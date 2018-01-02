Những lời chúc Tết hay cho anh chị ngắn gọn, độc đáo và ấn tượng nhất.

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:39

Cùng tham khảo ngay những lời chúc Tết hay cho anh chị ngắn gọn, ấn tượng mà không kém phần ý nghĩa trong bài nhé. Biết đâu bạn lại tìm được câu chúc Tết anh chị cực ưng ý và hài lòng đấy nhé.

Ngày năm mới làm sao chúng ta có thể quên mà không chuẩn bị sẵn những lời chúc Tết hay cho anh chị em thân thiết trong nhà và người thân quen được phải không ạ? Mời các bạn tham khảo những câu chúc Tết anh chị ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc trong bài nhé. Những câu chúc Tết này các bạn hoàn toàn có thể soạn thành tin nhắn chúc Tết anh chị thuận tiện lắm đấy nhé. 

Những lời chúc Tết hay cho anh chị ngắn gọn, dễ thuộc và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Tết anh chị em trong nhà ngắn gọn, súc tích và ý nghĩa
Những lời chúc Tết anh chị em trong nhà ngắn gọn, súc tích và ý nghĩa. Ảnh: Internet

Mời các bạn tham khảo những mẫu câu chúc Tết cho anh chị cực hay và ý nghĩa được giới thiệu dưới đây nhé.

1.

Năm Tuất sắp đến

Chúc anh/chị đáng mến

Sự nghiệp tiến lên

Gặp nhiều điều hên

Rước nhiều may mắn.

2. Chúc cho anh chị một năm Mậu Tuất 12 tháng phú quý, 52 tuần như ý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công và 3153600 giây khỏe mạnh.

3. Đầu xuân năm mới chúc bình an; Chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang; Chúc sang năm mới nhiều tài lộc; Công thành danh toại chúc vinh quang.

4. Chúc anh chị năm mới Mậu Tuất có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một sự nghiệp rạng ngời, một gia đình thịnh vượng.

Những câu chúc Tết anh chị ý nghĩa nhất
Những câu chúc Tết anh chị ý nghĩa nhất. Ảnh: Internet

5.

Chúc năm mới anh chị giàu to

Sức khỏe chẳng lo

Buồn bực xếp xó

Khó khăn chuyện nhỏ

Việc chạy ro ro

Không còn nhăn nhó

Muốn gì được đó!

6.

Chúc anh hai cưới được vợ xinh

Chúc chị cả lấy được chồng hiền

Làm ăn phát tài vạn sự như ý

Tiền vào như nước đếm hoài không hết

Rồi chúc em cháu học hành tấn tới

Lên lớp ào ào cha mẹ sướng vui

Cả năm không biết buồn lo

Tươi cười thoải mái mà cả nhà thương nhau

7. Chúc anh, chúc chị sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. 

8. Kính chúc Anh Chị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực. 

9. Năm mới chúc anh chị sức khỏe – Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu – Gia đình hạnh phúc bè bạn quý – Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

10. Năm mới chúc Anh Chị luôn: Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý 

11. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc Anh Chị một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. 

Lời chúc mừng năm mới anh chị hay nhất
Lời chúc mừng năm mới anh chị hay nhất. Ảnh: Internet

12. Chúc Anh Chị năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

13. Chúc Tết Anh Chị – Sức khoẻ dồi dào – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui. 

14. Kính chúc Anh Chị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực. 

15. Con cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các anh/chị/em của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4 ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thui. Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2 ngày. Tôi nói: Được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà anh/chị/em tôi còn sống! Trời khóc… và nói: Sau này tất cả anh/chị/em ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ.

16. 

Mừng năm mới phát tài phát lộc 

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ 

Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới 

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa 

Xin chúc anh chị một năm đại thắng. 

Trên đây là những lời chúc Tết hay cho anh chị mà các bạn có thể tham khảo, hy vọng rằng bạn đã lựa chọn được những câu chúc hay bài thơ chúc Tết anh chị em ý nghĩa và ấn tượng nhất rồi. Bên cạnh những lời chúc Tết đừng quên bày biện mâm ngũ quả ngày Tết cũng như trang trí bàn thờ ngày năm mới sao cho đúng cách và đẹp nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân trong dịp Tết đến Xuân về. 

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.

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