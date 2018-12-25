4 món ngon cho ngày Tết dương lịch dễ làm, chiêu đãi cả nhà

Đợt nghỉ tết dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày, các bạn hoàn toàn có thể tranh thủ rảnh rỗi để đặt lịch ăn thử hoặc tự lên thực đơn món ngon kỳ nghỉ Tết Dương lịch hấp dẫn, ngon khó cưỡng mà lại đầy dinh dưỡng chiêu đãi bản thân và cả nhà sau đây.

Mực chiên xào tỏi ớt là một món ăn ngon hấp dẫn, vô cùng lý tưởng, vừa có thể làm món chính ăn trong bữa mà cũng là một món nhậu khoái khẩu với vị giòn giòn, dai dai, ngọt tươi của hải sản tự nhiên, thơm của tỏi, cay ngọt của ớt, vị đậm đà của gia vị mà bạn có thể chiêu đãi cả nhà.

- 500-700g mực tươi

- 50 bột bắp

- Hành lá tươi, 5 nhánh xả, tỏi, 2 trái ớt, bột nêm, dầu ăn, muối, mì chính.

Cách làm món ngon lạ miệng ngày Tết: Mực chiên xào tỏi ớt

Bước 1: Mực tươi mua về làm sạch, đặc biệt phần túi mực, sau đó cắt mực thành miếng vừa ăn, để ráo nước rồi luộc chần sơ trong nước nóng 2 phút thì vớt ra.



Làm sạch và chân sơ qua mực

Bước 2: Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, ớt cắt miếng nhỏ, hành lá rửa sạch cũng băm nhỏ.



Hành, tỏi, ớt băm nhỏ

Bước 3: Trộn đều mực với bột bắp, sau đó đem chiên trên chảo dầu nóng, đến khi mực chín màu vàng tươi đẹp mắt thì vớt ra để nguội.



Trộn mực với bột lăn và chiên trong dầu nóng đến khi mực chín vàng

Bước 4: Vẫn để nguyên chảo đó trên bếp, múc bớt dầu ăn chỉ để lại một ít, đun dầu nóng rồi cho tỏi ớt vào phi thật thơm.



Tỏi ớt chiên nóng đến khi dậy mùi thì cho mực chiên vào vào xào

Bước 5: Khi tỏi phi thơm dậy mùi thì cho lại mực, hành lá băm nhỏ cùng gia vị như bột nêm vào nêm nếm vừa miệng, đảo đều.



Nêm nếm gia vị vừa miệng khi chế biến mực chiên tỏi ớt ăn ngon ngày Tết

Bước 6: Đảo thơm ngấm đều gia vị thì tắt bếp, trưng bày ra đĩa kèm rau thơm, ăn nóng cùng cơm rất ngon.



Ngày Tết dương lịch thêm sắc màu với món mực chiên tỏi ớt hấp dẫn

2. Món ngon ngày Tết: Tôm sốt chua ngọt



Tôm sốt chua ngọt nóng hổi ngon hấp dẫn ăn ngày Tết

Món tôm sốt chua ngọt ăn nóng vào lúc thời tiết se lạnh ngày Tết dương lịch cũng rất thích hợp. Chưa kể đây còn là món ăn vừa dễ làm, chế biến rất nhanh nữa nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 500gr tôm sú

- Tương cà, nước mắm, nước tương, muối, đường, dầu ăn,

Cách làm món ăn ngon Tôm sốt chua ngọt ngày Tết dương

Bước 1: Tôm sú cắt râu, rửa với nước muối loãng rồi để ráo nước.



Rửa sạch tôm sú với nước muối loãng

Bước 2: Rạch một đường dọc lưng tôm, sau đó ướp tôm với muối, tiêu, nước tương trộn đều, để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị rồi lăn qua một lớp bột năng.



Lăn đều tôm sú qua bột năng

Bước 3: Chiên vàng tôm trên bếp dầu rồi vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Pha nước sốt: 3-5 thìa nước tương cà, 10ml nước tương, 2 thìa rượu trắng, 1 thìa nước mắm, 2 thìa đường vào bát trộn đều. Sau đó bắc chảo lên bếp, cho thêm ít dầu ăn, nước sốt vừa pha cùng với ít nước trắng. Đun sôi.



Đun nóng phần nước sốt trên bếp

Bước 5: Cho tôm chiên ở trên vào đảo đều trong khoảng 1-2 phút thì tắt bếp bày ra đĩa.



Thành qua là có món ngon ăn lạ miệng ngày Tết hợp với cơm vô cùng

Vậy là các bạn đã làm xong món tôm sốt chua ngọt đậm đà ăn ngày Tết.

3. Món ăn ngon lạ miệng ngày Tết: Gỏi xoài bò khô

Ngày Tết, ăn nhiều món ngấy, với gỏi bò khô xoài các bạn có một món dễ ăn, thơm ngon vô cùng.



Gỏi bò khô xoài ăn hoài không ngán ngày Tết

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Xoài xanh

- Thịt bò khô

- Cà rốt

- Hành tây

- Cà chua

- Lạc

- Tỏi, chanh

- Nước mắm, đường, dấm, rau thơm

Hướng dẫn cách làm món nộm khô bò xoài

Bước 1: Lạc rang chín, rồi giã nhỏ

Bước 2: Hành tây, xoài, cà rốt rửa sạch, thái sợi nhỏ để riêng. Hành tím ngâm riêng với đường và giấm.



Xoài, cà rốt, hành tím đều thái sợi nhỏ để riêng từng bát

Bước 3: Thịt bò khô xé sợi vừa ăn, cà chua cắt múi, rau thơm rửa sạch cắt nhỏ.

Pha nước dùng: Tỏi, ớt băm nhỏ, pha với 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm, vắt chanh pha cùng nước lọc, khuấy đều.

Bước 4: Trộn chung tất cả nguyên liệu với nước dùng, đảo đều trong 5 phút, rắc lạc vụn lên và thưởng thức.



Trộn chung tất cả với nhau là hoàn thành xong món gỏi bò khô xoài lạ miệng ăn ngày Tết

4. Bánh kem trứng cuộn dâu tay mát mềm

Dâu tây vào mùa rất ngọt, tươi và thanh mát, công thức làm bánh cũng rất dễ làm, các bạn có thể nhanh chóng thu được thành quả.



Bánh kem trứng cuộn dâu tây mát mềm, ngon hấp dẫn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột mì

- Trứng gà

- Dâu tây

- Kem whipping

- Bơ, sữa tươi, đường trắng

Hướng dẫn cách làm bánh tại nhà

Bước 1: Đánh trứng, thêm đường sau đó đánh tan quyện vào nhau, cho tiếp sữa vào đánh đều lần 2.



Đánh đều trứng với đường và sữa

Bước 2: Rây bột mì vào hỗn hợp trứng sữa, sau đó đun nóng bơ chảy trên bếp rồi cho vào cùng.



Rây bột mịn trước khi cho vào hỗn hợp

Bước 3: Lọc hỗn hợp qua rây mịn rồi để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.



Lọc hỗn hợp qua rây lẫn nữa trước khi đi ngăn mát tủ lạnh

Bước 4: Bật nóng chảo, cho chút dầu ăn, dàn hỗn hợp trên chảo thành từng miếng hình tròn, thật mỏng.



Tráng thật mỏng phần vỏ bánh

Bước 5: Trải miếng bánh đã chiên lên mặt phẳng rộng, sạch. Dâu tây đã được rửa sạch, cắt làm đôi.

Bước 6: Cho Whipping cream ở giữa miếng bánh, đặt thêm 2-3 miếng dâu tây lên rồi thêm kem whipping.



Cho whipping cream và dâu tây giữa nhân bánh

Rồi gấp bánh lại thế là chúng ta đã hoàn thành xong bánh trứng cuộn kem dâu tây thơm mát.



Cuộn bánh lại, để trong ngăn mát tủ lạnh trước khi ăn sẽ ngon miệng hơn

Chỉ với vài thứ chuẩn bị cơ bản cùng cách làm giản đơn, các bạn đã có thể nhanh chóng làm xong các món ăn ngon ngày Tết dương lịch để cả gia đình cùng thưởng thức rồi. Bạn còn có món ngon nào thích hợp ăn ngày tết thì cùng chia sẻ nhé.