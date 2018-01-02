Những câu chúc Tết của nhà Phật hay và ý nghĩa trong dịp năm mới

Mời các bạn cùng tham khảo những lời chúc Tết sư thầy, chúc mừng năm mới sư thầy hay, đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc dưới đây nhé.

Những câu chúc Tết của nhà Phật hay, ngắn gọn và ý nghĩa nhất

Trong những ngày đầu năm mới, một hoạt động thường xuyên diễn ra đó chính là đi chùa đầu năm vừa cầu bình an, mong một năm mới an lành cũng như là cho tâm được an yên, thoải mái. Vì thế, hãy chuẩn bị ngay những câu chúc Tết nhà Phật hay và ý nghĩa được giới thiệu trong bài để có thể gửi những lời chúc năm mới tốt đẹp đến các sư thầy nhân dịp đầu năm nhé các bạn.

2. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! Để chúng con được nương tựa theo ánh sáng của đạo Phật…

1. Chúc mừng năm mới thầy, con chúc thầy được thật nhiều sức khoẻ để thầy dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

3. Con kính chúc Thầy năm mới bình an đạt được nhiều thành tựu trên con đường tu học! Con chúc Thầy luôn được sức khỏe dồi dào để thành tựu trên con đường tu tập mà Thầy ước nguyện cũng như truyền đạt và dẫn đường cho chúng con trên con đường Đạo Pháp. A Di Đà Phật.

4. Thầy kính yêu. Thầy là ánh từ quang soi đường cho chúng con. Con kính chúc Thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành. Thầy mãi là bóng tùng che mát khắp thế gian. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.



Những lời chúc mừng năm mới sư thầy hay nhất. Ảnh: Internet

5.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kích Chúc Thầy năm mới vạn sự như ý

Phước như Đông hải, Thọ sánh Nam sơn

6. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy,

Nhân dịp năm mới, con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe, thêm một tuổi đời là thêm một tuổi đạo.

Kính chúc Thầy trang nghiêm, vạn sự cát tường, tu mau đắc đạo dẫn dắt chúng con và chúng sanh sang bờ giác ngộ.

7. Từ khắp nơi trên địa cầu xinh đẹp này, ai đã từng được nghe giáo lý của Thầy mà chân tâm thức tỉnh thì hôm nay đều hướng lòng mình về người Thầy thương kính. Nhân ngày Tết đến, Xuân về đầu năm mới xin gửi đến Thầy với ngàn đóa hoa thơm và kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

8. A Di Đà Phật. Cũng biết với người xuất gia, tuổi đời không còn nhiều ý nghĩa như tuổi đạo (tuổi hạ, hạ lạp), nhưng con cũng xin nhân dịp năm mới này kính chúc quý Thầy sức khỏe và an lạc.

Kính mong các Thầy và các Sư Cô hành trì tinh tấn, an nhiên tự tại trước mọi sóng gió để chăm sóc vườn Hoa Linh Thoại luôn thanh tịnh, để thực hiện mục tiêu của Đạo tràng là hoằng Pháp và giáo dục kiến thức Phật học cơ bản cho thế hệ thanh thiếu niên và những người mới phát tâm tu học.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô A Di Đà Phật

9.



Những lời chúc Tết của nhà Phật hay nhất. Ảnh: Internet

CHÚC TẾT CHƯ TĂNG NI

Mứt Gừng Bánh Tét đà sẵn đây

Cùng với lời Thơ dâng kính Thầy

Mai Vàng tươi thắm khoe sắc ấy

Con biết Xuân về Thầy cũng hay!

Kính Chúc Thầy Pháp Thể Khinh An,

Tuệ Đăng thường chiếu khai

Đạo Vàng Chúng Sanh dị độ, độ càng sáng

Tâm Bồ Đề kiên cố rỡ ràng!

Phật tử thành kính chúc Tết Chư Tăng Ni

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

10. Nhân dịp xuân Di Lặc 2018 gia đình chúng con thành tâm kính chúc chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành.

11. Kính chúc quý anh, chị, cùng gia quyến và các bạn đồng tu năm mới tứ đại điều hoà, thân tâm thường lạc, cát tường như ý, tinh tấn tiến tu trên con đường giải thoát và giác ngộ.

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh

Trên đây là những câu chúc Tết nhà Phật ý nghĩa và hay nhất trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 này xin được gửi đến các bạn tham khảo. Chúc các bạn có một cái Tết ấm áp bên gia đình và người thân cũng như có những giây phút đi chúc Tết thăm các sư thầy, vãn cảnh ngày chùa nhiều niềm vui, thân tâm an lạc ngày đầu năm mới nhé.