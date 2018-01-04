Tết về rất gần khi đọc những bài thơ về Tết đoàn viên trong bài

Ngày Tết là ngày cả gia đình đoàn tụ, sum họp quây quần bên nhau, dù có bận việc gì thì mọi người đều cố gắng hoàn thành và về bên nhau đón mừng năm mới. Cùng đọc thêm những bài thơ về Tết đoàn viên được giới thiệu dưới đây để tăng tình cảm gia đình, có một cái Tết thật trọn vẹn và đấm ấm nhé.
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Tết là thời gian đoàn tụ cùng gia đình, là dịp mọi người trong gia đình cùng bên nhau quây quần bên mâm cơm, chia sẻ cho nhau những gì đã trải qua trong năm vừa rồi. Thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Đã có rất nhiều người đã viết những bài thơ về Tết đoàn viên trong tâm trạng như vậy. Những bài thơ Tết đoàn viên luôn mang trong mình những ý nghĩa và niềm xúc động. Thơ về Tết đoàn viên như một cách để bày tỏ tâm tư, tình cảm của tác giả với gia đình. Đó cũng như là một bài thơ chúc Tết gia đình một cách ý nghĩa nhất. Dưới đây là những bài thơ về Tết đoàn viên hay được sưu tầm cẩn thận gửi đến các bạn tham khảo nhé.
Những bài thơ về Tết đoàn viên ấm áp nhất
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Những bài thơ hay về Tết đoàn viên. Ảnh: Internet
Cùng đọc và cảm nhận những bài thơ thơ về Tết đoàn viên ấm áp, cảm động và tình cảm dưới đây nhé.
Bài thơ chúc Tết gia đình số 1
Xếp gọn hành trang con nô nức ngày về
Chạy vù lên đê chiều cuối năm nghe lòng rộn ràng y thời thơ bé
Cúi nhìn dòng sông gắn bó với làng biết bao thế hệ
Ngỡ có dáng mẹ về buổi chợ phiên cuối cùng
Thương gian bếp nhỏ ngào ngạt hơi nếp ân tình
Bà đồ xôi cúng ông những chiều ba mươi Tết
Chỉ lẳng lặng mà nhớ nhung y hệt
... nỗi nhớ những ngày hai người ngồi bên nhau têm trầu cánh phượng
Con đi đã lâu
Nhớ bóng giàn trầu mà mơ thời cổ tích
Chỉ có ước mong của ba là thật
... về cái Tết đoàn viên, con trở lại sum vầy
Đi hết thăng trầm rồi nhớ phút thơ ngây
Khua tổ mối đầu hè, về thầm thì kể chuyện
Những ngày xa biền biệt
của đứa trẻ mắt nâu, nét thăm thẳm trầm buồn
Lần nữa buộc tóc mà thương
Nơi vạt khói hương trầm vẽ sắc màu dân tộc
Quê hương trong con mãi là điều bình dị
Nay con về với mẹ
Làm đứa trẻ nhớ nhà...
trọn cái Tết đoàn viên.
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Bài thơ Tết đoàn viên số 2:
Trọn hiếu, vẹn tình - Xuân bất tận
Chu ân, toàn phúc - Tết vô song
Cầu được, ước thấy - Xuân như ý
Phúc ngập, lộc tràn - Tết phồn vinh
Báo hiếu, đáp tình - Xuân nghìn phúc
Giúp nghèo, cứu ngặt - Tết vạn ân
Đào thắm, mai vàng khoe sắc Tết
Tình sâu, nghĩa nặng ngát hương Xuân
Ngoài phố tưng bừng ngày hội Tết
Trong nhà nhộn nhịp bữa tiệc Xuân
Thu hết rét về trời trở lạnh
Đông qua nắng đến đất hừng xuân
Vạn đóa hoa tươi khoe sắc Tết
Nghìn bài thơ thắm đượm hương Xuân
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Bài thơ Tết đoàn viên gia đình số 3
Tết nay chắc khác Tết qua
Tết nay chắc phải xa nhà, xa quê
Tết nay phải đi làm thuê
Kiếm tiền chi trả, không về Tết nay
Mong sao ra đi đổi thay
Ở nhà đói khổ thế nay im lìm
Suy tư sầu não cả tim
Cuộc sống đen đủi cứ tìm đến thôi
Tết nay anh vắng nhà rồi
Xa quê, xa cả những người thân gia
Ấy ơi ấy hãy ở nhà
Học hành chăm chỉ, chớ mà đi chơi
Anh đi xa vắng một thời
Sau này trở lại tìm người kết duyên.
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Thơ Tết về chủ đề đoàn viên, cả gia đình sum họp. Ảnh: Internet
Bài thơ hay về Tết đoàn viên số 4
XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO
Tác giả: Mẫu Đơn Hoa
Xuân về sơn cước nở đầy hoa
Ríu rít yến oanh vui chan hoà
Mờ mờ ảo ảo sương giăng núi
Cheo leo sườn dốc trắng hoa mơ.
Xuân về phong cảnh thật nên thơ
Làm cho sơn nữ dạ ngẩn ngơ
Ngắm cảnh núi rừng hoa thắm nở
Sơn vàng suối ngọc tựa cõi mơ.
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Câu thơ về Tết đoàn viên số 5
ĐÓN XUÂN
Tác giả: Vũ Văn Thái
Mai vàng nở rực, báo xuân về
Đánh thức bao người thoát cơm mê
Xuân này tu tỉnh trong công việc
Hạnh phúc về ta lại tràn trề
Giao thừa đón Tết pháo hoa vui
Đuổi hết số đen, đuổi vận xui
Đón rước điều may năm nay tới
Xóa sạch cô đơn, tủi ngậm ngùi.
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Những câu thơ hay về Tết đoàn viên. Ảnh: Internet
Bài thơ hay về Tết đoàn viên số 6
Xuân đến hy vọng
Ấm no mọi nhà
Kính chúc ông bà
Sống lâu trăm tuổi
Kính chúc ba mẹ
Sức khoẻ dồi dào
Đôi lứa yêu nhau
Càng thêm nồng ấm
Cả nhà hạnh phúc
Đầm ấm bên nhau
Tràn ngập tiếng cười
Đón nhiều vui mới
Hy vọng những bài thơ về Tết đoàn viên giúp các bạn hiểu thêm cũng như là thêm yêu gia đình, dành thêm nhiều thời gian hơn bên ông bà, bố mẹ, anh chị em và người thân hơn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 Mậu Tuất sắp tới nhé. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 đầm ấm, an yên và thật nhiều niềm vui.