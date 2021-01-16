Hướng dẫn cách làm mứt bí đỏ thơm ngon cho ngày tết 

Mứt bí đỏ là một món ăn thơm ngon cho những ngày tết, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm mứt bí đỏ thơm ngon, bắt mắt cho dịp tết đang cận kề.

Để thực hiện món mứt bí đỏ dẻo bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và vật dụng bao gồm: bí đỏ, đường, chuối tiêu chín, chanh, nước lọc, muối. Các dụng cụ chén, bát, nồi, lò nướng, đũa…

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm mứt bí đỏ dẻo và cách làm mứt bí đỏ khô một cách chi tiết.

Cách thực hiện:

Bước 1: bí đỏ gọt vỏ, thái thành từng miếng vuông nhỏ, sau đó đem rửa sạch để ráo nước.

Sơ chế nguyên liệu làm mứt bí đỏ dẻo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chanh vắt lấy nước, lọc bỏ hạt. Sau đó cho hỗn hợp nước cốt chanh, bí đỏ, đường, muối, nước lọc vào nồi đun sôi.

Đun hỗn hợp bí đỏ, nước cốt chanh, đường, muối - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Thường xuyên đảo bí trong nồi để bí được chín đều, không bị cháy dưới đáy nồi. Khi thấy nồi cạn nước thì tắt bếp, vớt bí ra một chiếc bát để nguội.

Bước 4: Cho bí và chuối tiêu vào trong máy xay nhuyễn.

Xay nhuyễn hỗn hợp bí đỏ và chuối tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Thoa một chút dầu ăn lên khay của lò nướng hoặc lấy giấy dầu trải lên khay, sau đó đổ hỗn hợp mứt và chuối lên khay. Lưu ý không đổ quá dày.

Cho khay mứt vào trong lò nướng và sấy khô ở nhiệt độ 100 độ C, khi thấy mứt khô ráo sờ tay không bám dính là được. Cho mứt ra để nguội, sau đó cuộn thành hình tròn dài, cắt thành từng khúc ngắn.

Nướng mứt bí đỏ, cuộn thành hình tròn dài rồi cắt thành từng khúc ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Sử dụng giấy bóng kính hoặc màng bọc thực phẩm bọc từng khúc bí đỏ, rồi bọc trong túi bóng to, để ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Như vậy là bạn đã hoàn thành món mứt bí đỏ dẻo thơm ngon, đẹp mắt. Đây cũng là món mứt bí đỏ không cần nước vôi như cách làm mứt bí truyền thống.

Bọc mứt bí đỏ trong giấy bóng kính để vào lọ, để nơi khô ráo, thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt bí đỏ khô

Để làm món mứt bí đỏ khô bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ sau: bí đỏ, đường, vôi, cam, muối, nồi, bát, đũa…

Bước 1: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, sau đó thái thành từng miếng dài, mỏng. lấy 1 thìa vôi ngâm với 1,5 lít nước rồi lọc lấy phần nước trong.

Ngâm bí đỏ trong nước vôi - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm bí đỏ vào trong nước vôi, cho thêm 1 chút muối hòa tan. Thực hiện ngâm trong khoảng 2 tiếng, sau đó vớt bí đỏ ra rửa bằng nước sạch nhiều lần, rồi để ráo nước.

Cam gọt lấy vỏ, rửa sạch rồi thái sợi.

Bước 2: Hòa tan đường vào nước sôi trong nồi rồi cho lên bếp đun với lửa nhỏ. Sau đó cho bí và vỏ cam vào nồi luộc với lửa nhỏ trong khoảng 30 phút.

Luộc hỗn hợp nước đường với bí ngô và vỏ cam - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Vớt bí và cam ra khỏi nồi, để ráo nước. Cho một chút đường vào nước lạnh hòa tan, sau đó đun trên chảo chống dính khoảng 3 phút.

Tiếp theo bạn cho bí đỏ và vỏ cam vào chảo chống dính đảo đều, đến khi đường khô kết tinh bám xung quanh thì tắt bếp.

Trộn hỗn hợp bí ngô, vỏ cam với đường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đổ mứt bí đỏ ra đĩa để nguội, sau đó cho mứt vào trong một chiếc hộp thủy tinh.

Để lọ mứt ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc bạn cũng có thể bảo quản mứt bí đỏ ở trong ngăn mát của tủ lạnh

Như vậy là bạn đã được hướng dẫn làm mứt bí đỏ dẻo và mứt bí đỏ khô sử dụng trong ngày tết. Để món ăn này được thơm ngon, đẹp mắt thì bạn đọc cũng cần phải có những lưu ý trong cách làm.

Mứt bí đỏ khô thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi làm mứt bí đỏ ngày tết

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được hướng dẫn cách làm mứt bí đỏ truyền thống với nước vôi và cách làm mứt bí đỏ dẻo không cần nước vôi. Để món ăn đạt độ thơm ngon, vừa miệng thì trong quá trình thực hiện bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Bạn nên lựa chọn những quả bí ngô nếp, hơi già và có màu vàng đậm là phù hợp nhất cho món mứt được thơm ngon.

Gọt vỏ, sơ chế bí ngô thật kỹ. Loại bỏ hết phần ruột của bí ngô để tránh mứt bí bị chua sau khi thành phẩm.

Do lượng vôi sử dụng trong làm mứt bí đỏ khô không nhiều nên bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán trầu cau, đèn nhang. Lưu ý vôi phải lọc thật kỹ để lấy phần nước trong, không để lại cặn có thể làm ảnh hưởng đến hương vị của món mứt.

Luôn chú ý đến nhiệt độ cũng như đun mứt bí trên lửa nhỏ để đường thấm đều vào từng miếng bí, tránh bị cháy trong quá trình sơ chế.

Bạn nên để cho mứt bí đỏ được khô hẳn rồi hãy bọc giấy bóng kính hoặc bỏ vào trong lọ, tránh để bí bị hấp hơi có thể gây hỏng, mốc.

Bạn nên xác định nguyên liệu một cách hợp lý để làm mứt bí, tránh làm quá nhiều sử dụng không hết, gây lãng phí.

Bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách làm mứt bí đỏ thơm ngon cho ngày tết. Mong rằng qua những thông tin trên, bạn đọc sẽ dễ dàng thực hiện được món mứt bí đỏ này để mang đến một món ăn lạ miệng, đẹp mắt trong những ngày xuân đang cận kề.