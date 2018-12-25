Tổng hợp những bài thơ chúc Tết hay nhất

Một vài vần thơ chúc Tết thôi cũng giúp không khí Tết dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần thêm rộn ràng và đầy hứng khởi. Cùng xem những bài thơ chúc Tết hay nhất, đầy ý nghĩa mừng năm mới đầy niềm vui.
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Những bài thơ chúc Tết hay nhất,\nTổng hợp chùm thơ chúc Tết hay và ý nghĩa, \nThơ chúc tết, \nLời chúc tết, \nThơ chúc tết cho mọi người, \nThơ chúc tết bạn bè, \nThơ chúc tết gia đình, \nThơ chúc mừng năm mới\ntết âm lịch\ntết dương lịch\n2019"}" data-sheets-userformat="{"2":573,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"12":0}">Xuân đến nơi nơi, Tết này càng thêm nhiều niềm vui với những bài thơ chúc Tết 2019 dành tặng mọi người, bạn bè, gia đình hay và ý nghĩa nhất.
Những bài thơ chúc Tết hay nhất
Những bài thơ chúc Tết ý nghĩa
1. Tổng hợp chùm thơ chúc Tết ý nghĩa
Mậu Tuất qua Kỷ Hợi tới
Vạn điều mới Triệu điều vui
Không điều xui Tỷ điều phát
Xuân bát ngát
Chén rượu say
Tiền đầy tay
Vàng đầy túi
Happy New Year!!!
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Mẹ khỏe, cha vui năm hòa thuận
Phúc dầy, gia quyến ấm trong ngoài
An nhàn, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng.
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Cầu cho mưa thuận gió hòa
Chúc cho cha mẹ khỏe ra mỗi ngày
Lo toan phiền muộn tan bay
Đầu xuân con chúc mẹ thầy an vui!
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Nếu cho con ước một điều
Con xin cầu nguyện sớm chiều mẹ vui
Tết xin chúc mẹ thảnh thơi
Dồi dào sức khỏe, êm xuôi cửa nhà.
Thơ chúc Tết dành cho bé
Thơ chúc Tết dương lịch dành cho bé số 1:
Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa
Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên
Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc
Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu
Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu
Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc
Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang
Chúc chị chúc anh một năm an lành
Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn
Năm Kỷ Hợi đến thật nhiều điều may
Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.
Kính chúc! Kính chúc!
Thơ Tết hay cho bé số 2:
Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận
Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài
An nhà, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng.
Thơ chúc Tết cho gia đình, mọi người
Thơ chúc Tết dương lịch 2019
Tết đến xuân về, chán với chê.
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.
Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.
Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.
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Chúc nhau sống khỏe như trâu
Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa
Tiền tài danh vọng từa lưa
Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau.
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Chúc thuyền trôi dạt bao lâu
Tìm ra bến đỗ bên nhau trọn đời
Thuyền ai còn lững lờ trôi
Ghé vào bến ấy cho vơi bớt sầu.
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Chiềng làng chiềng xã
Thượng hạ đông tây
Xa gần đó đây
Vểnh tai nghe chúc
Tân niên sung túc
Lắm phúc nhiều duyên
Trong túi nhiều tiền
Tâm hồn vui sướng.
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Năm mới: Đau đầu vì nhà giàu!
Mệt mỏi vì học giỏi!
Buồn phiền vì nhiều tiền!
Ngang trái vì xinh gái!
Tàn phai vì đẹp giai!
Và mất ngủ vì không có đối thủ!
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Chúc người xa xứ bao lâu
Một mùa xuân mới thắm bầu quê hương
Dù cho cách trở đôi đường
Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lâu.
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Chúc em nhanh chóng qua cầu
Tuy rằng trơn trượt nhưng cầu dễ đi
Mong em chẳng ngại ngùng chi
Bên kia có kẻ ngu xi đợi chờ.
Thơ chúc Tết bạn bè
Chúc năm Kỷ Hợi ai cũng giàu to
Sức khỏe chẳng lo, buồn bực xếp xó
Khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy ro ro
Không còn nhăn nhó, giá cả mắc mỏ, mua gì cũng khó
Muốn gì được đó!
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Chúc người lớn làm ăn phát đạt
Mừng trẻ con chóng lớn, chăm ngoan
Năm nay chẳng phải lo toan
Mới mẻ đủ thứ, phụng loan sum vầy.
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Cung kính mời nhau chén rượu nồng
Chúc mừng năm mới, tiễn năm xong
Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ
Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng
Vạn chuyện lo toan thay đổi hết
Sự gì bế tắc thảy hanh thông
Như anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
Thơ chúc mừng năm mới hay nhất
Thơ chúc mừng Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019
Bài thơ chúc Tết số độc đáo số 1
Chúc mình năm mới gặp may
Nhà ai vẫn mãi bóng ngây đợi chờ
Tuy rằng năm trước thờ ơ
Năm nay phải ráng qua vơ được nàng.
Bài thơ chúc Tết ý nghĩa, độc đáo số 2
NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.
Thơ chúc mừng năm mới 2019 - Bài thơ chúc Tết bạn bè, người thân
Bài thơ chúc mừng năm mới 2019 số 1
Mừng 2019 phát tài phát lộc
Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ
Sức khỏe có dư, công danh tấn tới
Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa
Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG.
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Bài thơ chúc Tết 2019 hài hước số 2
Chúc nhau sống khỏe như trâu
Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa
Tiền tài danh vọng từa lưa
Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau.
Những lời chúc Tết độc đáo, ý nghĩa và thú vị nhất
Lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa 2019
1. Chúc mừng năm mới 2019, chúc mọi điều bằng an và tốt đẹp tới bạn và gia đình.
2. 2019, 9 thì quá phát, 1 năm may mắn, 0 gì cản trở, 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới.
3. Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy new year!
4. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2019!!!
5. 1 năm mới, 1 tuổi mới,nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc Mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất.
6. Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!
7. Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!
8. Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!
9.Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi
10. Năm mới năm me. Gia đình mạnh khỏe. Mọi người tươi trẻ. Đi chơi vui vẻ.
11. Chúc mừng năm mới! Sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn trong sức khỏe em nhé.
12. Chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, cung hỉ!
13. Chàng Tuất vui vẻ mời. Nàng Heo 2019 tươi trẻ tới. Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào năm mới!
14. Chúc bạn 4 chữ vàng để sống: Sống cho lẽ PHẢI Sống cho chân THẬT Sống biễt kiên NHẪN Sống bằng lương TÂM.
15. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý Tỉ sự như mơ Triệu điều bất ngờ Không chờ cũng đến!
16. Chúc các bạn có 1 cái tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”
17. Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống Lâu Một tí.
Với những bài thơ chúc Tết hay nhất trên đây chắc chắn không khí ngày Tết của bạn sẽ thêm nhiều niềm vui, ấm cúng và hứng khởi. Những bài thơ và lời chúc Tết 2019 đều chứa đựng mong muốn tốt lành đến với người được nhận, đừng quên tặng chúng đến với những người bạn yêu quý và trân trọng vào Tết này.