Cùng xem những bài thơ chúc Tết hay cho bé vừa đơn giản lại rất ý nghĩa trong bài

Ngày Tết, cũng nhiều bố mẹ dạy cho các bé học thuộc những bài thơ chúc Tết hay cho bé đi chúc Tết ông bà, người thân. Vậy nên đừng bỏ qua những bài thơ hay cho bé chúc Tết được giới thiệu trong bài nhé, đều đơn giản, dễ nhớ, dễ học và ý nghĩa lắm đấy bố mẹ ạ.
- Dạy bé chúc Tết ông bà, người thân chúc mừng năm mới
- Đi chúc Tết sếp giờ đơn giản hơn nhiều với những lời chúc Tết sếp ý nghĩa trong bài
Cha mẹ luôn dành những điều yêu thương nhất dành cho con cái. Năm mới, Tết đến, xuân về cũng là lúc gia đình đoàn tụ, sum vầy, cha mẹ thể hiện tình yêu thương cho con cái, đặc biệt là với các bé nhỏ tuổi. Một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé là một món quà hay và ý nghĩa cho bé. Vừa để bé học nói, học đọc, cũng như giúp bé hiểu thêm về một nét truyền thống của dân tộc. Một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé cũng giúp bé thể hiện mình, thêm phần tự tin khi đọc chúc Tết ông bà, mọi người đấy bố mẹ ạ.
Giới thiệu những bài thơ chúc Tết hay cho bé
Những bài thơ chúc Tết hay dành cho bé. Ảnh: Internet
Cha mẹ hãy tham khảo một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé sau nhé:
Bài thơ chúc Tết cho bé số 1
Xuân sang tết đến mọi nhà
Con chúc ông bà sức khỏe, an khang
Chúc cô chú bác giàu sang
Một năm sung túc cười vang mỗi ngày
Chúc anh chúc chị học hay
Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh
Chúc cho vạn sự tốt lành
Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời.
Xuân đến với mọi gia đình.
Thơ chúc Tết cho bé số 2
Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa
Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên
Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc
Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu
Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu
Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc
Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang
Chúc chị chúc anh một năm an lành
Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn
Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may
Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.
Kính chúc! Kính chúc!
Bài Thơ Để Bé Chúc Tết Số 3
Năm mới bé chúc
Cả nhà sung túc
Vạn sự khang an
Phước tràn lộc sang
Mọi ngày may mắn
Bé cười tươi tắn
Kính chúc mọi người
Hạnh phúc xuân ngời
Như gia đình nhà bé.
Kính chúc! Kính chúc!
Bài Thơ Dạy Bé Chúc Tết Số 4
Thơ chúc Tết hay cho bé đọc ngày năm mới. Ảnh: Internet
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành.
Bài thơ chúc Tết hay cho bé số 5
Cung chúc tân niên một chữ nhàn
Chúc mừng gia quyến đặng bình an
Tân niên đem lại nhiều hạnh phúc
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.
Bài thơ chúc Tết cho bé mầm non số 6
Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận
Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài
An nhà, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng.
Bài thơ chúc Tết cho trẻ mẫu giáo số 7
Con chúc…
Chúc ông bà một tô như ý
Chúc cô chú một chén an khang
Chúc anh chị một dĩa tài lộc.
Bài thơ chúc Tết cho thiếu nhi số 8
Những bài thơ chúc Tết hay cho bé đọc cả gia đình cũng nghe. Ảnh: Internet
Năm mới con chúc
Ba luôn hoan hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra ri rỉ
Như giọt cà phê.
Thơ chúc Tết dành cho bé số 9
Năm cũ vừa qua
Bước sang năm mới
Hôm nay con tới
Kính chúc ông bà
Sống lâu sức khỏe,
Trẻ mãi không già
Yêu thương thuận hòa
Cửa nhà sung túc
Hạnh phúc an khang
Ơn trên thương ban
Suốt năm may mắn
Làm ăn phấn chấn
Phúc, lộc, thọ, tài
Ông bà hưởng trọn
Đôi lời con mọn
Xin kính dâng lên.
Ông bà đừng quên
Lì xì cho con
Năm mới lấy hên
Con xin cám ơn ông bà.
Bài thơ chúc Tết cho bé 3 tuổi số 10
Xuân đến hy vọng
Ấm no mọi nhà.
Kính chúc ông bà,
Sống lâu trăm tuổi
Không khí gia đình ngày Tết sẽ càng vui vẻ, đầm ấm hơn nhiều khi cả nhà cùng nghe bé đọc những bài thơ chúc Tết hay cho bé đấy ạ. Chúc các bạn cùng gia đình có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc nhé.