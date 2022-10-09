Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để nhanh khỏe - lời khuyên từ chuyên gia

Dinh dưỡng 09/10/2022 17:53

Cùng theo dõi chuyên gia đề xuất những loại thực phẩm gì hỗ trợ giúp cho người bệnh sốt xuất huyết nhanh hồi phục, không bị nhiều biến chứng.

Trứng, thịt nạc, thịt gà, cá

Nếu muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, việc tái tạo và phục hồi các tế bào và mô là vô cùng quan trọng. Protein là thành phần chính cấu tạo nên các tế bào và mô mới cho cơ thể. Protein cũng cho phép cơ thể sản xuất các kháng thể mà nó cần để chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn.

Những thực phẩm giàu đạm (protein) sẽ giúp thúc đẩy quá trình hồi phục ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Một chế độ ăn có nhiều protein lành mạnh (như thịt nạc, thịt gia cầm, trứng, cá…) sẽ giúp người bệnh sốt xuất huyết bổ sung năng lượng, dinh dưỡng đã bị mất trong quá trình bị bệnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin C

Các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh… có tác dụng chống oxy hóa rất tốt nên rất cần cho người bệnh sốt xuất huyết - những người có hệ miễn dịch suy yếu, rất cần phục hồi sức khỏe. Chúng cũng có hàm lượng chất xơ cao nên cũng rất tốt để điều trị chứng khó tiêu.

Bí ngô

Giàu vitamin A, giúp hỗ trợ sự phát triển tiểu cầu và điều chỉnh các protein được sản xuất bởi các tế bào cơ thể. Một nửa ly nước ép bí ngô tươi với một thìa mật ong có thể giúp tăng lượng tiểu cầu. Để phát huy hiệu quả bạn nên uống ít nhất 2-3 ly mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bệnh nhân sốt xuất huyết mau khỏi bệnh. Ngoài ra, bí ngô còn có thể dùng để nấu súp/ canh để ăn trong bữa chính cho người bệnh.

Sữa, sữa chua

Sữa giàu protein và giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, các vitamin và khoáng chất nên rất cần có trong chế độ ăn uống của người bệnh sốt xuất huyết.

Sữa chua là chế phẩm từ sữa nên có đầy đủ thành phần các chất dinh dưỡng như sữa. Sữa chua có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ các chất protein, glucid, lipid, các muối khoáng (đặc biệt là canxi) và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm B và A.

Ngoài ra, sữa chua còn giúp bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục sau khi ốm.

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để nhanh khỏe - lời khuyên từ chuyên gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lá đu đủ

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), một trong những bài thuốc dân gian chữa sốt xuất huyết tại nhà là dùng lá đu đủ. Bạn có thể dùng lá đu đủ để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn đều tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

Nguyên nhân bởi, dịch chiết từ lá đu đủ có công dụng điều trị sốt xuất huyết và là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Trà thảo mộc, lá nem

Đây là một số thực phẩm có đặc tính chống viêm và oxy hóa nên giảm sốt rất hiệu quả. Do vị khó uống nên không thường được áp dụng cho trẻ em. Quan trọng nhất là không ăn đồ cay nóng và dầu mỡ.

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Những thực phẩm là "máy bơm canxi" tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe

Chức năng chính của canxi trong cơ thể là xây dựng và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, nhưng nó cũng tham gia vào quá trình đông máu, co cơ, chức năng thần kinh và điều hòa nhịp tim.

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