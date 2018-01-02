Cùng xem những bài thơ chúc Tết hay cho bé vừa đơn giản lại rất ý nghĩa trong bài

Tâm sự gia đình 02/01/2018 09:46

Ngày Tết, cũng nhiều bố mẹ dạy cho các bé học thuộc những bài thơ chúc Tết hay cho bé đi chúc Tết ông bà, người thân. Vậy nên đừng bỏ qua những bài thơ hay cho bé chúc Tết được giới thiệu trong bài nhé, đều đơn giản, dễ nhớ, dễ học và ý nghĩa lắm đấy bố mẹ ạ.

Cha mẹ luôn dành những điều yêu thương nhất dành cho con cái. Năm mới, Tết đến, xuân về cũng là lúc gia đình đoàn tụ, sum vầy, cha mẹ thể hiện tình yêu thương cho con cái, đặc biệt là với các bé nhỏ tuổi. Một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé là một món quà hay và ý nghĩa cho bé. Vừa để bé học nói, học đọc, cũng như giúp bé hiểu thêm về một nét truyền thống của dân tộc. Một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé cũng giúp bé thể hiện mình, thêm phần tự tin khi đọc chúc Tết ông bà, mọi người đấy bố mẹ ạ.

Giới thiệu những bài thơ chúc Tết hay cho bé

Những bài thơ chúc Tết hay dành cho bé
Những bài thơ chúc Tết hay dành cho bé. Ảnh: Internet

Cha mẹ hãy tham khảo một vài bài thơ chúc Tết hay cho bé sau nhé:

Bài thơ chúc Tết cho bé số 1

Xuân sang tết đến mọi nhà

Con chúc ông bà sức khỏe, an khang

Chúc cô chú bác giàu sang

Một năm sung túc cười vang mỗi ngày

Chúc anh chúc chị học hay

Con ngoan trò giỏi đợi ngày công danh

Chúc cho vạn sự tốt lành

Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân ngời.

Xuân đến với mọi gia đình. 

Thơ chúc Tết cho bé số 2

Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa

Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên

Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc

Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu

Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu

Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc

Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang

Chúc chị chúc anh một năm an lành

Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn

Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may

Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.

Kính chúc! Kính chúc!

Bài Thơ Để Bé Chúc Tết Số 3

Năm mới bé chúc

Cả nhà sung túc

Vạn sự khang an

Phước tràn lộc sang

Mọi ngày may mắn

Bé cười tươi tắn

Kính chúc mọi người

Hạnh phúc xuân ngời

Như gia đình nhà bé.

Kính chúc! Kính chúc!

Bài Thơ Dạy Bé Chúc Tết Số 4

Thơ chúc Tết hay cho bé đọc ngày năm mới
Thơ chúc Tết hay cho bé đọc ngày năm mới. Ảnh: Internet

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành.

Bài thơ chúc Tết hay cho bé số 5

Cung chúc tân niên một chữ nhàn

Chúc mừng gia quyến đặng bình an

Tân niên đem lại nhiều hạnh phúc

Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

Bài thơ chúc Tết cho bé mầm non số 6

Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhà, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

 

Bài thơ chúc Tết cho trẻ mẫu giáo số 7

Con chúc…

Chúc ông bà một tô như ý

Chúc cô chú một chén an khang

Chúc anh chị một dĩa tài lộc.

Bài thơ chúc Tết cho thiếu nhi số 8

Những bài thơ chúc Tết hay cho bé đọc cả gia đình cũng nghe
Những bài thơ chúc Tết hay cho bé đọc cả gia đình cũng nghe. Ảnh: Internet

Năm mới con chúc

Ba luôn hoan hỉ

Sức khỏe bền bỉ

Công danh hết ý

Tiền vào bạc tỉ

Tiền ra ri rỉ

Như giọt cà phê.

Thơ chúc Tết dành cho bé số 9

Năm cũ vừa qua

Bước sang năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc ông bà

Sống lâu sức khỏe,

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

Hạnh phúc an khang

Ơn trên thương ban

Suốt năm may mắn

Làm ăn phấn chấn

Phúc, lộc, thọ, tài

Ông bà hưởng trọn

Đôi lời con mọn

Xin kính dâng lên.

Ông bà đừng quên

Lì xì cho con

Năm mới lấy hên

Con xin cám ơn ông bà.

Bài thơ chúc Tết cho bé 3 tuổi số 10

Xuân đến hy vọng

Ấm no mọi nhà.

Kính chúc ông bà,

Sống lâu trăm tuổi

Không khí gia đình ngày Tết sẽ càng vui vẻ, đầm ấm hơn nhiều khi cả nhà cùng nghe bé đọc những bài thơ chúc Tết hay cho bé đấy ạ. Chúc các bạn cùng gia đình có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc nhé. 

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Tổng hợp những lời chúc Tết ông bà hay nhất

Trong những ngày đầu năm mới, còn niềm vui nào lớn hơn cho ông bà khi thấy con cháu, gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc, cùng nhau chúc tục đón chào một năm mới vui vẻ, an khang. Do vậy, cùng tham khảo những lời chúc Tết ông bà hay nhất để niềm vui ông bà thêm trọn vẹn nhé.

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