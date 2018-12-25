Theo bản tin dự báo thời tiết của TT DBKTTV TƯ, vào dịp Tết Dương lịch, Bắc Bộ sẽ có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra 2-3 đợt rét đậm.

Tuy nhiên, không cần quá lo ngại Tết ở Hà Nội có lạnh không, bởi theo dự báo, đến cuối tháng Một thì nhiệt độ sẽ ấm dần lên. Ngày 30 tháng Chạp và mùng Một Tết trời sẽ có nắng, nhiệt độ lên đến 22 độ C.

Từ đó đến những ngày nửa cuối tháng Một, miền Bắc sẽ có những đợt mưa, rét kéo dài. Nhiệt độ trung bình tháng Một là 18-19 độ C, trong đó nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 độ C và cao nhất khoảng 20 độ C.

Theo dự báo, ngày 30 tháng Chạp và mùng Một Tết trời sẽ có nắng, nhiệt độ lên đến 22 độ C

Ở miền Trung, thời tiết Đà Nẵng những ngày Tết Nguyên Đán có khả năng trời hửng nắng, ban ngày có nhiệt độ từ 25-27 độ C, đến đêm hạ xuống khoảng 18-20 độ C.

Thời tiết Đà Nẵng những ngày Tết Nguyên Đán

Đây là dấu hiệu thời tiết đẹp và không phải lo lắng Tết ở Đà Nẵng có lạnh không.

Đà Nẵng những ngày Tết Nguyên Đán có dấu hiệu thời tiết đẹp

Tại miền Nam, ngày 30 Tết được dự đoán trời chỉ nắng nhẹ nhưng nhìn chung nhiệt độ 9 ngày nghỉ Tết khá nắng nóng.

Khu vực Sài Gòn được dự báo ban ngày có nhiệt độ cao, đến đêm thì tiết trời mát mẻ hơn

Đặc biệt là khu vực Sài Gòn được dự báo ban ngày có nhiệt độ khoảng 35-36 độ C, đến đêm thì hạ khoảng 21-22 độ C giúp tiết trời mát mẻ hơn.

Nhìn chung, nhiệt độ 9 ngày nghỉ Tết tại miền Nam khá nắng nóng

2. Cần chuẩn bị gì cho những ngày lạnh dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi

Từ những dự báo thời tiết Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 có lạnh không, kỳ nghỉ Tết cần có sự chuẩn bị chu đáo để những chuyến du lịch hay kế hoạch vui chơi được diễn ra vui vẻ, thuận lợi, đảm bảo sức khỏe bản thân và gia đình.

Kỳ nghỉ Tết cần có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Đà Lạt được xem là địa điểm du lịch Tết lý tưởng. Nơi đây luôn lựa chọn ưu tiên hàng đầu vào dịp Tết Nguyên Đán của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam. Đà Lạt là nơi hội tụ đầy đủ nhất những điều mà người ta thích vào dịp Tết: không khí se lạnh, phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Nếu là một người yêu thích những nét hoài cổ và một cái Tết truyền thống đúng chuẩn thì đừng nên bỏ qua vùng đất cố đô Huế vào dịp Tết Nguyên Đán.

Theo đó, nếu có dự định du lịch Tết ở những điểm đến cụ thể như Huế, Đà Lạt…, việc xem dự báo thời tiết Tết ở Huế có lạnh không, Tết ở Đà Lạt có lạnh không sẽ giúp gia đình có những chuẩn bị cần thiết như quần áo giữ ấm, tất, găng tay, mũ len, ô, áo mưa…

Chuẩn bị trang phục và vật dụng cần thiết khi có dự định du lịch Tết ở những điểm đến cụ thể

Để tiết kiệm chi phí mà vẫn có đủ đồ dùng, phụ kiện chuẩn bị trước Tết Nguyên Đán có lạnh không, các gia đình có thể sử dụng những đồ đạc từ mùa đông trước rồi mới lập danh sách mua mới, tránh mua tràn lan, lãng phí.

Thận trọng trong quá trình ăn uống khi tham quan, khám phá địa điểm, vùng đất mới

Bên cạnh đó, việc thận trọng trong quá trình ăn uống khi tham quan, khám phá địa điểm, vùng đất mới cũng rất cần thiết.

Chú ý có cách ăn uống đảm bảo sức khỏe cho kỳ nghỉ cả trước và sau Tết

Tránh ăn đồ sống, thực phẩm lạnh không đảm bảo sức khỏe cho kỳ nghỉ cả trước và sau Tết, bởi thời tiết ra tết có lạnh không cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình.

Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Với những thông tin dự báo thời tiết Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 có lạnh không, các chuyến vui chơi, du lịch sẽ được lên kế hoạch trước một cách chu đáo và hoàn hảo hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hệ thống dự báo thời tiết cũng sẽ luôn cập nhật liên tục những diễn biến Tết năm nay có lạnh không 2019 để đem đến những thông tin chính xác trong thời gian tới.