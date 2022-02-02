Ngày Tết thực phẩm dư thừa, đây là cách bảo quản tươi lâu an toàn cho gia đình

Cùng tham khảo mẹo vặt để bảo quản thực phẩm lâu hơn, không bị mất chất, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe .

Tiếp đến, bạn chia nhỏ mỗi phần thực phẩm tươi sống và cho vào túi zip hoặc hộp đựng thực phẩm để tiện cho việc sử dụng.

sau khi mua thực phẩm tươi sống (thịt tươi, cá sống,...) về nhà, bạn cần phải rửa sạch và để thật ráo nước các loại thực phẩm này nhé.

Tránh rã đông khối lượng lớn thực phẩm cùng một lúc trong khi bạn sử dụng chỉ có một ít, vì sẽ dễ ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm vào lần sử dụng sau.

2. Cách bảo quản rau củ quả trong tủ lạnh

Với các loại rau củ, bạn không nên rửa sạch nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay. Thay vào đó hãy loại bỏ những phần bị úng, héo và tuyệt đối không để rau củ bị dính nước bạn nhé!

Sau đó, bạn chia nhỏ rau củ với lượng vừa phải, rồi cho vào túi zip hoặc túi nilon (có lỗ thoát khí) và đặt vào ngăn rau quả của tủ lạnh. Vì ngăn này được thiết kế riêng biệt giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm tối ưu, làm cho rau củ trở nên tươi ngon hơn.

Ngoài ra, bạn có thể đặt tại bất kỳ vị trí nào bên trong ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ từ 3 - 5 độ C với thời gian sử dụng từ 2 - 7 ngày.

3. Bảo quản thực phẩm đã nấu chín

Với thực phẩm đã được nấu chín, bạn cần để nguội (khoảng 2 tiếng) trước khi cho vào hộp đựng thực phẩm, đậy kín và đặt ở nhiệt độ từ 2 - 4 độ C bên trong ngăn mát tủ lạnh.

Vì nếu đặt thức ăn còn đang nóng vào trong tủ lạnh sẽ dễ làm tăng nhiệt độ và gây ảnh hưởng đến các thực phẩm khác, cũng như khiến cho máy nén hoạt động nhiều hơn và gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh.

Thời gian sử dụng thức ăn đã được nấu chín nên diễn ra trong khoảng 3 ngày và bạn có thể chia nhỏ lượng thức ăn trước khi bảo quản giúp cho việc sử dụng được tiện lợi hơn.

4. Vệ sinh tủ lạnh – vô cùng quan trọng

Vì môi trường ẩm lạnh bên trong tủ lạnh có thể xuất hiện nấm mốc nên vi khuẩn sẵn có trong thực phẩm sẽ dễ dàng phát sinh hơn.

Chính vì vậy bạn cần phải có cách vệ sinh tủ lạnh định kỳ để tránh việc thực phẩm nhanh hư hơn khi đã được bảo quản bên trong tủ lạnh nhé.

Việc vệ sinh tủ lạnh sẽ giúp cho các động cơ bên trong tủ lạnh được nghỉ ngơi và hỗ trợ loại bỏ những cặn bẩn từ thực phẩm bám trên khay đựng, có thể len lỏi vào những khe của tủ lạnh. Ngoài ra, còn giúp loại bỏ mùi hôi và tạo bầu không khí tươi xanh bên trong không gian tủ.

Ảnh minh họa: internet