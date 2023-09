Những lời chúc mừng giáng sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Wishing all my family members full of peace and love this holiday season. May you feel the joyful in our home that you bring to me. Have a Merry Christmas!

Giáng sinh đừng quên gửi tới những người thân trong gia đình lời chúc bình an, hạnh phúc

Dear family, I send loving Christmas Eve wishes and for all of you. Hope this Christmas will be filled with happiness and prosperity.

(Gia đình thân yêu, con gửi lời chúc yêu thương đêm Giáng sinh cho tất cả mọi người. Con hy vọng Giáng sinh này gia đình ta sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc và thịnh vượng.)

To my sweet family, I hope this Christmas be the best of all for you all, be happy always and welcome Lord Jesus with full of love.

(Gửi đến gia đình ngọt ngào của con, con mong rằng Giáng sinh này sẽ mang đến tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, luôn luôn hạnh phúc và chào đón Chúa Jesus bằng tình yêu ngập tràn.)

In this Christmas Day, all I want Santa Claus to bring my family come to me and that would be the best gift ever. Miss you all!

(Trong ngày Giáng sinh này, tất cả những gì con mong muốn là ông già Noel hãy mang gia đình đến cho con và đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Nhớ tất cả mọi người!)

Lời chúc giáng sinh ngọt ngào cho người yêu

Christmas is always so special because we spend this time together. Merry Christmas, darling!

(Giáng sinh luôn đặc biệt vì chúng ta luôn ở bên nhau. Chúc mừng giáng sinh, em yêu!)

Tình yêu sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu cùng bên nhau đón một mùa giáng sinh an lành

There is no Christmas gift greater than the gift of love. Thank you for giving to me the best gift ever!

(Không có món quà Giáng sinh nào lớn hơn món quà của tình yêu. Cảm ơn anh vì đã tặng em món quà tốt hơn bao giờ hết!)

Darling, you make me feel like a child waiting to open the Christmas present. When it is the Christmas time, I feel that I want to hanging out with you a lot.

(Anh khiến em cảm thấy mình như một đứa trẻ đang chờ đợi mở món quà giáng sinh. Và mỗi khi giáng sinh đến, em lại muốn được gặp gỡ anh thật nhiều hơn nữa.)

Lời chúc giáng sinh ý nghĩa dành tặng cho bạn bè

It seems that Christmas time is here once again, and it is the time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones. We wish you have full of happiness and prosperity in the year to come.

(Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gửi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng Sinh an lành. Chúc bạn một năm mới ngập tràn hạnh phúc và thịnh vượng.)

Giáng sinh là dịp để bạn bè cùng ngồi quây quần trao nhau những lời chúc chân thành

Love, Peace and Joy came down on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your life!

(Tình yêu, bình an và niềm vui ngập tràn trong lễ giáng ninh này để mang đến cho bạn niềm hạnh phúc và sự hân hoàn. Chúc cho ngày lễ Noel sẽ lan tỏa niềm vui trong cuộc sống của bạn.)

Christmas is all about caring and sharing! May all your wishes come true and merry Christmas!

(Giáng sinh là dịp để chúng ta chăm sóc và sẻ chia. Chúc cho tất cả những điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực và chúc mừng giáng sinh!)

Having you as my friend makes me feel like it is Christmas every day. The warmth and comfort you bring to me make me full of happiness. Thank you and merry Christmas!

(Có một người bạn như bạn làm tôi cảm thấy như thể giáng sinh đến mỗi ngày. Sự ấm áp và thoải mái bạn mang lại cho tôi khiến tôi thật hạnh phúc. Cảm ơn bạn và chúc giáng sinh vui vẻ!)