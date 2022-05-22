Người bị TIỂU ĐƯỜNG nên ăn các loại thực phẩm này để BỔ SUNG DINH DƯỠNG cho cơ thể theo chiều hướng TÍCH CỰC NHANH NHẤT

Dinh dưỡng 22/05/2022 15:52

Bệnh nhân tiểu đường rất quan trọng chế độ ăn uống bởi chúng có thể làm tình trạng bệnh thay đổi theo hướng suy giảm hoặc nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người bị tiểu đường cần nên ăn những gì?

Cá béo

Cá béo là một trong những loại thực phẩm cho người bị tiểu đường lành mạnh nhất. Nhóm này bao gồm cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi và cá trích đều là những nguồn cung cấp axit béo omega 3 như DHA và EPA, cực kỳ tốt cho tim mạch. Với những người bị bệnh tiểu đường, đang có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ thì việc ăn những loại cá này sẽ cung cấp đủ lượng dưỡng quan trọng. DHA và EPA sẽ giúp bảo vệ các tế bào trên mạch máu, giảm thiểu viêm nhiễm và cải thiện chức năng của động mạch.

Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người thường xuyên ăn cá béo sẽ có rất ít nguy cơ bị suy tim và tử vong vì bệnh tim. Trong các nghiên cứu này, những người lớn tuổi, bao gồm cả nam và nữ, ăn cá béo 5–7 ngày mỗi tuần trong vòng 8 tuần đã giảm được đáng kể lượng triglyceride và các dấu hiệu viêm nhiễm.

Cá cũng là một nguồn cung cấp đạm chất lượng, giúp bạn cảm thấy no và tăng cường trao đổi chất.

Các loại đậu

Người bị TIỂU ĐƯỜNG nên ăn các loại thực phẩm này để BỔ SUNG DINH DƯỠNG cho cơ thể theo chiều hướng TÍCH CỰC NHANH NHẤT - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều chất xơ, đậu đen, đậu xanh, đậu xanh và các loại đậu khác là những nguồn cung cấp protein và carbohydrate tiêu hóa chậm. Sự kết hợp này mang lại những lợi ích ngắn hạn bằng cách tạo cảm giác no và ngăn ngừa sự tăng vọt đột ngột của glucose. Một nghiên cứu của JAMA (Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ) năm 2012 đã cho thấy, những người kết hợp một chén đậu hoặc các loại đậu mỗi ngày như một phần của chế độ ăn ít glycemic trong 12 tuần. Trong khi nhóm đối chứng ăn các loại carbohydrate giàu chất xơ khác như một phần của chế độ ăn có glycemic thấp. Vào cuối nghiên cứu, những người tiêu thụ đậu có mức HgbA1c thấp hơn, huyết áp thấp hơn và chất béo trung tính thấp hơn.

Thịt bò

Không chỉ là món ăn yêu thích của nhiều gia đình mà thịt bò cũng chính là gợi ý hoàn hảo đối với những bệnh nhân tiểu đường. Trong thịt bò có chứa axit linoleic tổng hợp (CLA). Chúng có tác dụng cải thiện chức năng chuyển hóa lượng đường trong máu, kiểm soát đường huyết. Đồng thời chất này cũng ngăn ngừa ung thư rất tốt. Nếu đang tìm kiếm thực phẩm cho người tiểu đường thì thịt bò chính là gợi ý mà nhất định bạn đừng bỏ qua.

Trứng

Trứng, đặc biệt là lòng đỏ trứng, có thể giúp giảm nguy cơ tim mạch. Ăn trứng giúp giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, tăng mức cholesterol HDL và điều chỉnh kích thước, hình dạng của cholesterol LDL. Một đánh giá cho thấy chế độ ăn giàu dinh dưỡng với 6-12 quả trứng mỗi tuần không làm tăng nguy cơ tim mạch ở người bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu cũng cho thấy trứng có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong trứng giúp bảo vệ mắt..

Người bị TIỂU ĐƯỜNG nên ăn các loại thực phẩm này để BỔ SUNG DINH DƯỠNG cho cơ thể theo chiều hướng TÍCH CỰC NHANH NHẤT - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cam, quýt

Chứa hàm lượng chất xơ cao nên các loại trái cây họ cam quýt không làm tăng lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, lượng đường trong máu vẫn ổn định, vì đường không vào máu nhanh và tốc độ hấp thụ đường bị chậm lại. Điều này giúp cải thiện việc kiểm soát đường huyết và điều chỉnh việc giải phóng insulin để giữ cho lượng đường trong máu được ổn định.

Cam, quýt thực sự được coi là một loại thực phẩm có hàm lượng glycemic thấp nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan, khiến chúng trở thành một lựa chọn trái cây tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường typ 2. Tuy nhiên, nên ăn trái cây thay vì uống nước ép. Ngoài ra, cam và tất cả các loại trái cây họ cam quýt khác là nguồn cung cấp vitamin C và folate chống ôxy hóa, cũng như kali giúp giữ huyết áp trong tầm kiểm soát.

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe thực phẩm cho người bị tiểu đường Sức khỏe mỗi ngày

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