Hướng dẫn chị em cách trình bày mâm ngũ quả đẹp mà đơn giản nhất

Mâm ngũ quả ngày Tết luôn được các gia đình coi trọng, chăm chút, đi mua và sắm sửa để bày biện sao cho đẹp mắt nhất. Nó cũng là phần thể hiện tấm lòng thành kính, nhớ đến ông bà, tiên tổ cũng như gửi gắm mong ước một năm mới nhiều thành công, an vui, thịnh vượng cho cả gia đình. Nếu đang lựa chọn nhiều giữa nhiều cách trình bày mâm ngũ quả đẹp thì mời các bạn cùng xem một số mẫu bày dưới đây nhé.

Như mâm ngũ quả miền Bắc thì phải có chuối và bưởi, còn mâm ngũ quả ngày Tết miền Nam thì thường là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, mâm ngũ quả miền Trung thì lại không quá câu nệ về lựa chọn quả nào. Ngày nay, trên mâm ngũ quả còn bày thêm cả phật thủ, dưa hấu hay dứa để tạo dáng đẹp và vững chãi, cho mâm ngũ quả cũng như thêm ý nghĩa sung túc, may mắn cho cả gia đình những ngày đầu năm mới.

Mâm ngũ quả ngày Tết thường có năm loại quả khác nhau với nhiều màu sắc, được bày biện cẩn thận trên bàn thờ ngày Tết, luôn là hoa quả tươi, mẫu mã đẹp, thể hiện tấm lòng của gia chủ nhớ về ông bà, tổ tiên đã mất. Và vì là bày hoa quả nên mâm ngũ quả ngày Tết cũng có sự khác nhau giữa các vùng miền, bày mâm ngũ quả cũng có nhiều khác biệt giữa Bắc, Trung và Nam.

Cách trình bày mâm ngũ quả đẹp 1: Đặt nải chuổi trước trên mâm, bày mãng cầu, táo, quýt, lê xung quanh để cổ định nải chuối, Đặt thanh long, phật thủ, lê, quất trên nải chuối, tạo dáng hình chóp đẹp cho mâm ngũ quả. Trang trí xung quanh mâm ngũ quả bằng ớt và hoa cho thêm nhiều màu sắc rực rỡ.



Hướng dẫn cách bày mâm ngũ quả đẹp. Ảnh: Internet

Bày mâm ngũ quả đẹp cách 2: Chuẩn bị 1 quả dưa hấu dáng thuôn, đẹp, khắc hoa văn cho thêm nổi bật. Đặt dưa hấu trên một đĩa hoặc bát to để dưa hấu đứng dáng, giữ cỗ định được thế, bày xung quanh lớp cam, quýt ở tầng 1. Tầng hai bày hoa quả còn lại như lê, xoài phật thủ, ớt, quất nhỏ,...tạo dáng mâm ngũ quả như đài hoa, trung tâm là quả dưa hấu khắc họa tiết đẹp nổi bật. Điểm nhấn ở mâm ngũ quả này còn là những trái ớt đỏ tươi, rực rỡ thêm phần nổi bật và đẹp ấn tượng.

Cách trình bày mâm ngũ quả theo phong thủy ngũ hành 3: Có thể nói đây là cách bày mâm ngũ quả đủ màu sắc ngũ hành cho các gia đình cẩn thận và kỹ tính. Bao gồm nải chuối ở dưới, đặt bưởi, táo, cam, roi, xung quanh và bên trên để cố định và chắc chắn vị trí các loại quả, bày thêm trái dứa phía sau cùng phật thủ, tạo dáng chóp thuôn cho mâm ngũ quả đẹp. Bày thêm quả chanh leo, kiwi hoặc chùm nho cho mâm ngũ quả đủ sắc màu.



Giới thiệu cách bày mâm ngũ quả đẹp nhất theo ngũ hành. Ảnh: Internet

Cách chưng mâm ngũ quả đẹp số 4: Không theo dáng hình chóp thông thường mà là theo dáng hình con thuyền tiến lên phía trước, vượt mọi khó khăn để đạt được nhiều thành công trong năm mới đầy hứng khởi và lạc quan. Theo đó, sẽ bày các loại quả như dứa, xoài, cam thanh long ở phía dưới, đặt một quả dưa hấu phía trên để cố định vị trí các quả, đặt bưởi và đu đủ ở phía sau thêm chắc chắn và đầy đủ cho mâm ngủ quả. Bày thêm phía trên ít nho, quất, cam nhỏ nữa nhé,



Cách chưng mâm ngũ quả đẹp hình con thuyền nghệ thuật. Ảnh: Internet

Lưu ý khi bày mâm ngũ quả ngày Tết

Một số chị em thắc mắc có nhất thiết phải lựa chọn và mua theo đủ màu sắc ngũ hành hay không. Thì câu trả lời là không nhất thiết, nếu lựa chọn được đủ hoa quả theo màu sắc đen, đỏ, xanh, vàng, trắng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì cũng tốt, nhưng không thì cũng không sao, chỉ cần chọn những loại quả phù hợp nhất, thể hiện mong muốn, ước mong của gia đình là được nhé.

Một điểm cần chú ý nữa là mâm ngũ quả thường đến ngày 30 Tết mới bày trên bàn thờ, nhưng nhiều gia đình thì đã đi mua hoa quả từ trước đấy 2-3 ngày, thế nên tùy từng loại quả mà có sự lựa chọn phù hợp như mua chuối thì phải mua chuối xanh, để có thể đủ cứng mà đỡ được các loại hoa quả đặt phía trên, bưởi hay mãng cầu, đu đủ, xoài,.. cũng nên mua quả ương ương về để thắp hương trên bàn thờ được dài ngày.

Hơn nữa khi mua hoa quả về, nhiều gia đình hay có thói quen đem đi rửa qua nước, nhưng sẽ dễ khiến quả nhanh thối nếu bị đọng nước nên khi rửa xong phải để chỗ khô thoáng, không thì tốt nhất là dùng khăn ướt lau qua hoa quả vừa sạch nhanh lại không làm hỏng hoa quả.

Trên đây là những cách trình bày mâm ngũ quả đẹp cũng như một số lưu ý khi bày biện mâm ngũ quả được đẹp nhất. Chúc các bạn và gia đình có một cái Tết ấm no, hạnh phúc nhé.