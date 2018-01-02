Gợi ý đi chơi Tết 2018 ở đâu vui nhất

Mọi người hay lên kế hoạch đi chơi Tết ngày mùng 3 Tết. Đây là thời điểm đã cúng giao thừa ngày 30 Tết, đã đi chúc Tết họ hàng, người thân ngày mùng 1, thăm ông bà bên ngoại ngày mùng 2, là lúc cả nhà vui vẻ bên nhau, không cần phải bắt buộc hay làm gì theo phong tục truyền thống nữa. Hơn nữa, tính đến ngày đi làm trở lại cũng còn 3-4 ngày, rất thích hợp để có một cuộc đi chơi ngắn ngày, đi du lịch xa hay đi dạo quanh bách bộ cùng gia đình nhẹ nhàng.

Ngày Tết được nghỉ dài ngày nên nhiều gia đình, bạn trẻ cũng hay lên kế hoạch đi chơi ngày Tết, vừa rẻ hơn về chi phí đi lại nếu như đi bằng máy bay mà thời gian đi cũng linh hoạt hơn, giúp thư giãn, thoải mái sau một năm làm việc vất vả cũng như lên tinh thần phấn chấn cho một năm mới nhiểu thử thách. Câu hỏi đặt ra là thế đi chơi Tết 2018 ở đâu đây? Nếu chưa có ý tưởng cụ thể thì hãy tham khảo một số địa điểm trong nước được giới thiệu dưới đây nhé các bạn.

Một số địa điểm du lịch hấp dẫn trong nước mà các bạn có thể tham khảo như Tết đi chơi Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu, Sa Pa,...Thông tin cụ thể như sau:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Với vườn hoa nhiều màu sắc, không gian thoáng rộng, không khí trong lành, thoải mái, có bày nhiều hoa đẹp cùng các chương trình ca nhạc, hoạt động giải trí, trò chơi diễn ra hấp dẫn để chào đón năm mới, hứa hẹn phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mang đến những giây phút vui vẻ thoải mái cho bạn khi đi chơi Tết Sài Gòn tại đây.

Nhà thờ Đức Bà

Một địa điểm check in không thể thiếu khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Một kiến trúc cổ phương Tây độc đáo và ấn tượng thu hút không ít sự chú ý và lượt khách tham quan khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể, gần nhà thờ Đức Bà cũng có công viên, đường phố đi lại rộng rãi, nhiều cây xanh hết sức dễ chịu cho mọi người khi đi tản bộ, thư giãn tâm trạng vô cùng.

Công viên nước Đầm Sen

Bỏ lại một năm bộn bề nhiều vất vả hãy tự thưởng cho mình một ngày vui chơi thoải mái với bạn bè và người thân tại công viên nước Đầm Sen với trên 200 trò chơi thú vị, cùng lễ hội ẩm thực diễn ra trong dịp đầu năm mới giúp bạn vui chơi hết mình, có những giây phút cười vui vẻ, dễ chịu và sảng khoái nhất cũng như có một tâm thế đầy hứng khởi cho ngày năm mới đấy nhé.

Khu du lịch Văn Thánh

Nếu không muốn đến những nơi ồn ào, đông đúc đi lại thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sang khu du lịch Văn Thánh, hòa mình cùng thiên nhiên, tránh xa ồn ào, bộn bề khói bụi nơi thành phố, giúp bạn thư giãn lý tưởng nhất.

Tết đi đâu chơi ở Đà Nẵng



Công viên châu Á - Địa điểm vui chơi ngày Tết thú vị tại Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Thành phố Đà Nẵng cũng là một địa điểm du lịch ngày Tết hấp dẫn và thú vị khi mà thời tiết thì vô cùng dễ chịu, song song là nhiều hoạt động diễn ra chào mừng năm mới của thành phố.

Bà Nà Hill: Đây có lẽ là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đà Nẵng. Và tất nhiên rồi, khi đi chơi Đà Nẵng ngày Tết bạn cũng không thể nào bỏ qua được địa điểm thú vị, đẹp, hoành tráng và được đầu tư như thế này được rồi.

Công viên châu Á (Asia Park) với nhiều trò chơi cảm giác mạnh, vòng quay mặt trời, trượt nước,...cũng là một địa điểm đi chơi Tết ở Đà Nẵng mà các bạn nên cân nhắc khi đi chơi Tết ở Đà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà: Ở Đà Nẵng có 3 ngôi chùa Linh Ứng, ở Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn và ở bán đảo Sơn Trà

Đi đâu chơi ngày Tết ở Hà Nội?



Đi chơi Tết ở Hà Nội vui vẻ và thoải mái nhất tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Internet

Phố đi bộ hồ Gươm

Một địa điểm đi chơi thú vị và hấp dẫn khi bạn đang phân vân đi đâu chơi ngày Tết ở Hà Nội. Trong những ngày Tết, tại phố đi bộ hồ Gươm diễn ra nhiều hoạt động, trò chơi, chương trình ca nhạc để mừng Xuân mới khá sôi động, hứa hẹn có nhiều buổi biểu diễn hay cho mọi người cùng thưởng thức. Chưa kể, về vị trí, phố đi bộ hồ Gươm rất gần với phố sách Đinh Lễ, rạp chiếu phim, chợ đêm, khu phố ẩm thực 36 phố phường Hà Nội, trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cực kỳ tiện ích cho các bạn đi chơi và thăm thú.

Văn miếu Quốc Tử Giám

Một địa điểm du Xuân đầu năm hết sức ý nghĩa là Văn miếu Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta. Tại đây, không chỉ thăm thú cảnh quan, hiện vật, cầu khấn các bậc thánh hiền, hiền tài của nước ta phù hộ, gửi gắm ước mong cho một năm mới con em trong nhà học hành tấn tới, thành đạt, thì còn có thể xin chữ đầu năm, một nét đẹp văn hóa của người Việt ta, hy vọng một năm mới nhiều may mắn, phước lộc đến với cả gia đình.

Bảo tàng dân tộc học

Ngày đầu năm mới, Bảo tàng dân tộc học thường tổ chức nhiều hoạt động, các lễ hội gắn liền với phong tục đón chào năm mới của nhiều dân tộc. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các lễ hội ẩm thực, các trò chơi như ném còn, nhảy sạp,..hấp dẫn, vui vẻ và thú vị đấy nhé.

Trên đây là những địa điểm đi chơi ngày Tết 2018 thú vị và hấp dẫn mà các bạn có thể cân nhắc, xem xét và lựa chọn nhé. Một lưu ý nhỏ là có thể trong những ngày này bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng đông đúc cũng như giá cả các dịch vụ và mặt hàng sẽ có sự tăng giá nhẹ. Lời cuối, xin chúc bạn cùng gia đình có một năm mới 2018 an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và niềm vui nhé.