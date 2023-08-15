Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên

Hậu trường 15/08/2023 08:55

MC Phan Anh chia sẻ về những trải nghiệm của mình sau khi xuống tóc, xuất gia tại Tổ đình Bửu Long.

Sáng ngày 14/8, dân mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh MC Phan Anh xuống tóc, mặc y phục trong chùa, hoàn thành khóa tu xuất gia gieo duyên tại Tổ Đình Bửu Long ở Quận 9, TP.HCM. Tối cùng ngày, nam MC có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Dưới góc độ một Phật tử, việc tham gia khoá xuất gia không có gì to tát. Tôi muốn gieo hạt giống thiện lành trong hành trình muôn kiếp nhân sinh. Nhận được sự quan tâm, chúc phúc của mọi người, tôi xúc động, hoan hỉ đón nhận".

Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên - Ảnh 1
Sáng ngày 14/8, dân mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh MC Phan Anh xuống tóc, mặc y phục trong chùa, hoàn thành khóa tu xuất gia gieo duyên tại Tổ Đình Bửu Long ở Quận 9, TP.HCM

Chia sẻ với Dân Việt về khóa tu, MC Phan Anh cho biết: "Tôi tham gia khóa xuất gia gieo duyên. Đây là cơ hội để các Phật tử có được trải nghiệm đời sống của các vị sư. Qua đó, mỗi người sẽ có điều kiện để theo dõi, tu sửa lại mình. Khoá tu lần này được tổ chức bởi Tổ đình Bửu Long, một trong những Tổ đình đầu tiên nghiên cứu về Phật Giáo Nguyên Thủy. Tôi đã tham gia và hoàn thành khóa tu này.

Khi tham gia khoá tu này, tôi đã có thời gian tách khỏi môi trường đời sống để quay lại với thân tâm của mình. Khi quay trở lại thân tâm, tôi đã được sống trọn vẹn những khoảnh khắc và biết rõ những điều mình làm. Nhờ đó, tâm được lắng dịu để nhìn ra con người của mình. Khi theo đuổi Phật pháp, tâm hồn con người được gột rửa. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia khoá tu này. Toàn bộ quá trình tu tập giúp tôi có thêm sức khoẻ không chỉ ở thân mà là cả tâm".

Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên - Ảnh 2
MC Phan Anh cho biết: "Tôi tham gia khóa xuất gia gieo duyên. Đây là cơ hội để các Phật tử có được trải nghiệm đời sống của các vị sư"

Theo chia sẻ của nam MC, khoá tu lần này là cơ hội hiếm gặp do số lượng hạn chế bởi toàn khóa chỉ có 32 Phật tử được tham gia. Vì thế, mỗi người chỉ có cơ hội một lần tham gia khoá tu này. Hiện nay, nhiều ngôi chùa cũng tổ chức các khóa tu tương tự nên các Phật tử có tâm nguyện có thể đăng ký tham gia.

"Trong khóa tu, tôi đã được xuống tóc, tạm thời thoát ra khỏi đời sống thế tục bên ngoài để thiền tập, tu pháp và thực hiện những điều Đức Phật dạy trong quá trình tu tập. Từ đó trở về với gương sáng, khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định để thấy rõ được thân và tâm của mình" - MC Phan Anh cho biết thêm.

Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên - Ảnh 3
Kết thúc khoá xuất gia gieo duyên, MC Phan Anh trở về nhà sau 10 ngày xa cách, anh muốn dành thời gian cho gia đình

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, MC Phan Anh cho biết khoá xuất gia gieo duyên giúp anh trẻ ra. Khi xuống tóc, nam MC thấy thoải mái, anh không quan tâm ngoại hình, sẵn sàng đối diện với sự chú ý của mọi người. Phan Anh kể trước khi đi, nói với gia đình sẽ cạo đầu và hai con phản ứng mạnh. Con trai nam MC nói: "Con sẽ bớt yêu bố. Con không nhìn bố nữa đâu". Nhưng sau khoá tu khi Phan Anh về nhà, các con vừa khóc vừa ôm chặt an ủi bố. 

Kết thúc khoá xuất gia gieo duyên, MC Phan Anh trở về nhà sau 10 ngày xa cách, anh muốn dành thời gian cho gia đình. 

Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên - Ảnh 4
Phan Anh kể trước khi đi, nói với gia đình sẽ cạo đầu và hai con phản ứng mạnh. Con trai nam MC nói: "Con sẽ bớt yêu bố. Con không nhìn bố nữa đâu"

MC Phan Anh là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Tháng 10/2016, sau khi MC góp 500 triệu đồng và kêu gọi góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, số tiền đã liên tục tăng lên tới 24 tỷ đồng. Việc Phan Anh kêu gọi gây chú ý và anh vướng ồn ào từ thiện. Nam MC sau đó đã đăng các thông tin sao kê cụ thể lên trang cá nhân để khán giả quan tâm theo dõi.

Sau những lùm xùm, MC Phan Anh có nhiều sự thay đổi, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, nghệ thuật và chọn cách sống kín đáo và quan tâm nhiều đến Phật pháp. Anh tham gia diễn đọc trong một số chương trình của thầy Minh Niệm trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng. 

Hai con trai giận dỗi, phản ứng mạnh khi MC Phan Anh quyết định xuống tóc, xuất gia gieo duyên - Ảnh 5
Tháng 10/2016, sau khi MC góp 500 triệu đồng và kêu gọi góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, số tiền đã liên tục tăng lên tới 24 tỷ đồng. Việc Phan Anh kêu gọi gây chú ý và anh vướng ồn ào từ thiện

Trên trang cá nhân, Phan Anh cũng thỉnh thoảng chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư về Phật pháp. Anh xem đây là cách sống hướng thiện, mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho cuộc sống, lan tỏa lòng từ bi, lòng nhân ái và tình thương, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành'

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành'

Nam MC gây xôn xao khi đăng ảnh xuống tóc trên trang cá nhân kèm dòng chữ "Gieo một hạt giống lành, vào muôn kiếp nhân sinh".

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