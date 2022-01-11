Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022

Dinh dưỡng 11/01/2022 14:54

Ngày ông táo về trời năm 2022 là ngày 23/12/2021 âm lịch rơi vào ngày thứ ba, 25/1/2022 dương lịch. Theo quan niệm truyền thống, trong ngày này, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn các vị thần lên chầu Ngọc Hoàng.

Mâm cúng ông táo đơn giản gồm những gì?

Trước khi làm cỗ cúng, các gia đình nên dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ cho gọn gàng, sạch sẽ.

Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo cũng là cách người Việt thể hiện sự biết ơn với các vị thần trong việc mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khoẻ cho cả gia đình trong một năm.

Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 1

Lễ vật cúng Ông Công Ông Táo các vùng miền

Miền Bắc: Cá chép vàng. Thường sẽ là 3 con cá chép sống thả vào chậu, sau khi cúng xong thì phóng sinh xuống sông, ao, hồ.

Miền Trung: Cúng 1 ông ngựa giấy với yên và cương. Cúng xong đem hóa cùng vàng.

Miền Nam: Cúng đơn giản với mũ, áo, đôi hia. Cúng xong đem hóa cùng vàng.

Mâm cúng ông táo gồm những gì?

Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 2

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo là cách người Việt thể hiện sự biết ơn đối với các vị Thần, cầu mong một năm mới may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, tiền tài. Mâm cúng ông Táo không cần phải quá sang trọng, mâm cao cổ đầy mà chỉ cần thành tâm là được. Tùy vào điều kiện kinh tế và thời gian mà mỗi gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hay mặn để dâng cúng ông Táo. Một mâm cúng ông Táo cơ bản sẽ gồm có: 

+ 1 con Gà luộc (để nguyên con hoặc chặt tùy ý) hoặc thịt luộc

+ 1 đĩa Xôi hoặc bánh chưng

+ 1 bát canh mọc hay canh măng

+ 1 đĩa xào thập cẩm

+ 1 đĩa giò lụa hoặc giò tai

+ 1 đĩa nem rán

+ 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối

+ Đĩa hoa quả tươi

+ Cau, trầu

+ Rượu

+ Lọ hoa tươi

+ Tiền, giấy vàng

+ 3 mũ táo Quân: gồm 1 mũ táo bà không có cánh chuồn và 2 mũ táo ông có cánh chuồn

+ Hài táo quân: 1 đôi hai nữ và 2 đôi hài nam

+ Quần áo cho các Táo

Theo tục xưa, đối với những gia đình có trẻ nhỏ, người ta còn cúng Táo quân một con gà luộc. Gà này phải là loại gà cồ mới tập gáy (tức gà mới lớn) để ngụ ý nhờ Táo quân xin với Ngọc Hoàng cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con gà cồ.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện và gia cảnh, mỗi gia đình có thể chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo phù hợp.

Lưu ý khi cúng

Các chuyên gia phong thủy cũng gợi ý rằng, trong lễ cúng ông Công ông Táo, nếu nhà bạn có ban thờ Táo quân (thường đặt gần bếp) thì thắp hương ở ban thờ này. Nếu không có ban thờ Táo quân riêng thì phải thắp hương ở ban thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên cúng lễ ở bếp vì từ xưa đến nay, ban thờ luôn được coi là nơi để giao tiếp giữa hai thế giới âm dương, giữa người trần thế và thần linh.

Khi cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đề huề để cả nhà quanh năm no ấm. Có nơi lưu giữ phong tục vừa đặt một mâm cúng trong bếp và thêm một mâm khác cúng trên bàn thờ.

Thời gian tốt nhất để cúng

Lễ cúng ông Táo cần phải được tiến hành trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, tùy theo điều kiện thời gian của từng nhà có thể cúng ông Táo vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp.

Trong lễ cúng ông Công ông Táo, nếu nhà bạn có ban thờ Táo quân thì thắp hương ở ban thờ này. Còn không thì sẽ thắp ở ban thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên cúng ở bếp.

Gợi ý các mâm cơm cúng Ông Công Ông Táo

Tùy vào điều kiện của từng gia đình mà chúng ta có thể linh hoạt các món ăn, chủ yếu là tấm lòng của gia chủ, sau đây là những mâm cơm đầy đủ nghi lễ, mọi người có thể tham khảo:

Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 3
Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 4
Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 5
Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 6
Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 7
Gợi ý mâm cỗ cúng 'Ông Công Ông Táo' đơn giản, đầy đủ nghi lễ Tết 2022 - Ảnh 8

Ảnh - Tổng hợp: Internet, Linh Ngọc Phạm 

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