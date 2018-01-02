Tổng hợp những lời chúc Tết bố mẹ vợ hay nhất

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:48

Nhân dịp Tết đến, Xuân về cùng tham khảo những lời chúc Tết bố mẹ vợ hay, ý nghĩa và dễ thuộc nhất trong bài nhé các bạn.

Mùa xuân 2018 sắp đến gần, Tết 2018 cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới, với những bạn trai đã đang và sắp lập gia đình, rất cần những lời chúc Tết bố mẹ vợ, những lời chúc tết bố mẹ bạn gái thật hay và ý nghĩa phải không nào? Những câu chúc Tết và chúc mừng năm mới bố mẹ vợ không cần phải quá hoa mĩ nhưng rất cần sự chân thành và mang nhiều ý nghĩa. Mà cánh mày râu cũng ít khi nghĩ tới những câu chúc Tết như thế phải không nào. Hãy cùng tham khảo những lời chúc Tết bố mẹ vợ hay và ý nghĩa nhất dưới đây nhé.

Những lời chúc Tết bố mẹ vợ hay, dễ nhớ và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Tết bố mẹ đơn giản và dễ thuộc nhất
Những lời chúc Tết bố mẹ đơn giản và dễ thuộc nhất. Ảnh: Internet

Xin gửi tới các bạn tham khảo những lời chúc Tết bố mẹ vợ tuyệt hay và ý nghĩa:

1. Chúc cha mẹ một năm mới đầy sức khoẻ và hạnh phúc.

2. Con chúc bố mẹ luôn mạnh khoẻ và mãi ở bên chúng con.

3. Năm mới, con chúc cả gia đình mình một năm an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khoẻ, thăng hoa về tiền bạc. Chúc cả nhà cùng nhau nắm tay, chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc an khang.

4. Chúc bố mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống và mỗi năm bố mẹ lại có thêm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

5. Con kính chúc ba má sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng “tươi trẻ” như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, êm đềm, hạnh phúc, chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của ba má.

6. Năm mới đã tới, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con rể chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Chúc Vợ luôn luôn tươi trẻ, xinh đẹp tuyệt vời.

Tham khảo những lời chúc Tết bố mẹ vợ ý nghĩa, tình cảm nhất
Tham khảo những lời chúc Tết bố mẹ vợ ý nghĩa, tình cảm nhất. Ảnh: Internet

7. Ba má ơi, Tết này con rể của ba má sẽ ăn Tết ở nhà ba má, gia đình mình được đoàn tụ, sum họp bên nhau và cùng nhau đón phút giao thừa thiêng liêng. Sang năm mới, con kính chúc ba má luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và sống thật lâu để con được nghe hoài giọng nói, tiếng cười và được nhìn thấy ánh mắt hiền, được mãi cảm nhận sâu sắc tình thương bao la, ấm áp của ba má.

8. Nhân dịp năm hết Tết đến, con xin chúc bố mẹ và gia đình mình có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong công việc. Con sẽ cố gắng làm việc, học tập thật tốt để không làm bố mẹ thất vọng, gắng kiếm được nhiều tiền để cho vợ yêu không phải vất vả nữa.

9. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi con làm rể ở nhà, được sự thương yêu chở che của ba mẹ. Con cầu chúc ba mẹ tuổi vàng luôn dồi dào sức khỏe để mỗi Tết đến cả nhà mình sẽ cùng du hành Nam Bắc, mỗi xuân về lại quây quần gói bánh chưng, làm dưa món thịt đông với mẹ và làm chén rượu nồng cùng bố.

Ngoài ra, các bạn tham khảo những bài thơ chúc Tết bố mẹ vợ, chúc Tết bố mẹ bạn gái đơn giản mà cũng rất dễ thuộc nhé, giúp những câu chúc Tết của bạn đặc biệt và ấn tượng hơn nhiều. 

Những bài thơ chúc Tết bố mẹ vợ hay và ý nghĩa
Những bài thơ chúc Tết bố mẹ vợ hay và ý nghĩa. Ảnh: Internet

10.

Mẹ khỏe, cha vui năm hòa thuận

Phúc dầy, gia quyến ấm trong ngoài

An nhàn, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

11.

Trong nhà gà với đĩa xôi

Ngoài ngõ pháo đã nổ rồi râm ran

Giao thừa kính chúc bình an

Mẹ thầy sức khỏe, ngàn ngàn xuân vui!

Trên đây là những câu chúc Tết bố mẹ vợ, chúc Tết bố mẹ bạn gái mà các bạn có thể tham khảo, chắt lọc cũng như có những thay đổi, biến tấu để hợp với hoàn cảnh nhất. Hy vọng rằng, bài viết này có ích với các bạn, giúp bố mẹ vợ hiểu được phần nào tình cảm và tấm lòng của các con rể. Ngoài ra, không chỉ có người lớn chúc Tết mà các gia đình có con nhỏ cũng thể hướng dẫn, dạy các bé những lời chúc Tết ông bà hay nhất, mang lại không tươi vui, đầm ấm cho cả gia đình và có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc hơn nhé. Chúc các bạn cùng gia đình có một cái Tết an khang, thịnh vượng. 

Những câu chúc Tết công ty hay nhất

Những câu chúc Tết công ty hay nhất

Năm mới làm sao có thể bỏ qua những câu chúc Tết công ty làm ăn phát đạt, thành công cũng như chúc Tết đối tác, khách hàng được phải không các bạn. Cùng tham khảo những câu chúc Tết công ty hay nhất trong bài nhé.

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