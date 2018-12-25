Tổng hợp những bài thơ chúc Tết hay nhất

Những bài thơ chúc Tết hay nhất

Những bài thơ chúc Tết hay nhất,

Tổng hợp chùm thơ chúc Tết hay và ý nghĩa,

Thơ chúc tết,

Lời chúc tết,

Thơ chúc tết cho mọi người,

Thơ chúc tết bạn bè,

Thơ chúc tết gia đình,

Thơ chúc mừng năm mới

tết âm lịch

tết dương lịch

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Mậu Tuất qua Kỷ Hợi tới

Vạn điều mới Triệu điều vui

Không điều xui Tỷ điều phát

Xuân bát ngát

Chén rượu say

Tiền đầy tay

Vàng đầy túi

Happy New Year!!!

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Mẹ khỏe, cha vui năm hòa thuận

Phúc dầy, gia quyến ấm trong ngoài

An nhàn, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

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Cầu cho mưa thuận gió hòa

Chúc cho cha mẹ khỏe ra mỗi ngày

Lo toan phiền muộn tan bay

Đầu xuân con chúc mẹ thầy an vui!

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Nếu cho con ước một điều

Con xin cầu nguyện sớm chiều mẹ vui

Tết xin chúc mẹ thảnh thơi

Dồi dào sức khỏe, êm xuôi cửa nhà.

Thơ chúc Tết dành cho bé

Thơ chúc Tết dương lịch dành cho bé số 1:

Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa

Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên

Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc

Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu

Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu

Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc

Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang

Chúc chị chúc anh một năm an lành

Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn

Năm Kỷ Hợi đến thật nhiều điều may

Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.

Kính chúc! Kính chúc!

Thơ Tết hay cho bé số 2:

Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhà, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

Thơ chúc Tết cho gia đình, mọi người



Thơ chúc Tết dương lịch 2019

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

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Chúc nhau sống khỏe như trâu

Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa

Tiền tài danh vọng từa lưa

Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau.

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Chúc thuyền trôi dạt bao lâu

Tìm ra bến đỗ bên nhau trọn đời

Thuyền ai còn lững lờ trôi

Ghé vào bến ấy cho vơi bớt sầu.

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Chiềng làng chiềng xã

Thượng hạ đông tây

Xa gần đó đây

Vểnh tai nghe chúc

Tân niên sung túc

Lắm phúc nhiều duyên

Trong túi nhiều tiền

Tâm hồn vui sướng.

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Năm mới: Đau đầu vì nhà giàu!

Mệt mỏi vì học giỏi!

Buồn phiền vì nhiều tiền!

Ngang trái vì xinh gái!

Tàn phai vì đẹp giai!

Và mất ngủ vì không có đối thủ!

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Chúc người xa xứ bao lâu

Một mùa xuân mới thắm bầu quê hương

Dù cho cách trở đôi đường

Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lâu.

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Chúc em nhanh chóng qua cầu

Tuy rằng trơn trượt nhưng cầu dễ đi

Mong em chẳng ngại ngùng chi

Bên kia có kẻ ngu xi đợi chờ.

Thơ chúc Tết bạn bè

Chúc năm Kỷ Hợi ai cũng giàu to

Sức khỏe chẳng lo, buồn bực xếp xó

Khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy ro ro

Không còn nhăn nhó, giá cả mắc mỏ, mua gì cũng khó

Muốn gì được đó!

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Chúc người lớn làm ăn phát đạt

Mừng trẻ con chóng lớn, chăm ngoan

Năm nay chẳng phải lo toan

Mới mẻ đủ thứ, phụng loan sum vầy.

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Cung kính mời nhau chén rượu nồng

Chúc mừng năm mới, tiễn năm xong

Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ

Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng

Vạn chuyện lo toan thay đổi hết

Sự gì bế tắc thảy hanh thông

Như anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Thơ chúc mừng năm mới hay nhất



Thơ chúc mừng Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019

Bài thơ chúc Tết số độc đáo số 1

Chúc mình năm mới gặp may

Nhà ai vẫn mãi bóng ngây đợi chờ

Tuy rằng năm trước thờ ơ

Năm nay phải ráng qua vơ được nàng.

Bài thơ chúc Tết ý nghĩa, độc đáo số 2

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

Thơ chúc mừng năm mới 2019 - Bài thơ chúc Tết bạn bè, người thân

Bài thơ chúc mừng năm mới 2019 số 1

Mừng 2019 phát tài phát lộc

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ

Sức khỏe có dư, công danh tấn tới

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa

Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG.

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Bài thơ chúc Tết 2019 hài hước số 2

Chúc nhau sống khỏe như trâu

Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa

Tiền tài danh vọng từa lưa

Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau.

Những lời chúc Tết độc đáo, ý nghĩa và thú vị nhất



Lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa 2019

1. Chúc mừng năm mới 2019, chúc mọi điều bằng an và tốt đẹp tới bạn và gia đình.

2. 2019, 9 thì quá phát, 1 năm may mắn, 0 gì cản trở, 2 mình tiến lên. Chúc mừng năm mới.

3. Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy new year!

4. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2019!!!

5. 1 năm mới, 1 tuổi mới,nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và 1 lời chúc Mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất.

6. Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!

7. Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!

8. Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!

9.Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi

10. Năm mới năm me. Gia đình mạnh khỏe. Mọi người tươi trẻ. Đi chơi vui vẻ.

11. Chúc mừng năm mới! Sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn trong sức khỏe em nhé.

12. Chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, cung hỉ!

13. Chàng Tuất vui vẻ mời. Nàng Heo 2019 tươi trẻ tới. Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào năm mới!

14. Chúc bạn 4 chữ vàng để sống: Sống cho lẽ PHẢI Sống cho chân THẬT Sống biễt kiên NHẪN Sống bằng lương TÂM.

15. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý Tỉ sự như mơ Triệu điều bất ngờ Không chờ cũng đến!

16. Chúc các bạn có 1 cái tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”

17. Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống Lâu Một tí.

Với những bài thơ chúc Tết hay nhất trên đây chắc chắn không khí ngày Tết của bạn sẽ thêm nhiều niềm vui, ấm cúng và hứng khởi. Những bài thơ và lời chúc Tết 2019 đều chứa đựng mong muốn tốt lành đến với người được nhận, đừng quên tặng chúng đến với những người bạn yêu quý và trân trọng vào Tết này.