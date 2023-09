Tổng hợp các mẫu thư chúc Tết khách hàng hay nhất

Phần đầu: Sẽ là lời mở đầu, gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của khách hàng, đối tác trong suốt năm vừa qua. Có thể nêu qua những khó khăn, thăng trầm của hai bên trong suốt thời gian hợp tác làm ăn để nổi bật lên sự gắn bó, bền chặt, hợp tác tốt đẹp của hai bên.

Phần 2: Nếu những lợi ích mà cả hai bên đã nhận được trong suốt thời gian hợp tác, nêu thêm về mục tiêu phát triển, hướng phát triển trong năm tới của công ty.

Phần 3: Một lần nữa chân thành cảm ơn sự đóng góp, gắn kết của khách hàng, đối tác với công ty, chúc quý khách hàng và đối tác một năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công và phát triển mới.

Dưới đây là một số mẫu thư chúc Tết khách hàng hay nhất xin được gửi đến các bạn tham khảo như sau:

Mẫu thư chúc Tết khách hàng số 1:

Thư cảm ơn và Chúc Tết Khách hàng, Đối tác xuân Mậu Tuất 2018

Thư Cảm ơn và Chúc Tết của [tên công ty] gửi đến Quý Khách hàng và Đối tác nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018.

Kính gửi: Quý Khách hàng/ Quý Đối tác công ty [tên công ty].

Trong không khí vui mừng chào đón năm mới, Công ty [tên công ty] xin gửi đến Quý Khách hàng - Quý đối tác lời Chúc mừng năm mới, kính chúc Quý khách hàng - Quý đối tác cùng gia đình một năm mới

HẠNH PHÚC – MAY MẮN – AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại Công ty [tên công ty] trong suốt thời gian qua. Với nỗ lực ấy của tập thể cán bộ và nhân viên Công Ty, năm 2017 tiếp tục là một năm ghi dấu sự vững vàng, lớn mạnh của hệ thống của công ty bằng các sự kiện: Mở rộng quy mô mạng lưới bán lẻ; Nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên bán hàng và dịch vụ khách hàng; Tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh cực kinh doanh [lĩnh vực kinh doanh] tại Việt Nam và trên hết là sự tin tưởng của Quý vị dành cho [tên công ty]

Nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tiếp nối các thành công đã đạt được, tiếp thu những ý kiến quý báu của Quý vị để tự hoàn thiện mình, chúng tôi mong muốn và hy vọng đem lại sự hài lòng cho Quý vị bằng các sản phẩm ngày càng chất lượng, đa dạng, dịch vụ ngày càng uy tín, hoàn hảo.

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý khách hàng – Quý đối tác trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp từ Quý khách hàng – Quý đối tác trong năm 2017 này và trong những năm tiếp theo. Chúng tôi cam kết cung cấp tới Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đúng với giá trị cốt lõi mà Công ty chúng tôi đề ra:

“Khách hàng là trọng tâm - Uy tín - Chất lượng - Thành công cùng với khách hàng”.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

Trân trọng!

Mẫu thư chúc mừng Năm Mới khách hàng số 2:



Mẫu thư chúc Tết cho khách hàng. Ảnh: Internet

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối Tác!

Chỉ còn vài ngày nữa, năm Đinh Dậu sẽ kết thúc, đồng thời Xuân Mậu Tuất lại về, Công ty [tên công ty] xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Khách Hàng, Quý đối tác và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho [tên công ty] trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp năm mới sắp về, chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Kính chúc Quý khách hàng/đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng, cùng một năm mới an khang, tốt đẹp.

Mong rằng Công ty [tên công ty] luôn được đồng hành cùng Quí khách hàng/đối tác trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình.

Trân trọng,

Mẫu thư ngỏ chúc Tết khách hàng số 3

Thư Cảm ơn và Chúc tết Khách hàng nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018

Năm 2017 vừa qua cùng với sự nỗ lực làm việc không mệt mỏi của toàn thể cán bộ nhân viên [tên công ty], đồng thời nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu của Quý khách đã giúp chúng tôi bước đầu khẳng định được chỗ đứng trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi đã ngày một hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

Nhân dịp đón mừng Năm mới dương lịch 2018 và Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty [tên công ty], xin trân trọng gửi đến toàn thể Quý khách hàng, các Đối tác lời Chúc mừng năm mới, kính chúc Quý khách cùng gia đình một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý. Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và tin tưởng ủng hộ của Quý khách đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác, tin tưởng của Quý khách hàng, với nền tảng vững chắc đó trong năm 2018 tới đây, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng mang lại cho Quý khách những sản phẩm tốt nhất, nhiều tiện ích hơn nữa, đặc biệt hỗ trợ hợp tác thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Quý khách ngày một phát triển vượt trội, bền vững hơn. Bên cạnh mục tiêu phát triển, chúng tôi luôn đặt chỉ tiêu chất lượng và cung cách phục vụ lên hàng đầu nhằm tạo dựng được niềm tin và uy tín tới quý khách hàng.

Xuất phát từ quan điểm tôn trọng và hết lòng phục vụ lợi ích của khách hàng: Với khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tận tâm với niềm tri ân sâu sắc và mang lại cho khách hàng một sự hợp tác phát triển bền vững và hiệu quả cao nhất.

Chào đón năm mới 2018, công ty xin gửi lời tri ân tới toàn thể quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng mình vững mạnh với chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn để đền đáp sự ủng hộ nhiệt tình trong thời gian vừa rồi của quý vị dành cho chúng tôi.

Trân trọng.

Thư chúc Tết khách hàng bằng tiếng Anh



Thư chúc Tết khách hàng bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn. Ảnh: Internet

Dear: Valued Customer

The past year 2017 went away, the new year 2018 is coming up, this is the moment for us to look back the past year with the gloomy picture for finance, monetary; the wild fluctuation of the economy, interest rate, inflation, and simultaneously hope to the new year with much more success.

In 2018, in the same situation with the rest companies, [Tên công ty] was affected by the monetary policy, exchange rate fluctuations, and the increase in the prices of the in-put raw materials. However, with an unstoppable effort, we are leaving no means untired to keep the out-put price unchanged, as well as impove the quality of services, consultancy, assistance in order to cooperate and understand thoroughly your difficulties.

With the aim of supporting and providing the best services to Our Customer in an effort to help you find all products in need at one provider. In the Automation field, besides the well-known trademark .........., we have increasingly added the more ranges of products, made abundant in the list, quality, price of product such as: ..........,..In the printing fields, [Tên công ty] has enlarged the ............. factory with a variety of the choices to your company, manufaturing, and sale..such as envelope, catalogue, product bag, guiding book.

The New Year 2018 is upon us, with all our respects, we, [Tên công ty], would like to sincerely give a thanks to your encouragement and cooperation in the time being and hope to receive your belief in the New Year, 2013 as much as possible.

Your belief and cooperation have been the fundamental and motivation for [Tên công ty] to develop and complete our performance. We, [Tên công ty] , do promise that we will bring to you the most appreciate product, price, the most effective investment with the best quality of wholehearted warranty and customer-caring, and post-sale services.

In the exciting atmostphere of welcoming the New Year 2018, [Tên công ty] would like to wish our honor customers, partners and colleagues a year of prosperous and successful businesses and conquering all challenges. We also wish the cooperation between you and [Tên công ty] will develop more sustainably.

Yours truthfully

DIRECTOR

Hy vọng bài viết trên có ích với các bạn, tham khảo được những mẫu thư chúc Tết khách hàng, những mẫu gửi mail chúc Tết khách hàng hay nhất. Chúc các bạn cùng gia đình có một cái Tết thật yên vui, hạnh phúc và đầm ấm nhé.