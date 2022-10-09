5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt

Sức khỏe 09/10/2022 12:37

Tuổi tác, giới tính, lối sống và di truyền là những yếu tố góp phần vào sự phát triển của bệnh tăng huyết áp. Lạm dụng rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh và mức độ căng thẳng cao cũng có thể là nguyên nhân gây ra huyết áp cao.

Huyết áp cao xảy ra khi máu tăng áp lực lên thành mạch. Về mặt lâm sàng, bạn được xác định là bị tăng huyết áp nếu huyết áp của bạn trên 140/90 mmHg hoặc dưới 130/80 mmHg ở những người bị bệnh thận hoặc tiểu đường.

Điều trị tăng huyết áp bao gồm quản lý bằng thuốc hoặc thay đổi lối sống bao gồm hạn chế các loại thực phẩm góp phần làm tăng huyết áp.

5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị chế độ ăn DASH để kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Chế độ ăn kiêng DASH dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Tiêu thụ 2.000 calo mỗi ngày.
  • Ăn nhiều trái cây và rau quả, thịt nạc và thịt gia cầm, các sản phẩm từ sữa không béo và các loại hạt.
  • Tránh tiêu thụ các loại dầu nhiệt đới như dầu hạt cọ, dầu cọ và dầu dừa.
  • Hạn chế natri thông qua muối và đảm bảo chế độ ăn uống giàu chất xơ, kali, magiê, canxi và protein.

Thực phẩm làm giảm huyết áp

Ngoài các hướng dẫn được bác sĩ và chuyên gia khuyến nghị, một số loại thực phẩm có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để hỗ trợ trong việc kiểm soát bệnh cao huyết áp.

1. Quả lựu

Lựu và nước ép của nó chứa nhiều polyphenol, rất giàu chất chống oxy hóa và có chức năng chống viêm. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong trái cây đã được biết là có tác dụng có lợi cho tim mạch.

Ở những người mắc bệnh tiểu đường, lựu ức chế enzym chuyển đổi angiotensin và làm giảm huyết áp. Trong các nghiên cứu trên động vật, uống nước ép lựu hàng ngày đã cải thiện huyết áp động mạch chính và đảo ngược những thay đổi do bệnh tiểu đường gây ra. 

5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong các nghiên cứu được thực hiện trên nam giới trong độ tuổi từ 39 đến 68, tiêu thụ 150 ml nước ép lựu hàng ngày làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lần lượt là 7% và 6%. 

Do đó, tiêu thụ một nửa ly nước ép lựu (150 ml) có thể là một chiến lược hiệu quả trong việc kiểm soát huyết áp.

2. Trái cây có múi

Cam, chanh và bưởi rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đặc biệt, cam và bưởi có đặc tính giảm huyết áp. Bưởi chứa nhiều vitamin C, pectin và chất xơ, và nước ép của nó có thể làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp.

Trong một nghiên cứu, uống nước cam quýt làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương khoảng 5% ở những bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 đến 59.

Do đó, bạn nên bao gồm trái cây họ cam quýt trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể bảo vệ khỏi bệnh tăng huyết áp.

3. Cần tây

5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây thuộc họ thực vật Apiaceae, nó cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, giảm cholesterol trong máu và chống viêm. Nó cũng được sử dụng trong y học dân gian để giảm huyết áp. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt cần tây làm giảm huyết áp và cải thiện nhịp tim ở chuột. Khả năng hạ huyết áp của cần tây vẫn tồn tại ngay cả khi ngừng điều trị. 

Do đó, hạt và thân cần tây có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày dưới dạng nước ép và sử dụng chúng làm nguyên liệu trong các món ăn, món salad và súp.

5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Cà chua

Cà chua rất giàu lycopene có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm việc loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể để bảo vệ nó khỏi bị hư hại.

Phức hợp chất dinh dưỡng trong cà chua không chỉ bao gồm lycopene và được tìm thấy trong toàn bộ cà chua được phát hiện có tác dụng hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp nhẹ đến trung bình. 

Vì 100–200 g cà chua chỉ chứa 4–8 mg lycopene, không đủ để thể hiện tác dụng hạ huyết áp, nên việc bổ sung các chất bổ sung được khuyến khích. Hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi tiêu thụ lycopene hoặc bất kỳ chất bổ sung nào khác.

5. Các sản phẩm từ sữa

5 loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp, cực lợi cho người bị cao huyết áp mà giá cực mềm tại chợ Việt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm từ sữa không béo như sữa chua, pho mát ít béo và sữa được khuyến khích như một phần của chế độ ăn kiêng DASH.

Khả năng giảm huyết áp của các sản phẩm từ sữa được cho là do hàm lượng canxi, magiê và kali trong chúng. Hơn nữa, một loại protein hoạt tính sinh học trong sữa được gọi là lactotripeptide có tác dụng giảm huyết áp.

Các nghiên cứu được thực hiện trên nam giới trưởng thành đã chỉ ra rằng tiêu thụ sữa giúp giảm huyết áp tâm thu khoảng 2 mmHg. Tuy nhiên, tác dụng tương tự không được quan sát thấy ở phụ nữ.

Theo Emedihealth

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