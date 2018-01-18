Hướng dẫn cách nấu cơm nếp đậu xanh thơm bùi ngày Tết

Ngày Tết, một món ăn quen thuộc vừa thơm vừa bùi không thể thiếu được trong mâm cơm cũng như trên bàn thờ của nhiều gia đình đó chính là món cơm nếp đậu xanh. Nếu đang tìm kiếm cách nấu cơm nếp đậu xanh ngon nhất trong Tết Nguyên Đán Mậu Tuất thì đừng bỏ qua những hướng dẫn chi tiết ở trong bài nhé.

Ngày Tết cổ truyền dân tộc 2018 đang đến rất gần, việc chuẩn bị món cơm nếp đậu xanh (hay còn gọi là xôi đỗ xanh) là việc không thể thiếu khi chuẩn bị mâm cúng ngày Tết đêm giao thừa cũng như là trong ba ngày đầu năm mới phải không các bạn? Cùng tham khảo ngay những hướng dẫn chi tiết về cách nấu cơm nếp đậu xanh ngon bùi, thơm nức, hấp dẫn vô cùng sau đây nhé. Mách các bạn cách nấu cơm nếp đậu xanh ngày Tết ngon nhất Chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm nếp đỗ xanh Gạo nếp

Đậu xanh

Một chút muối

Chuẩn bị thêm một ít nước cốt dừa cho vào khi nấu để món cơm nếp đậu xanh được thơm và ngậy hơn. Chuẩn bị gạo nếp và đậu xanh ngon, chắc mẩy. Ảnh: Internet

Cách nấu xôi đỗ xanh tại nhà ngon hấp dẫn Bước 1: Gạo nếp chọn loại gạo nếp ngon, hạt to, mẩy, chắc mình, vo gạo và ngâm gạo từ 6-8 tiếng, thường thì các gia đình thường ngâm gạo buổi tối và để qua đêm cho tiện nhất. Tương tự đậu xanh cũng vậy, chú ý là các bạn hoàn toàn có thể nấu đậu xanh loại đã tách vỏ và không tách vỏ đều được. Tuy nhiên, nên để đậu xanh cả vỏ để thì sẽ tận dụng được cả tính chất thanh nhiệt, mát gan và giải độc tập trung chủ yếu ở lớp vỏ đậu xanh, giúp món cơm nếp đậu xanh bớt được tính nóng của gạo nếp cũng như dễ tiêu hơn. Đỗ xanh mua về chọn hạt chắc, mẩy, không mốc, lép, rửa sạch và cũng ngâm khoảng 2 tiếng trước khi nấu. Nhớ là nên rửa sạch đậu xanh trước khi ngâm nhé. Vì sau khi ngâm thì vỏ đậu xanh sẽ mềm ra và sẽ bị bóc tách một phần.

Ngâm nước rồi trộn đều gạo với đậu xanh. Ảnh: Internet Bước 2: Khi gạo và đậu xanh đều đã ngâm no nước thì các bạn để chúng ráo nước, đổ vào trộn đều chúng với nhau, cho thêm ít muối để ngấm qua vào gạo và đậu xanh. Để ở nơi khô thoáng từ 15-20 phút. Bước 3: Các bạn tiến hành nấu cơm nếp đậu xanh có thể bằng nhiều cách như sau: Nấu cơm nếp đậu xanh bằng nồi cơm điện: Cách này là tiện nhất và phù hợp nhất với nhiều gia đình, các bạn chỉ cần cho phần gạo nếp và đậu xanh đã trộn đều ở trên vào nồi, cho nước xâm xấp gạo, cao trên 1 lóng tay, rồi bật chế độ nấu (cook) như nấu cơm gạo tẻ bình thường là được. Khi chuyển sang chế độ giữ ấm, thì mở nồi, kiểm tra tình hình xôi, đảo qua đảo lại, rồi đóng nắp lại, ấn chế độ nấu một lần nữa. Vì bạn đã cho muối trước khi cho nấu rồi nên khi nấu thì không cần cho muối nữa nhé. Cho nước vừa đủ không cơm nếp sẽ bị nhão. Ảnh: Internet Nấu cơm nếp đậu xanh bằng chõ: Nếu gia đình nào có chõ thì đúng chuẩn để nấu cơm nếp đậu xanh rồi. Cho gạo và đỗ xanh vào chõ, đậy lại, hấp khoảng 10 -15 phút là đã chín, đợi chõ nguội thì bắc xuống, cho xôi vào khuôn rồi nén chặt tạo dáng.

Nếu gia đình nào có chõ thì đúng chuẩn để nấu cơm nếp đậu xanh rồi. Cho gạo và đỗ xanh vào chõ, đậy lại, hấp khoảng 10 -15 phút là đã chín, đợi chõ nguội thì bắc xuống, cho xôi vào khuôn rồi nén chặt tạo dáng. Nấu cơm nếp đậu xanh bằng lò vi sóng: Bạn chỉ cần cho hỗn hợp gạo và đỗ xanh vào túi đựng thực phẩm, kéo khóa dính lại rồi cho vào lò vi sóng quay khoảng 5 phút lấy ra, đảo đảo lại, rồi lại cho vào lò quay tiếp 5 phút nữa là sẽ chín. Để cẩn thận hơn, thì có thể quay lần 3 trong 2-3 phút. Chú ý theo dõi không để xôi bị khô hoặc chín chưa kỹ nhé. Nhìn chung, sau khi hoàn thành xong bước 3 tức là các bạn đã hoàn thành xong các bước nấu xôi đỗ xanh hay là cơm nếp đậu xanh rồi đấy nhé. Lúc xôi còn nóng thì các bạn xới ra đĩa, hoặc vào khuôn để tạo dáng đĩa xôi đẹp cho mâm cúng đêm giao thừa cũng như là mời cả nhà cùng thưởng thức là được. Món cơm nếp đỗ xanh, bên cạnh xôi lạc, hay xôi gấc đều là những món ngon ngày Tết thường thấy của nhiều gia đình người Việt trong dịp Tết đến Xuân về này. Chúc các bạn thực hiện thành công và có một cái Tết Nguyên Đán 2018 đầm ấm, yên vui, an khang và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé.

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