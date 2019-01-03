Cách làm hoa mai bằng giấy đẹp rạng ngời đón Tết đang về

- Chọn giấy nhún màu vàng tươi nếu làm mai vàng miền Nam hoặc dùng giấy nhún màu trắng nếu làm mai miền Bắc.

Trang trí nhà cửa Tết năm nay thêm sắc xuân ngập tràn với Cách làm hoa mai bằng giấy đơn giản và dễ làm.

- Chọn giấy nhún màu cam để làm nhụy của hoa mai vàng hoặc chọn giấy nhún màu vàng nếu làm hoa mai trắng)

- Lá kẽm làm cành.

- Băng keo sáp (màu xanh và màu nâu)

- Thước kẻ, kéo, kìm, keo sữa, bông, chỉ, kẽm xi

Cách làm hoa mai bằng giấy nhún handmade tại nhà

Bước 1: Cắt giấy nhún màu cam thành từng miếng có kích thước 3x3,5cm. Cắt xong, gập đôi từng mảnh, dùng kéo cắt các sợi tua rua làm nhụy. Cắt càng nhỏ, mảnh thì khi thành phẩm nhụy càng đẹp.



Cắt nhỏ từng sợi mảnh làm nhụy hoa

Bước 2: Kéo dãn tờ giấy và vo quấn nhẹ các đầu tua rua làm nhụy. Làm nhẹ tay không sẽ đứt phần nhụy mảnh.



Làm nhụy hoa với giấy nhún màu cam

Bước 3: Cắt thành từng mảnh giấy nhún màu vàng có kích thước 1,5x4,5cm. Gập đôi lại, dùng kéo cắt từ nửa chiều dài mảnh giấy một đường cong vát.



Dùng kéo cắt vát tròn từng mảnh giấy tạo hình cánh hoa

Khi mở ra sẽ được hình cánh hoa mai tròn đẹp như dưới đây.

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Mở ra sẽ được cánh hoa mai tròn đẹp, đối xứng

Bước 4: Cũng kéo dãn nhẹ nhàng cánh hoa mai để tạo độ cong dáng cánh hoa, đặt ngón tay cái vào giữa lòng bông hoa, ấn sâu để bông hoa có độ cong nở tự nhiên nhất.



Nén cánh hoa tạo độ cong tự nhiên

Thành phẩm là các bạn sẽ được những cánh hoa mai đẹp như dưới. Trung bình một bông hoa sẽ cần 8 cánh, các cánh ở trong có thể cắt vát nhiều hơn để phần cánh hoa bé hơn.



Mỗi bông hoa sẽ cần khoảng 8 cánh hoa

Bước 5: Lấy một lá kẽm xi, phết keo sữa quấn phần giấy nhún cam làm nhụy hoa. Sau đó, lại phết keo sữa dán cánh hoa bao quanh phần nhụy hoa.



Dán nhụy và cánh hoa quanh lá kẽm

Khi dán lưu ý là cánh hoa sau dán cao hơn cánh hoa trước một chút. Dán xong có thể dùng chỉ quấn quanh cố định chắc chắn, đảm bảo cánh hoa không rơi ra khi hết hơi keo.



Dùng chỉ buộc chặt phía dưới cố định cánh hoa

Bước 6: Làm phần đài hoa, tiếp tục dùng kéo cắt phần giấy nhún màu xanh thành từng miếng có kích thước 3x0,5cm. Cắt xong, gấp đôi mảnh giấy lại, cắt vát tròn. Mở ra, được phần lá như hình. Mỗi bông hoa cần khoảng 3-4 đài.



Cắt giấy nhún lá xanh nhỏ làm đài hoa

Bước 7: Dán xong đài hoa, dùng băng keo màu xanh quấn quanh ở đài hoa.



Dùng băng keo xanh quấn quanh giữ chặt đài lá

Bước 8: Dùng tay đẩy phần cánh hoa ra tạo dáng bông hoa mai vàng nở tươi tắn.



Mở cánh hoa tạo hình bông hoa nở rực rỡ

Bước 9: Làm búp hoa, cắt tiếp phần giấy nhún màu vàng thành tứng miếng hình vuông có cạnh 4cm, kéo dãn mảnh giấy nhẹ nhàng, rồi vo ít bông đặt ở giữa mảnh giấy, kèm một đầu kẽm xi, ve tròn lại, rồi dùng chỉ buộc cố định.



Quấn bông gòn trong giấy nhún bọc lại để làm nụ hoa

Bước 10: Cắt tiếp các mảnh giấy màu vàng có kích thước 7,5x1,5cm, đặt một ngón tay ở chính giữa tờ giấy, giữ ở đó làm tâm, còn lại dùng tay kéo dãn xung quanh tâm.



Cắt thêm mảnh giấy vàng quấn thêm bên ngoài tạo dáng búp hoa

Đặt búp hoa vừa làm vào chính giữa tờ giấy rồi bọc lại, dùng chỉ buộc cố định.



Buộc chặt phần búp hoa bằng chỉ

Bước 11: Làm phần đài hoa cho búp hoa vừa làm, lấy giấy nhún màu xanh cắt từng miếng kích thước 2x3cm, gấp đôi và cắt hình lượn sóng, mở ra được đài hoa, phết keo sữa rồi dán đài hoa lên búp vừa làm, dùng băng keo sáp xanh dán lại xung quanh lá kẽm.



Phết keo phần đài hoa cho búp



Dán đài hoa vào búp bằng keo thật khéo, không để keo tràn dính ra ngoài búp

Bạn làm 2-3 búp hoa như vậy:



Một cành hoa mai cần khoảng 3-5 búp

Cứ nối các bông hoa và nụ hoa với nhau bằng băng keo sáp nâu, quấn thật kéo để không lộ phần đầu kẽm, ghép xen kẽ giữa hoa nở và búp hoa.



Nối từng cành hoa lá kẽm với nhau bằng băng keo sáp nâu làm thân, cành hoa mai

Và thành phẩm là bạn đã có cành hoa mai vàng thắm tươi bằng giấy nhún trang trí trong mấy ngày Tết đẹp rực rỡ.



Thành phẩm là cành, cây hoa mai bằng giấy đẹp tươi trang trí ngày Tết

Với cách làm hoa mai handmade bằng giấy tại nhà không quá khó, dành chút công sức và thời gian thôi là các bạn đã có ngay hoa mai ngày Tết đẹp, trang trí ngày Tết thêm sắc xuân ngập tràn. Chúc các bạn có một cái Tết Nguyên Đán thật ấm áp, an lành bên gia đình, người thân và bạn bè nhé.