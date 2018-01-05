Những bài thơ Tết xa nhà hay nhất cho những người con xa quê cùng đón đọc

Không được ăn Tết cùng gia đình hẳn sẽ mang lại một nỗi buồn lớn cho những người con tha hương. Cùng đọc những bài thơ Tết xa nhà được giới thiệu dưới đây để cùng cảm nhận và nhẹ bớt nỗi buồn, thêm tinh thần phấn chấn đón một năm mới nhiều niềm vui nhé các bạn.
Tết Nguyên Đán 2018 sắp tới, hẳn là trong lòng những người con xa quê hương đều có một nỗi buồn không được sum họp cùng gia đình, trỗi dậy nỗi nhớ nhà da diết. Cùng đọc những vần thơ Tết xa nhà dưới đây để thấy được đồng cảm và nhẹ bớt nỗi lòng, thêm tinh thần quyết tâm cho một năm mới 2018 nhiều tươi sáng nhé các bạn.
Những bài thơ Tết xa nhà hay và cảm động
Những bài thơ Tết xa quê hương hay nhất. Ảnh: Internet
BÀI THƠ: XUÂN THA HƯƠNG
Thơ: Đức Trung
Đã mấy xuân rồi con cách xa
Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà
Anh em, làng xóm đều mong đợi
Nỗi buồn xa xứ thấy bao la...
Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?
Bánh chưng ngày tết vẫn chờ mong
Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ
Thắp nén hương trầm nhớ cha ông
Nơi ấy Mẹ già vẫn cô đơn
Mái nhà lạnh lẽo giá buốt hơn
Từ xa nghe tiếng trong lòng
Mẹ Nếu nhớ thương con chớ có buồn
Con thức hằng đêm vẫn nguyện cầu
Mong sao cho Mẹ được sống lâu
Mẹ ơi con hứa về thăm
Mẹ Xoa dịu nỗi buồn với thương đau
Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà
Chỉ riêng mình Mẹ thấy xót xa
Nhớ con đau đáu nơi ngàn dặm
Nước mắt Mẹ rơi cũng nhạt nhoà.
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BÀI THƠ: XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ (NGƯỜI XA XỨ)
Thơ: Bình Minh
Mai đã nở én bay về trước ngõ
Báo nàng xuân đang theo gió bay về
Nơi xứ người con lại nhớ đến quê
Mà lỡ hẹn khi chưa về thăm được
Mẹ yêu ơi! Trong lòng con thầm ước
Đón mùa xuân mong mẹ được bình an
Xứ xa đây gió lượn chốn mây ngàn
Trời giá buốt lạnh tràn lên nỗi nhớ
Quê hương ơi! Bao tháng ngày trăn trở
Con hẹn về cho bõ nhớ khi xa
Bánh chưng kia mẹ vẫn đợi con mà
Về nhóm bếp cho nhà thêm ấm cúng
Xuân sắp đến mà sao lòng nao núng
Vì việc riêng nên con chẳng được về
Mong mẹ hiền ở mãi chốn làng quê
Vui Tết nhé quê nhà con mãi nhớ
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Thơ Tết xa quê hay và ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet
BÀI THƠ: XUÂN NÀY CON LẠI VỀ
Thơ: Đức Trung - TĐL
Mẹ cha nay đã già rồi.
Mà con cách biệt phương trời xa xôi.
Nửa vòng trái đất mây trôi.
Con bay về với đất trời quê hương.
Để con thấy lại tình thương.
Mẹ cha để lại trên đường gian lao.
Bây giờ con chỉ ước ao.
Mẹ cha mạnh khỏe là bao nỗi mừng.
Thương cha mẹ...lệ rưng rưng!
Về đây cha mẹ xin đừng trách con.
Tuổi già cha mẹ héo hon.
Phương trời cách biệt... lòng con héo cùng.
Hôm nay gặp gỡ trùng phùng!
Cả nhà hạnh phúc chúc mừng đón xuân.
Mong cha mẹ khỏe vạn lần!
Để hàng năm... cứ mùa xuân con về!
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BÀI THƠ: XUÂN XA QUÊ
Thơ: Văn Nhân
Mẹ ơi! xuân lại về rồi
Mà con còn ở phương trời xa xôi
Con nhớ, nhớ lắm mẹ ơi
Mỗi khi xuân đến đất trời lung linh
Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Mà con phải bỏ gia đình như thơ
Đến nơi đất khách bơ vơ
Tháng ngày sống cảnh vật vờ cút côi
Nhìn xuân rộn rã ngoài trời
Mắt con đăm đắm, lệ rơi nhìn về
Phương trời có một vùng quê
Có cha có mẹ vỗ về thương yêu
Gia đình quấn quýt sớm chiều
Mẹ ơi! con nhớ, nhớ nhiều tình quê
Xuân nay, con lại chẳng về
Chắp tay tạ lỗi tình quê, mẹ hiền ...
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BÀI THƠ: TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ
Thơ: Sinh Hoàng
Năm nay lương thưởng bèo nhèo
Tàu xe chặt chém hắt heo dạ sầu
Không tiền chẳng thể về đâu
Lại thêm tết nữa héo rầu xa quê
Mẹ cha trông ngóng con về
Đàn em mong chị vắng quê mấy mùa
Đồng làng vụ cấy xong chưa
Vườn rau đúng độ có vừa hái không
Xa quê con những nhớ mong
Bờ tre giếng nước vườn trong ruộng ngoài
Nhớ từng luống cải khóm khoai
Hàng tre trước ngõ cội mai hiên nhà
Nhớ gia đình, nhớ ông bà
Nhớ bè nhớ bạn xóm xa xóm gần
Đời con mưa gió phong trần
Tha phương cầu thực tủi thân phận nghèo
Xuân về ruột thắt lòng theo
Thương cha nhớ mẹ phận nghèo đành cam
Nhà bên nhạc trổi rộn ràng
Mủi lòng nước mắt đôi hàng tuôn rơi.
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TẾT NÀO NƠI QUÊ MẸ
Thơ: Triệu Phú Tình
Sắp đến tết rộn tưng bừng ngõ chợ
Cúc mai đào bầy nở khắp muôn nơi
Một bức tranh cảnh sắc đẹp tuyệt vời
Con chạnh nhớ về một thời quê mẹ
Là ngày ấy con vẫn còn rất bé
Hễ tết về cùng bọn trẻ trong làng
Túm tụm nhau vác về những ống giang
Chẻ thành lạt xếp dọc ngang gói bánh
Nhặt xác pháo vụn rớt rơi từng mảnh
Đem góp gom đốt đỡ lạnh đầu xuân
Tập theo ông viết câu chữ thành vần
Dán lên cửa hai bên cân đối xứng
Sáng mùng một nắng xuân chưa kịp hửng
Diện bộ đồ mới tưng tửng trực chờ
Nhận lì xì lời chúc tặng trẻ thơ
Ngoan học giỏi thỏa trông chờ cha mẹ
Ôi cái tết mang hình hài đẹp đẽ
Chứa tuổi thơ dần lặng lẽ xa tôi
Trốn quê nghèo xin khắc cốt một đời
Trong tâm khảm hằn sâu nơi quê mẹ.
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Những bài thơ ăn Tết xa quê cảm động. Ảnh: Internet
CON SẼ VỀ
Thơ: Tùng Trần
Bao năm rồi con cất bước xa quê
Là mấy xuân không cận kề bên mẹ
Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ
Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa
Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa
Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ
Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ
Tết năm này con tranh thủ về thăm
Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm
Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng
Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắn
Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi
Xuân năm này con sẽ sớm về thôi
Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ
Vuốt tóc con môi mĩm cười khe khẽ
Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi
Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi
Để mẹ mong con biết mình có tội
Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi
Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi.
Hy vọng những vần thơ Tết xa xứ này sẽ đồng điệu cảm xúc với các bạn, xoa dịu đi nỗi nhớ nhà và quê hương khi ăn Tết xa gia đình nhé. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 Mậu Tuất thật nhiều niềm vui.