Đi chúc Tết sếp giờ đơn giản hơn nhiều với những lời chúc Tết sếp ý nghĩa trong bài

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:44

Ngày Tết, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên việc gửi những câu chúc Tết sếp phải không nào? Cùng tham khảo những lời chúc Tết sếp ý nghĩa trong bài để lời chúc thêm ấn tượng, đặc biệt cũng như gửi tấm lòng của nhân viên đến sếp chu đáo và hay nhất nhé.

Sếp là người vô cùng đặc biệt, là người "quyền uy" được yêu quý nhất và cũng "đáng ghét" nhất ở nơi làm việc. Năm hết, Tết đến, bạn cũng có dự định đi chúc Tết sếp phải không nào. Vậy tại sao không nhân tiện này để bày tỏ lời cám ơn tới người đồng nghiệp đặc biệt này. Hãy thử chúc những lời chúc Tết sếp ý nghĩa và đặc biệt nhất. Hãy cùng tham khảo những lời chúc Tết sếp ý nghĩa sau đây nhé.

Những lời chúc Tết sếp ý nghĩa

Những lời chúc Tết dành cho sếp 

Chúc Tết sếp năm mới hay, đơn giản, dễ thuộc
Chúc Tết sếp năm mới hay, đơn giản, dễ thuộc. Ảnh: Internet

Với những lời chúc này cũng rất thích hợp để soạn sms chúc Tết sếp đúng thời điểm giao thừa thiêng liêng đấy. 

1. Em xin chúc mừng năm mới anh/chị. Chúc anh/chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc, cuộc sống.

2. Thay mặt anh chị em, xin gửi tới sếp lời chúc mừng mừng năm mới, chúc sếp một năm mới vui – khỏe – trẻ trung. Luôn giữ được tâm hồn dạt dào tràn đầy năng lượng thắp sáng công ty.

3. Thưa anh/chị, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, xin chúc anh và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.

4. Năm mới em xin chúc anh/chị có đủ sức khỏe, ý chí, lãnh đạo sáng suốt đưa phòng ta/công ty ta ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Chúc anh và gia đình năm mới thật nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng.

5. Năm mới em chúc Sếp một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương cùng ánh đại dương hạnh phúc và chúc Sếp thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo lời chúc Tết sếp hay với những sếp cũ, đã nghỉ hưu hoặc bạn chuyển nơi làm việc như sau:

6. Mặc dù không còn dưới sự lãnh đạo của anh, nhưng trong lòng tôi/em vẫn ghi nhớ những lời dạy bảo, hướng dẫn của anh/chị với em trong những ngày đầu. Nhân dịp năm mới, em chúc sức khỏe anh/chị và gia đình có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, gắt hái nhiều thành công trong năm Mậu Tuất. 

7. Tuy không còn được làm việc cùng anh nhưng những kỷ niệm, những điều anh dạy dỗ em em vẫn ghi nhớ trong lòng và cảm ơn anh rất nhiều vì những điều đó. Năm mới, xin chúc anh và công ty ngày càng thành công, phát triển mở rộng hơn nữa. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc tràn đầy, gặp nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới. 

Thơ chúc Tết sếp

Lời chúc Tết dành cho sếp ý nghĩa
Lời chúc Tết dành cho sếp ý nghĩa. Ảnh: Internet

8.

Năm qua Tết đã đến rồi

Em xin chúc sếp với đôi câu này

Tiền tài nặng ví nặng tay

Gia đình thịnh vượng, vui vầy, ấm êm

Đối ngoại thuận dưới, thuận trên

Đánh đâu cũng thắng, cũng bền sức

9.

Một năm hỳ hục làm ăn

Ngẩng đầu Tết đã ùn ùn đến chân

Mừng ngày đông đã sang Xuân

Em kính chúc sếp muôn phần bội thu.

10.

Chúc mừng năm mới sếp nhà ta

Có mấy chút thơ đọc gọi là

Mừng cho sếp một năm mới

Rạng rỡ công danh sự nghiệp thành

Hạnh phúc tiền tài luôn tấp nập

Gia đình trẻ nhỏ tiếng cười vui

Sức khỏe dồi dào, tăng gia mạnh

Buôn bán kinh doanh, lợi nhuận nhiều.

11.

Đông qua xuân tới

Năm mới rộn ràng

Chúc sếp an khang

Giàu sang phú quý.

12.

Nam nhi thỏa chí anh hào

Một năm tài lộc lại cao chất chồng

Xuân vui Tết ấm quây quần

Xin kính chúc sếp thành công mỗi ngày.

13.

Tưng bừng pháo nổ rượu say

Tưng bừng vui với những ngày bội thu

Chúc cho chí lớn được mùa

Đầu xuân chúc sếp sớm trưa yên bình!

14.

Tết đến pháo nổ giòn tai

Chúc sếp phát lộc, phát tài, phát xuân

Trong ngoài thuận lợi xa gần

Hợp đồng dễ trúng, mười phân vẹn mười.

15.

Đông qua thuận lợi bình an

Tết đến lộc đỏ, lộc vàng bén chân

Buôn Đông, bán Bắc đều thông

Mùng 1 lại có quý nhân xông nhà.

16.

Đầu năm sung túc thuận hòa

Cuối năm rủng rỉnh đồng ra đồng vào

Thành công mỗi lúc thêm cao

Bạc vàng núi núi lại cao chất chồng.

17.

Lộc xuân nở biếc quanh nhà

Nâng ly chúc sếp thuận hòa gió mưa

Chúc sếp đi sớm về trưa

Lộc tài rủng rỉnh, suốt mùa gặp hên.

Chúc Tết sếp bằng tiếng Anh

Những câu chúc mừng năm mới sếp bằng tiếng Anh hay nhất
Những câu chúc mừng năm mới sếp bằng tiếng Anh hay nhất. Ảnh: Internet

Và với sếp là người nước ngoài, không giao tiếp bằng tiếng Việt thì chúng ta phải chúc Tết sếp bằng tiếng Anh rồi phải không? Mời các bạn tham khảo một số lời chúc Tết sếp tiếng Anh sau nhé. 

18. Have a happy and profitable year. (Chúc bạn năm mới vui vẻ và phát tài).

19. Everything starts a new with the new year coming. May your new year be filled with the happinest things and yuor days with the bringtest promise. (Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất).

20. In this New Year, I wish you achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2018. (Nhân dịp năm mới, tôi chúc bạn sẽ đạt được những mục tiêu trong cuộc sống và luôn thành công trong mọi bước đi của cuộc sống, tận hưởng năm 2018 thật tuyệt vời.)

21. Work with the best of your abilities in 2018 and show to the world you power to create wonderful and superior things. (Hãy làm việc với tất cả khả năng của mình trong năm 2018 và thể hiện cho cả thế giới thất khả năng của bạn để tạo ra những điều tuyệt vời và kỳ diệu.)

22. Be the one who could sail through stormy waters and offer light on dark roads. Happy New Year 2018! (Hãy là một người có thể vượt qua bão tố và là ánh đèn trong những đêm tối. Chúc mừng nắm mới 2018.)

Bên cạnh những lời chúc Tết thì các bạn đừng quên mua quà chúc Tết sếp nhé, tùy văn hóa công ty cũng như khả năng kinh tế của bản thân mà lựa chọn những món quà thích hợp nhất, không cần quá nhiều tiền cũng như bóng bẩy cao sang, chủ yếu xuất phát từ tấm lòng, tình cảm là chính nhé các bạn. Đừng biến những câu chúc Tết hay gói quà Tết tặng sếp thành gánh nặng, nặng nề cho cả hai bên đi tặng và được tặng. Cuối cùng, xin chúc các bạn cùng gia đình có một cái Tết Mậu Tuất ý nghĩa và ngập tràn niềm vui nhé.

Tổng hợp các mẫu thư chúc Tết khách hàng hay nhất

Tổng hợp các mẫu thư chúc Tết khách hàng hay nhất

Việc gửi thư chúc Tết khách hàng là công việc mà mọi công ty đều phải chuẩn bị vào dịp cuối năm. Nếu chưa tìm được mẫu thư ngỏ chúc Tết khách hàng ưng ý thì mời các bạn tham khảo các mẫu thư chúc Tết khách hàng hay nhất ở trong bài dưới đây nhé.

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