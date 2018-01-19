Hướng dẫn cách muối dưa dọc mùng ngon tuyệt

Nếu nhiều bạn chưa biết thì muối dưa dọc mùng là một món ăn khoái khẩu của người miền Trung và miền Nam đấy nhé. Miếng dọc mùng muối vừa phải, vị chua chua, giòn giòn, ăn hoài không ngán sẽ giúp đưa cơm không kém gì món muối dưa cải của người miền Bắc đâu. Ngày Tết 2018 đang đến gần, các chị em khéo tay hay làm sao không thử học cách muối dưa dọc mùng ngon giòn sần sật để cả nhà cùng ăn chống ngấy mấy ngày Tết này nhỉ?

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

Dọc mùng: Mua về rửa sạch, sau đó cắt khúc vừa ăn, khoảng 5 phân là vừa, cắt xong thì mang ra ngoài phơi chỗ mát để dọc mùng héo bớt đi làm được, không phơi nắng to sẽ khiến dọc mùng kiệt hết nước nhé. Dọc mùng phơi xong thì mang vào tước vỏ, bóp muối rửa sạch lại một lần nữa cho thật sạch, để chỗ khô ráo. (Nếu dọc mùng làm không kỹ thì khi ăn sẽ bị ngứa, mất vị ngon của món dưa muối dọc mùng).



Dọc mùng mua về, rửa sạch, phơi rồi cắt khúc. Ảnh: Internet

Hành, tỏi, riềng: Bóc vỏ, rửa sạch, đập dập và thái nhỏ.

Ớt tươi cũng được rửa sạch, thái lát nhỏ để riêng ra bát.

Bước 2: Chế biến nước muối dưa dọc mùng

Các bạn chuẩn bị pha nước muối dưa dọc mùng theo tỉ lệ: Cứ 1 lít nước đun sôi để nguội : 1,5 thìa muối : 2 thìa đường, có thể thêm 2-3 thìa dấm trắng vào cùng cũng được. Nói chung, công thức nước muối dưa dọc mùng cũng giống với muối dưa cải, nên nếu các bạn nào có kinh nghiệm muối dưa cải rồi thì có thể nếm pha gia vị vừa miệng như muối dưa cải là được.

Bước 3: Muối dưa dọc mùng

Các bạn giờ chỉ cần cho dọc mùng trộn đều với tỏi, hành, riềng và ớt, sau đó cho vào hũ hay bình muối dưa chuẩn bị sẵn ở trên, cho nước vào ngập dọc mùng là được. Có thể chèn thêm phía trên 1 cái đĩa hoặc là một túi nước để dọc mùng luôn ngập trong nước. Đóng nắp, đậy kỹ lại, để chỗ thoáng mát. Khoảng sau 1 ngày kiểm tra là có thể đã dùng được rồi đấy các bạn ạ.



Muối dưa dọc mùng trong bình thủy tinh, để ở nơi thoáng mát. Ảnh: Internet

Ngoài ra khi muối dưa dọc mùng chín (đã chua) thì các bạn có thể biến tấu như sau:

Dọc mùng ướp với lá chanh: Các bạn muối dưa dọc mùng xong, vớt ra, vắt bớt nước, trộn đều với lá chanh đã được băm nhỏ, rửa sạch cùng với tỏi, ớt băm nhỏ. Vừa thơm lại chua chua, cay cay, tê tê ngon vô cùng.

Dọc mùng trộn với giá đỗ và rau thơm: Mua giá đỗ về, rửa sạch, sau đó ngâm giá đỗ trong nước muối dưa dọc mùng khoảng 30 phút - 1 tiếng. Sau đó vớt ra, để ráo bớt nước, trộn đều với dọc mùng và rau thơm băm nhỏ. Ăn giòn sần sần, lại có vị mát giá đỗ, hương thơm của rau thơm, rất lạ miệng, ngon mà không ngấy các chị em ạ.

Trên đây là những hướng dẫn cách muối dưa dọc mùng đơn giản tại nhà mà các chị em hoàn toàn có thể làm theo không gặp chút khó khăn nào. Cách làm cũng tương tự như cách muối dưa cải, dưa hành vậy, tuy nhiên có thể thấy là muối dưa dọc mùng sẽ nhanh được ăn hơn so với muối dưa cải. Thế nên, trong dịp Tết 2018 này, nếu bạn muốn đổi vị cho cả nhà, thì đừng quên món dưa muối dọc mùng ăn vô cùng ngon miệng này nhé. Không chỉ để ăn cùng cơm đỡ ngán mà còn có thể sử dụng để kho thịt, nấu canh vô cùng tiện lợi nữa đấy nhé. Giúp những ngày đầu năm mới, cả nhà lại càng được thưởng thức thêm nhiều món ngon ngày Tết hấp dẫn, nhiều màu sắc và hương vị rồi. Chúc các bạn ăn Tết Mậu Tuất thật vui và đầm ấm bên gia đình và người thân nhé.