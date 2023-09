Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 có lạnh không?

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 ở Bắc Bộ

Từ đó đến những ngày nửa cuối tháng Một, miền Bắc sẽ có những đợt mưa, rét kéo dài. Nhiệt độ trung bình tháng Một là 18-19 độ C, trong đó nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 độ C và cao nhất khoảng 20 độ C.

Tuy nhiên, không cần quá lo ngại Tết ở Hà Nội có lạnh không, bởi theo dự báo, đến cuối tháng Một thì nhiệt độ sẽ ấm dần lên. Ngày 30 tháng Chạp và mùng Một Tết trời sẽ có nắng, nhiệt độ lên đến 22 độ C.