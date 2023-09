Những lời chúc tết dương lịch 2019 bằng tiếng anh hay nhất

“My wishes for you in the New year coming: Great start for January, wonderful Love for February, Peace for March, Lucky for April, Fun for May, Joy for June to November and Happiness for December. Have a lucky and wonderful 2019”.

Khoảnh khắc đón năm mới sẽ thật tuyệt vời khi có những lời chúc ý nghĩa

“May The New Year 2019 Bring for You Happiness, Success and filled with Health, Hope & Togetherness of your Family, Love & Friends. I wishing you have a Happy New Year”.

(Chúc cho năm 2019 sẽ mang đến cho bạn Hạnh phúc, thành công và thật nhiều sức khỏe, hy vọng và sự gắn kết của gia đình, tình yêu và bạn bè. Chúc bạn một năm mới hạnh phúc!)

“Another wonderful year is going to end, but I don’t worry because one more year is on the way to decorate your life with unlimited colors of joy!”

(Một năm tuyệt vời nữa sắp kết thúc, nhưng tôi chẳng có gì phải lo lắng vì một năm nữa đang trên đường đến để tô vẽ thêm cho cuộc sống của bạn với những sắc màu ngập tràn niềm vui không giới hạn!)

Những lời chúc tết dương lịch 2019 bằng tiếng Anh dành tặng bạn bè

“The funniest thing about the last day of a year is that you can make a bunch of unrealistic to-dos list & still you would say that you can accomplish them! Have a happy new year, friends!”

(Điều thú vị nhất trong ngày cuối cùng của một năm là bạn có thể tạo ra một loạt các danh sách không thực tế và bạn vẫn nói rằng bạn có thể hoàn thành chúng! Chúc mừng năm mới nhé, bạn của tôi!)

Những lời chúc tiếng Anh an lành là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè

“I hope your life will be full of love and joy in the new year that’s about to begin. May You be blessed with everything you want in you life”.

(Tôi hy vọng rằng cuộc sống của bạn sẽ đầy tình yêu thương và niềm vui trong năm mới sắp bắt đầu. Chúc cho bạn được hưởng phước lành với tất cả mọi điều mà bạn muốn trong cuộc sống).

Những lời chúc tết dương lịch 2019 bằng tiếng Anh dành tặng người yêu

“Darling, wish you a happy new year with a smile on the lips”

(Em yêu, chúc em một năm mới với thật nhiều hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi).

“It’s almost the end of a wonderful year for us. I promise that my love for you will be stronger with the passing of each day in the new year!”

(Một năm tuyệt vời nữa sắp qua đi, anh hứa rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn với mỗi ngày trong năm mới sắp đến).

“Every new year is a reason for me to fall in love with you. Happy new year, my darling, I will never stop falling in love with you!”

(Mỗi năm mới đến lại là một lý do để anh yêu em nhiều hơn. Chúc mừng năm mới, em yêu, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em!)

Còn gì vui hơn cùng nhau đón năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất

Những lời chúc tết dương lịch 2019 bằng tiếng Anh dành tặng dành tặng khách hàng, đối tác

“May the 12 months of new year be full of new achievements for all you need. Wish the days be filled with eternal happiness for you and your family!”

(Chúc rằng 12 tháng của năm mới sẽ có tràn đầy những thành tựu mới mà bạn mong muốn. Chúc bạn những ngày tràn ngập hạnh phúc bên gia đình của mình!)

“Wish you a lucky new year, wellbeing, and prosperity”

(Chúc quý khách hàng một năm mới nhiều may mắn, an khang, và thịnh vượng)

“Thank you customers have always accompanied us. In the coming year, we wish you health, success and fulfillment”

(Cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Trong năm mới sắp tới, chúng tôi chúc quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn)

Chia sẻ may mắn và yêu thương tới những người xung quanh là một cách để đón một năm mới với nhiều niềm vui và may mắn. Hãy gửi tới thật nhiều người những lời chúc ý nghĩa để họ cùng có nhiều niềm hạnh phúc hơn trong năm 2019 sắp tới.