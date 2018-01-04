Tết về rất gần khi đọc những bài thơ về Tết đoàn viên trong bài

Đời sống 04/01/2018 09:58

Ngày Tết là ngày cả gia đình đoàn tụ, sum họp quây quần bên nhau, dù có bận việc gì thì mọi người đều cố gắng hoàn thành và về bên nhau đón mừng năm mới. Cùng đọc thêm những bài thơ về Tết đoàn viên được giới thiệu dưới đây để tăng tình cảm gia đình, có một cái Tết thật trọn vẹn và đấm ấm nhé.

Tết là thời gian đoàn tụ cùng gia đình, là dịp mọi người trong gia đình cùng bên nhau quây quần bên mâm cơm, chia sẻ cho nhau những gì đã trải qua trong năm vừa rồi. Thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Đã có rất nhiều người đã viết những bài thơ về Tết đoàn viên trong tâm trạng như vậy. Những bài thơ Tết đoàn viên luôn mang trong mình những ý nghĩa và niềm xúc động. Thơ về Tết đoàn viên như một cách để bày tỏ tâm tư, tình cảm của tác giả với gia đình. Đó cũng như là một bài thơ chúc Tết gia đình một cách ý nghĩa nhất. Dưới đây là những bài thơ về Tết đoàn viên hay được sưu tầm cẩn thận gửi đến các bạn tham khảo nhé.

Những bài thơ về Tết đoàn viên ấm áp nhất

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Những bài thơ hay về Tết đoàn viên. Ảnh: Internet

Cùng đọc và cảm nhận những bài thơ thơ về Tết đoàn viên ấm áp, cảm động và tình cảm dưới đây nhé. 

Bài thơ chúc Tết gia đình số 1

Xếp gọn hành trang con nô nức ngày về
Chạy vù lên đê chiều cuối năm nghe lòng rộn ràng y thời thơ bé
Cúi nhìn dòng sông gắn bó với làng biết bao thế hệ
Ngỡ có dáng mẹ về buổi chợ phiên cuối cùng

Thương gian bếp nhỏ ngào ngạt hơi nếp ân tình
Bà đồ xôi cúng ông những chiều ba mươi Tết
Chỉ lẳng lặng mà nhớ nhung y hệt
... nỗi nhớ những ngày hai người ngồi bên nhau têm trầu cánh phượng

Con đi đã lâu
Nhớ bóng giàn trầu mà mơ thời cổ tích
Chỉ có ước mong của ba là thật
... về cái Tết đoàn viên, con trở lại sum vầy

Đi hết thăng trầm rồi nhớ phút thơ ngây
Khua tổ mối đầu hè, về thầm thì kể chuyện
Những ngày xa biền biệt
của đứa trẻ mắt nâu, nét thăm thẳm trầm buồn

Lần nữa buộc tóc mà thương
Nơi vạt khói hương trầm vẽ sắc màu dân tộc 
Quê hương trong con mãi là điều bình dị
Nay con về với mẹ
Làm đứa trẻ nhớ nhà... 
trọn cái Tết đoàn viên.

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Bài thơ Tết đoàn viên số 2:

Trọn hiếu, vẹn tình - Xuân bất tận

Chu ân, toàn phúc - Tết vô song

Cầu được, ước thấy - Xuân như ý

Phúc ngập, lộc tràn - Tết phồn vinh

Báo hiếu, đáp tình - Xuân nghìn phúc

Giúp nghèo, cứu ngặt - Tết vạn ân

Đào thắm, mai vàng khoe sắc Tết

Tình sâu, nghĩa nặng ngát hương Xuân

Ngoài phố tưng bừng ngày hội Tết

Trong nhà nhộn nhịp bữa tiệc Xuân

Thu hết rét về trời trở lạnh

Đông qua nắng đến đất hừng xuân

Vạn đóa hoa tươi khoe sắc Tết

Nghìn bài thơ thắm đượm hương Xuân

--------

Bài thơ Tết đoàn viên gia đình số 3

Tết nay chắc khác Tết qua

Tết nay chắc phải xa nhà, xa quê

Tết nay phải đi làm thuê

Kiếm tiền chi trả, không về Tết nay

Mong sao ra đi đổi thay

Ở nhà đói khổ thế nay im lìm

Suy tư sầu não cả tim

Cuộc sống đen đủi cứ tìm đến thôi

Tết nay anh vắng nhà rồi

Xa quê, xa cả những người thân gia

Ấy ơi ấy hãy ở nhà

Học hành chăm chỉ, chớ mà đi chơi

Anh đi xa vắng một thời

Sau này trở lại tìm người kết duyên.

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Thơ Tết về chủ đề đoàn viên, cả gia đình sum họp
Thơ Tết về chủ đề đoàn viên, cả gia đình sum họp. Ảnh: Internet

Bài thơ hay về Tết đoàn viên số 4

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO

Tác giả: Mẫu Đơn Hoa

Xuân về sơn cước nở đầy hoa

Ríu rít yến oanh vui chan hoà

Mờ mờ ảo ảo sương giăng núi

Cheo leo sườn dốc trắng hoa mơ.

Xuân về phong cảnh thật nên thơ

Làm cho sơn nữ dạ ngẩn ngơ

Ngắm cảnh núi rừng hoa thắm nở

Sơn vàng suối ngọc tựa cõi mơ.

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Câu thơ về Tết đoàn viên số 5

ĐÓN XUÂN

Tác giả: Vũ Văn Thái

Mai vàng nở rực, báo xuân về

Đánh thức bao người thoát cơm mê

Xuân này tu tỉnh trong công việc

Hạnh phúc về ta lại tràn trề

Giao thừa đón Tết pháo hoa vui

Đuổi hết số đen, đuổi vận xui

Đón rước điều may năm nay tới

Xóa sạch cô đơn, tủi ngậm ngùi.

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Những câu thơ hay về Tết đoàn viên
Những câu thơ hay về Tết đoàn viên. Ảnh: Internet

Bài thơ hay về Tết đoàn viên số 6

Xuân đến hy vọng

Ấm no mọi nhà

Kính chúc ông bà

Sống lâu trăm tuổi

Kính chúc ba mẹ

Sức khoẻ dồi dào

Đôi lứa yêu nhau

Càng thêm nồng ấm

Cả nhà hạnh phúc 

Đầm ấm bên nhau 

Tràn ngập tiếng cười 

Đón nhiều vui mới

Hy vọng những bài thơ về Tết đoàn viên giúp các bạn hiểu thêm cũng như là thêm yêu gia đình, dành thêm nhiều thời gian hơn bên ông bà, bố mẹ, anh chị em và người thân hơn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 Mậu Tuất sắp tới nhé. Chúc các bạn có một cái Tết 2018 đầm ấm, an yên và thật nhiều niềm vui.

Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Những vần thơ chúc Tết 2018 đến thầy cô giáo hay và cảm động nhất

Các cụ có câu: "Mùng một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", tinh thần biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta coi trọng từ xưa tới nay. Vậy nên, Tết này bạn đừng quên gửi những vẫn thơ chúc Tết thầy cô giáo hay và cảm động nhất đến những "lái đò" kính mến của chúng ta nhé.

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