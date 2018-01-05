Những bài thơ Tết xa nhà hay nhất cho những người con xa quê cùng đón đọc

Những bài thơ Tết xa quê hương hay nhất. Ảnh: Internet

Tết Nguyên Đán 2018 sắp tới, hẳn là trong lòng những người con xa quê hương đều có một nỗi buồn không được sum họp cùng gia đình, trỗi dậy nỗi nhớ nhà da diết. Cùng đọc những vần thơ Tết xa nhà dưới đây để thấy được đồng cảm và nhẹ bớt nỗi lòng, thêm tinh thần quyết tâm cho một năm mới 2018 nhiều tươi sáng nhé các bạn.

Đã mấy xuân rồi con cách xa

Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà

Anh em, làng xóm đều mong đợi

Nỗi buồn xa xứ thấy bao la...

Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?

Bánh chưng ngày tết vẫn chờ mong

Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ

Thắp nén hương trầm nhớ cha ông

Nơi ấy Mẹ già vẫn cô đơn

Mái nhà lạnh lẽo giá buốt hơn

Từ xa nghe tiếng trong lòng

Mẹ Nếu nhớ thương con chớ có buồn

Con thức hằng đêm vẫn nguyện cầu

Mong sao cho Mẹ được sống lâu

Mẹ ơi con hứa về thăm

Mẹ Xoa dịu nỗi buồn với thương đau

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà

Chỉ riêng mình Mẹ thấy xót xa

Nhớ con đau đáu nơi ngàn dặm

Nước mắt Mẹ rơi cũng nhạt nhoà.

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BÀI THƠ: XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ (NGƯỜI XA XỨ)

Thơ: Bình Minh

Mai đã nở én bay về trước ngõ

Báo nàng xuân đang theo gió bay về

Nơi xứ người con lại nhớ đến quê

Mà lỡ hẹn khi chưa về thăm được

Mẹ yêu ơi! Trong lòng con thầm ước

Đón mùa xuân mong mẹ được bình an

Xứ xa đây gió lượn chốn mây ngàn

Trời giá buốt lạnh tràn lên nỗi nhớ

Quê hương ơi! Bao tháng ngày trăn trở

Con hẹn về cho bõ nhớ khi xa

Bánh chưng kia mẹ vẫn đợi con mà

Về nhóm bếp cho nhà thêm ấm cúng

Xuân sắp đến mà sao lòng nao núng

Vì việc riêng nên con chẳng được về

Mong mẹ hiền ở mãi chốn làng quê

Vui Tết nhé quê nhà con mãi nhớ

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Thơ Tết xa quê hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet

BÀI THƠ: XUÂN NÀY CON LẠI VỀ

Thơ: Đức Trung - TĐL

Mẹ cha nay đã già rồi.

Mà con cách biệt phương trời xa xôi.

Nửa vòng trái đất mây trôi.

Con bay về với đất trời quê hương.

Để con thấy lại tình thương.

Mẹ cha để lại trên đường gian lao.

Bây giờ con chỉ ước ao.

Mẹ cha mạnh khỏe là bao nỗi mừng.

Thương cha mẹ...lệ rưng rưng!

Về đây cha mẹ xin đừng trách con.

Tuổi già cha mẹ héo hon.

Phương trời cách biệt... lòng con héo cùng.

Hôm nay gặp gỡ trùng phùng!

Cả nhà hạnh phúc chúc mừng đón xuân.

Mong cha mẹ khỏe vạn lần!

Để hàng năm... cứ mùa xuân con về!

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BÀI THƠ: XUÂN XA QUÊ

Thơ: Văn Nhân

Mẹ ơi! xuân lại về rồi

Mà con còn ở phương trời xa xôi

Con nhớ, nhớ lắm mẹ ơi

Mỗi khi xuân đến đất trời lung linh

Cũng vì cuộc sống mưu sinh

Mà con phải bỏ gia đình như thơ

Đến nơi đất khách bơ vơ

Tháng ngày sống cảnh vật vờ cút côi

Nhìn xuân rộn rã ngoài trời

Mắt con đăm đắm, lệ rơi nhìn về

Phương trời có một vùng quê

Có cha có mẹ vỗ về thương yêu

Gia đình quấn quýt sớm chiều

Mẹ ơi! con nhớ, nhớ nhiều tình quê

Xuân nay, con lại chẳng về

Chắp tay tạ lỗi tình quê, mẹ hiền ...

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BÀI THƠ: TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ

Thơ: Sinh Hoàng

Năm nay lương thưởng bèo nhèo

Tàu xe chặt chém hắt heo dạ sầu

Không tiền chẳng thể về đâu

Lại thêm tết nữa héo rầu xa quê

Mẹ cha trông ngóng con về

Đàn em mong chị vắng quê mấy mùa

Đồng làng vụ cấy xong chưa

Vườn rau đúng độ có vừa hái không

Xa quê con những nhớ mong

Bờ tre giếng nước vườn trong ruộng ngoài

Nhớ từng luống cải khóm khoai

Hàng tre trước ngõ cội mai hiên nhà

Nhớ gia đình, nhớ ông bà

Nhớ bè nhớ bạn xóm xa xóm gần

Đời con mưa gió phong trần

Tha phương cầu thực tủi thân phận nghèo

Xuân về ruột thắt lòng theo

Thương cha nhớ mẹ phận nghèo đành cam

Nhà bên nhạc trổi rộn ràng

Mủi lòng nước mắt đôi hàng tuôn rơi.

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TẾT NÀO NƠI QUÊ MẸ

Thơ: Triệu Phú Tình

Sắp đến tết rộn tưng bừng ngõ chợ

Cúc mai đào bầy nở khắp muôn nơi

Một bức tranh cảnh sắc đẹp tuyệt vời

Con chạnh nhớ về một thời quê mẹ

Là ngày ấy con vẫn còn rất bé

Hễ tết về cùng bọn trẻ trong làng

Túm tụm nhau vác về những ống giang

Chẻ thành lạt xếp dọc ngang gói bánh

Nhặt xác pháo vụn rớt rơi từng mảnh

Đem góp gom đốt đỡ lạnh đầu xuân

Tập theo ông viết câu chữ thành vần

Dán lên cửa hai bên cân đối xứng

Sáng mùng một nắng xuân chưa kịp hửng

Diện bộ đồ mới tưng tửng trực chờ

Nhận lì xì lời chúc tặng trẻ thơ

Ngoan học giỏi thỏa trông chờ cha mẹ

Ôi cái tết mang hình hài đẹp đẽ

Chứa tuổi thơ dần lặng lẽ xa tôi

Trốn quê nghèo xin khắc cốt một đời

Trong tâm khảm hằn sâu nơi quê mẹ.

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Những bài thơ ăn Tết xa quê cảm động. Ảnh: Internet

CON SẼ VỀ

Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi con cất bước xa quê

Là mấy xuân không cận kề bên mẹ

Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ

Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa

Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa

Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ

Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ

Tết năm này con tranh thủ về thăm

Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm

Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng

Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắn

Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi

Xuân năm này con sẽ sớm về thôi

Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ

Vuốt tóc con môi mĩm cười khe khẽ

Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi

Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi

Để mẹ mong con biết mình có tội

Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi

Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi.

Hy vọng những vần thơ Tết xa xứ này sẽ đồng điệu cảm xúc với các bạn, xoa dịu đi nỗi nhớ nhà và quê hương khi ăn Tết xa gia đình nhé. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 Mậu Tuất thật nhiều niềm vui.