Góc khuất của MC quốc dân trước khi xuất gia gieo duyên: Cuộc sống thăng trầm, lùm xùm chuyện tiền cứu trợ

Nam MC thu hút khán giả bởi vẻ bề ngoài điển trai, phong cách trò chuyện dí dỏm cùng phong cách thời trang thanh lịch, chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2012 được đánh giá là năm hoạt động mạnh mẽ nhất của anh khi vừa làm MC của chương trình Giọng hát Việt - The Voice mùa giải đầu tiên và tham gia "Cặp đôi hoàn hảo". Bên cạnh đó, Phan Anh còn là gương mặt MC sáng giá với những thành công nhất định trong một số chương trình "hot" như: Sao Online của VTC1, Vietnam Idol, 12 cá tính lên đường xuyên Việt, Vitamin...

Ngoài vai trò MC, Phan Anh còn được khán giả biết đến qua một số bộ phim ăn khách và tham gia các dự án điện ảnh được đánh giá cao như "Lời nguyền huyết ngải", "Danh gia vọng tộc" , "Cầu vồng tình yêu", "Có lẽ bởi vì yêu"... Những vai diễn của anh đã để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng tốt đẹp. Phan Anh từng đoạt giải Mai Vàng năm 2010 ở hạng mục "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Mới đây nhất, Phan Anh đoạt giải Người đàn ông phong cách của năm do tạp chí Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông bình chọn. Anh là một trong những thành viên tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế ?" phiên bản Việt mùa đầu tiên.

Phan Anh có 1 tuổi thơ cơ cực, nhiều đau đớn

Phan Anh từng kể mình sinh ra trong gia đình vất vả, 4 thành viên phải sống trong căn nhà lợp mái lá, tường trát bằng đất. "Những đêm mưa bão, 2 anh em nằm ở nhà mà tưởng như mái nhà muốn bay lên đến nơi. Đấy là một quãng thời gian rất là vất vả. Đó là những kỷ niệm buồn. Đôi khi trong cuộc sống người ta hay nói, cái nghèo là nỗi buồn, là cái góc mà bản thân không muốn ai biết cả", nam MC xúc động chia sẻ trên sóng truyền hình.

Sống kín tiếng trước khi quyết định xuống tóc gieo duyên

Phan Anh từng là một MC đình đám của tất cả các chương trình hot trên truyền hình. Tuy nhiên, sau đó vì những ồn ào trong một lần kêu gọi từ thiện đã khiến cuộc sống của nam MC bị thay đổi.

MC Phan Anh từng dừng các hoạt động showbiz trong một khoảng thời gian khá dài vì những chỉ trích, ý kiến trái chiều không có cơ sở. Anh sống kín đáo, tập trung lo cho gia đình và quan tâm nhiều đến Phật pháp.

Thỉnh thoảng nam MC chia sẻ về Phật pháp trên trang cá nhân. Anh cũng tham gia diễn đọc trong một số chương trình của thầy Minh Niệm. Hình ảnh Phan Anh xuống tóc gieo duyên đã thu hút sự quan tâm của dư luận suốt 1 thời gian dài.

Hình ảnh Phan Anh cạo đầu xuất gia gieo duyên thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

Theo MC Phan Anh, lý do để bản thân xuất gia gieo duyên, thứ nhất là việc đi tu sẽ được "tiếp xúc với các vị sư lớn trí tuệ, từ bi, bao dung, độ lượng", thứ đến việc đi tu khiến bản thân anh "ngày càng đẹp trai và trẻ ra".

Khi bớt đi công việc, Phan Anh từng chia sẻ với truyền thông rằng, anh có thời gian để sống chậm lại, có thời gian để soi xét, nhìn lại cuộc sống của mình. Từ đó, anh thấy cuộc sống của mình, của gia đình trở nên vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc hơn.

"Thật may mắn là tôi có bạn đồng hành là bà xã. Chúng tôi cùng chọn một lối sống giản dị, nhẹ nhàng, thong dong để bình an và lan tỏa bình an đó tới con cái, bạn bè, cộng đồng", nam MC từng chia sẻ.