị loãng xương.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ngoài tác dụng tích cực đối với quá trình đông máu và giúp xương chắc khỏe, vitamin K còn giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Đó là do cách nó hoạt động để loại bỏ canxi khỏi mạch máu của bạn.

Khi canxi tích tụ trong cơ thể, nó có thể dẫn đến xơ cứng (hoặc vôi hóa) các mô, cơ quan và mạch máu. Canxi lắng đọng trong động mạch có thể dẫn đến huyết áp cao, bệnh thận, v.v.

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Vitamin K đã được chứng minh là giúp kích hoạt một loại protein giúp ngăn canxi lắng đọng trong động mạch của bạn. Cặn canxi góp phần vào sự phát triển của mảng bám, vì vậy vitamin K có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch của bạn.

Một số nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng vitamin K2 có thể loại bỏ canxi hiệu quả hơn vitamin K1.

Bổ sung đầy đủ vitamin K2

Vitamin K2 thường được tìm thấy trong các sản phẩm động vật và thực phẩm lên men, trái ngược với các nguồn thực phẩm tự nhiên, thực vật. Có một số loại thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe vừa giàu vitamin K2.

Một số loại thực phẩm giàu vitamin K2 nhất bao gồm:

Natto (đậu nành lên men).

Phô mai Gouda.

Lòng đỏ trứng.

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Những người dùng thuốc làm loãng máu nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi tăng lượng vitamin K1 hoặc vitamin K2.