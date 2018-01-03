Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Thầy cô giáo là những người đã dìu dắt, dạy dỗ chúng ta nên người. Tết chính là dịp tri ân tới thầy cô giáo, những người đã thầm lặng hy sinh cho sự nghiệp trồng người. Một bài thơ chúc Tết thầy cô giáo chính là sự bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng tới thầy cô giáo một cách xúc động và ý nghĩa nhất. Thơ chúc Tết thầy cô có thể không hay, vần điệu có thể vẫn còn chệch choạc, nhưng những bài thơ chúc Tết thầy cô, những vần thơ chúc mừng năm mới thầy cô lại là những món quà ý nghĩa nhất. Hãy cùng tham khảo một vài bài thơ chúc Tết thầy cô giáo sau đây nhé.

Những bài thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và ý nghĩa nhất



Năm mới chúc thơ thầy cô nhiều ý nghĩa. Ảnh: Internet