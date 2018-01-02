Gợi ý đi chơi Tết 2018 ở đâu vui nhất

Du lịch 02/01/2018 11:24

Kỳ nghỉ Tết âm lịch dài ngày nếu không tranh thủ đi chơi Tết thì quả là bỏ phí rồi. Cùng tham khảo bài viết đi chơi Tết 2018 ở đâu để lên lịch tụ tập, đi chơi bên gia đình, bạn bè, người thân, người yêu thoải mái và vui vẻ nhất nhé.

Ngày Tết được nghỉ dài ngày nên nhiều gia đình, bạn trẻ cũng hay lên kế hoạch đi chơi ngày Tết, vừa rẻ hơn về chi phí đi lại nếu như đi bằng máy bay mà thời gian đi cũng linh hoạt hơn, giúp thư giãn, thoải mái sau một năm làm việc vất vả cũng như lên tinh thần phấn chấn cho một năm mới nhiểu thử thách. Câu hỏi đặt ra là thế đi chơi Tết 2018 ở đâu đây? Nếu chưa có ý tưởng cụ thể thì hãy tham khảo một số địa điểm trong nước được giới thiệu dưới đây nhé các bạn.

Đi đâu chơi Tết 2018?

Mọi người hay lên kế hoạch đi chơi Tết ngày mùng 3 Tết. Đây là thời điểm đã cúng giao thừa ngày 30 Tết, đã đi chúc Tết họ hàng, người thân ngày mùng 1, thăm ông bà bên ngoại ngày mùng 2, là lúc cả nhà vui vẻ bên nhau, không cần phải bắt buộc hay làm gì theo phong tục truyền thống nữa. Hơn nữa, tính đến ngày đi làm trở lại cũng còn 3-4 ngày, rất thích hợp để có một cuộc đi chơi ngắn ngày, đi du lịch xa hay đi dạo quanh bách bộ cùng gia đình nhẹ nhàng. 

Một số địa điểm du lịch hấp dẫn trong nước mà các bạn có thể tham khảo như Tết đi chơi Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu, Sa Pa,...Thông tin cụ thể như sau:

Tết đi chơi ở đâu Sài Gòn?

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được nhiều yêu thích du xuân ngày Tết đầu năm mới
Phố đi bộ Nguyễn Huệ được nhiều yêu thích du xuân ngày Tết đầu năm mới. Ảnh: Internet

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Với vườn hoa nhiều màu sắc, không gian thoáng rộng, không khí trong lành, thoải mái, có bày nhiều hoa đẹp cùng các chương trình ca nhạc, hoạt động giải trí, trò chơi diễn ra hấp dẫn để chào đón năm mới, hứa hẹn phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mang đến những giây phút vui vẻ thoải mái cho bạn khi đi chơi Tết Sài Gòn tại đây.

Nhà thờ Đức Bà

Một địa điểm check in không thể thiếu khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Một kiến trúc cổ phương Tây độc đáo và ấn tượng thu hút không ít sự chú ý và lượt khách tham quan khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể, gần nhà thờ Đức Bà cũng có công viên, đường phố đi lại rộng rãi, nhiều cây xanh hết sức dễ chịu cho mọi người khi đi tản bộ, thư giãn tâm trạng vô cùng. 

Công viên nước Đầm Sen 

Bỏ lại một năm bộn bề nhiều vất vả hãy tự thưởng cho mình một ngày vui chơi thoải mái với bạn bè và người thân tại công viên nước Đầm Sen với trên 200 trò chơi thú vị, cùng lễ hội ẩm thực diễn ra trong dịp đầu năm mới giúp bạn vui chơi hết mình, có những giây phút cười vui vẻ, dễ chịu và sảng khoái nhất cũng như có một tâm thế đầy hứng khởi cho ngày năm mới đấy nhé.

Khu du lịch Văn Thánh 

Nếu không muốn đến những nơi ồn ào, đông đúc đi lại thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sang khu du lịch Văn Thánh, hòa mình cùng thiên nhiên, tránh xa ồn ào, bộn bề khói bụi nơi thành phố, giúp bạn thư giãn lý tưởng nhất.

Tết đi đâu chơi ở Đà Nẵng

Công viên châu Á - Địa điểm vui chơi ngày Tết thú vị tại Đà Nẵng
Công viên châu Á - Địa điểm vui chơi ngày Tết thú vị tại Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Thành phố Đà Nẵng cũng là một địa điểm du lịch ngày Tết hấp dẫn và thú vị khi mà thời tiết thì vô cùng dễ chịu, song song là nhiều hoạt động diễn ra chào mừng năm mới của thành phố. 

Bà Nà Hill: Đây có lẽ là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đà Nẵng. Và tất nhiên rồi, khi đi chơi Đà Nẵng ngày Tết bạn cũng không thể nào bỏ qua được địa điểm thú vị, đẹp, hoành tráng và được đầu tư như thế này được rồi. 

Công viên châu Á (Asia Park) với nhiều trò chơi cảm giác mạnh, vòng quay mặt trời, trượt nước,...cũng là một địa điểm đi chơi Tết ở Đà Nẵng mà các bạn nên cân nhắc khi đi chơi Tết ở Đà Nẵng. 

Bán đảo Sơn Trà: Ở Đà Nẵng có 3 ngôi chùa Linh Ứng, ở Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn và ở bán đảo Sơn Trà 

Đi đâu chơi ngày Tết ở Hà Nội?

Đi chơi Tết ở Hà Nội vui vẻ và thoải mái nhất tại phố đi bộ Hồ Gươm
Đi chơi Tết ở Hà Nội vui vẻ và thoải mái nhất tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Internet

Phố đi bộ hồ Gươm

Một địa điểm đi chơi thú vị và hấp dẫn khi bạn đang phân vân đi đâu chơi ngày Tết ở Hà Nội. Trong những ngày Tết, tại phố đi bộ hồ Gươm diễn ra nhiều hoạt động, trò chơi, chương trình ca nhạc để mừng Xuân mới khá sôi động, hứa hẹn có nhiều buổi biểu diễn hay cho mọi người cùng thưởng thức. Chưa kể, về vị trí, phố đi bộ hồ Gươm rất gần với phố sách Đinh Lễ, rạp chiếu phim, chợ đêm, khu phố ẩm thực 36 phố phường Hà Nội, trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cực kỳ tiện ích cho các bạn đi chơi và thăm thú. 

Văn miếu Quốc Tử Giám

Một địa điểm du Xuân đầu năm hết sức ý nghĩa là Văn miếu Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta. Tại đây, không chỉ thăm thú cảnh quan, hiện vật, cầu khấn các bậc thánh hiền, hiền tài của nước ta phù hộ, gửi gắm ước mong cho một năm mới con em trong nhà học hành tấn tới, thành đạt, thì còn có thể xin chữ đầu năm, một nét đẹp văn hóa của người Việt ta, hy vọng một năm mới nhiều may mắn, phước lộc đến với cả gia đình. 

Bảo tàng dân tộc học 

Ngày đầu năm mới, Bảo tàng dân tộc học thường tổ chức nhiều hoạt động, các lễ hội gắn liền với phong tục đón chào năm mới của nhiều dân tộc. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các lễ hội ẩm thực, các trò chơi như ném còn, nhảy sạp,..hấp dẫn, vui vẻ và thú vị đấy nhé.

Trên đây là những địa điểm đi chơi ngày Tết 2018 thú vị và hấp dẫn mà các bạn có thể cân nhắc, xem xét và lựa chọn nhé. Một lưu ý nhỏ là có thể trong những ngày này bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng đông đúc cũng như giá cả các dịch vụ và mặt hàng sẽ có sự tăng giá nhẹ. Lời cuối, xin chúc bạn cùng gia đình có một năm mới 2018 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và niềm vui nhé.

Hướng dẫn chị em cách trình bày mâm ngũ quả đẹp mà đơn giản nhất

Hướng dẫn chị em cách trình bày mâm ngũ quả đẹp mà đơn giản nhất

Nếu chưa có ý tưởng bày biện gì về bày biện mâm ngũ quả ngày Tết thì hãy tham khảo bài viết dưới đây để chọn cho bản thân cách trình bày mâm ngũ quả đẹp, trang trí bàn thờ ngày Tết nhiều màu sắc và ý nghĩa nhất nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   đi chơi tết 2018 ở đâu tết này đi chơi ở đâu mùng 3 tết đi chơi ở đâu tết đi chơi ở đâu sài gòn tết đi đâu chơi ở đà nẵng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 9 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp