Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Du lịch 03/01/2018 13:40

Các cụ có câu: "Mùng một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", tinh thần biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta coi trọng từ xưa tới nay. Vậy nên, Tết này bạn đừng quên gửi những vẫn thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và cảm động nhất đến những "lái đò" kính mến của chúng ta nhé.

Thầy cô giáo là những người đã dìu dắt, dạy dỗ chúng ta nên người. Tết chính là dịp tri ân tới thầy cô giáo, những người đã thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp trồng người. Một bài thơ chúc Tết thầy cô giáo chính là sự bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng tới thầy cô giáo một cách xúc động và ý nghĩa nhất. Thơ chúc Tết thầy cô có thể không hay, vần điệu có thể vẫn còn chệch choạc, nhưng những bài thơ chúc Tết thầy cô, những vần thơ chúc mừng năm mới thầy cô lại là những món quà ý nghĩa nhất. Hãy cùng tham khảo một vài bài thơ chúc Tết thầy cô giáo sau đây nhé.

Những bài thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và ý nghĩa nhất

Năm mới chúc thơ thầy cô nhiều ý nghĩa
Năm mới chúc thơ thầy cô nhiều ý nghĩa. Ảnh: Internet

Bài thơ chúc Tết thầy cô số 1:

Xuân Chúc Thầy

Xuân mới đến, 2018.

Sự bình an, sánh bước cùng Thầy.

Gia Đình, hạnh phúc xum vầy.

An khang, thịnh Vượng, ngày ngày luôn xuân.

Công danh giữa chốn thương trường,

Trên yêu, dưới mến, cầm cương vững vàng,

Chiến công, thành tựu huy hoàng,

Luôn mang ý đẹp, Rạng danh công thầy,

Xuân chúc Cô

Xuân mới 2018,

Con chúc Cô vạn ý viên thành,

Gia Đình hưởng trọn yên Bình,

Lộc tài thịnh vượng, thắm tình như xuân,

Trên yêu mến, dưới thương toại ý.

Công danh luôn thành ý, toại lòng,

Cô luôn kết quả, thành công

Xuân vui hoa nở, tổ tông mỉm cười.

-------

Bài thơ chúc Tết thầy cô hay nhất số 2:

Mừng xuân mới, thầy cô thêm tuổi mới

Cành lộc vàng gieo đây quanh cửa

Tài vận yên vui gõ cửa nhà

Chúc thầy cô năm mới được lộc đầy

Bình yên tới cho gia đình thịnh

Tài lộc đong đầy, hạnh phúc an khang.

-------

Bài thơ chúc mừng năm mới thầy cô ý nghĩa số 3:

Xuân đã về trên khắp muôn nơi

Chúc thầy cô thêm nhiều may mắn

Nhận niềm vui, chia sẻ những thành công

sức khỏe, thêm nhiệt huyết

Góp mần xanh, ươm hạt giống tâm hồn

Tết An Khang, gia đình hạnh phúc

Thầy phơi phới sức xuân

Cô hân hoan cười với những niềm vui.

-------

Bài thơ chúc Tết thầy cô giáo hay số 4:

Thơ chúc Tết thầy cô ngắn gọn, đơn giản, ý nghĩaThơ chúc Tết thầy cô ngắn gọn, đơn giản, ý nghĩa. Ảnh: Internet

Chấp bút tìm vần, xuân ùa đến

Hai năm có lẻ, biết danh thầy

Cảm đức, mến tài trò gửi đến

Mấy vần thơ nhỏ chúc xuân nay!

Tóc ơi, đừng có thêm sợi bạc

Tâm hồn đừng cỗi, mãi màu xanh

Nụ cười sáng mãi như sao ngọc

Gót hài thư thái, nhẹ bước nhân

Trước thềm năm cũ sang năm mới

Chúc thầy muôn tuổi mãi là xuân!

-------

Bài thơ mừng Tết thầy cô giáo số 5:

Mừng Xuân chúc Tết đến Cô Thầy

Dồi dào sức khoẻ ông bà thọ

Ấm cúng bình an cháu chắt đầy

Vận hạn Thiên Di mừng gặp gỡ

Yên lành Bản Mệnh vững vàng may

Gia tăng Phúc Đức nhà êm ả

Thắng lợi an khang hạnh phúc xây.

-------

Thơ chúc Tết thầy cô hay số 6:

Năm mới em xin kính chúc Thầy,

Bách niên trường thọ, sướng hơn Tây!

Cháu con thành đạt: Hầu khuya sớm,

Cô vẫn trung trinh: Bát nước đầy!

Những vần thơ chúc Tết thầy cô hay nhất
Những vần thơ chúc Tết thầy cô hay nhất. Ảnh: Internet

Thơ chúc mừng năm mới thầy cô ngắn gọn dễ thuộc số 7:

Mậu Tuất tết sang khí thế đây

Mừng Xuân chúc Tết đến Thầy Cô

Dồi dào sức khoẻ ông bà thọ

Ấm cúng bình an cháu chắt đầy

Vận hạn Thiên Di mừng gặp gỡ

Yên lành Bản Mệnh vững vàng may

Gia tăng Phúc Đức nhà êm ả

Thắng lợi an khang hạnh phúc xây.

Tuổi học trò mối tình trường lớp,

Nghĩa Thầy Cô xin góp lại đây.

Cho em kính chúc Tết Thầy,

Thiết tha em gởi lời này chúc Cô!

Thầy cô giáo luôn tận tâm, tận tụy dạy cái chữ, kiến thức và ứng xử làm người, luôn theo sát chúng ta từ lúc bé tới lúc trưởng thành. Hy vọng những bài thơ chúc Tết thầy cô giáo trên đây tuy ngắn gọn những cũng rất ý nghĩa sẽ mang đến những giây phút vui vẻ bên của thầy cô và học trò với nhau. Cũng xin kính chúc các bạn có một cái Tết 2018 ấm no, an vui bên gia đình và bạn bè nhé. 

>> Thơ Tết 2018 - Thơ chúc mừng năm mới 2018 hay nhất
Những câu chúc Tết công ty hay nhất

Những câu chúc Tết công ty hay nhất

Năm mới làm sao có thể bỏ qua những câu chúc Tết công ty làm ăn phát đạt, thành công cũng như chúc Tết đối tác, khách hàng được phải không các bạn. Cùng tham khảo những câu chúc Tết công ty hay nhất trong bài nhé.

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