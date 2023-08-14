Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành'

Hậu trường 14/08/2023 19:33

Nam MC gây xôn xao khi đăng ảnh xuống tóc trên trang cá nhân kèm dòng chữ "Gieo một hạt giống lành, vào muôn kiếp nhân sinh".

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phan Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh xuống tóc, diện trang phục của người xuất gia kèm dòng chữ "Gieo một hạt giống lành, vào muôn kiếp nhân sinh". Nhiều bạn bè, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ vì hình ảnh mới này của nam MC.

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành' - Ảnh 1
Phan Anh xuống tóc gieo duyên khiến CĐM ngỡ ngàng

Được biết, Phan Anh vừa hoàn thành khóa xuất gia gieo duyên kéo dài 9 ngày tại Tổ Đình Bửu Long (TP HCM). Trong thời gian này, anh hoàn toàn không sử dụng các thiết bị công nghệ, sống như một vị sư. Theo nam MC, xuất gia gieo duyên là xuống tóc trong một thời gian, gieo những hạt giống, trồng những duyên lành, làm quen, tập sự và trải nghiệm đời sống xuất gia rồi trở lại cuộc sống đời thường.

Trước khi lui về "ở ẩn" và gần như biến mất khỏi showbiz Việt, MC Phan Anh từng là một gương mặt nổi tiếng của các chương trình truyền hình. Anh từng là MC hot nhất nhì, được chọn mặt gửi vàng cho nhiều show giải trí như VietNam Idol, The Voice...

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành' - Ảnh 2

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành' - Ảnh 3

Năm 2016, Phan Anh từng khiến CĐM ngỡ ngàng khi quyết định lấy 500 triệu đồng tiền cá nhân ra ủng hộ từ thiện và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm từ cộng đồng dành cho miền Trung. Tại thời điểm đó, MC Phan Anh đã trở thành một hiện tượng được mạng xã hội chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen vì tấm lòng của mình, nam MC bị 1 bộ phận netizen mỉa mai, cho rằng hành động từ thiện là "làm màu".

Sau thời gian mất tích khỏi showbiz, nam MC từng bị chỉ trích 'gian dối tiền từ thiện' bất ngờ xuống tóc đi tu để 'gieo một hạt giống lành' - Ảnh 4
Hình ảnh Phan Anh cùng chồng giấy sao kê 

Ồn ào lên đến đỉnh điểm khi Phan Anh tiếp tục vướng phải tin đồn "gian dối trong chuyện từ thiện". Dù đã lên tiếng thanh minh bằng 6,5 kg giấy sao kê tài khoản nhưng MC Phan Anh vẫn không nhận được sự tin tưởng của số đông. Điều này khiến danh tiếng của nam MC số 1 một thời giảm sút trầm trọng. 

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Phan Anh mong muốn khán giả hãy đi và cảm nhận nhiều hơn về sự kiên cường của bà con tại miền Trung ruột thịt.

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Từ khóa:   Phan Anh MC Phan Anh sao Việt

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