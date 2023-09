Những lời chúc giáng sinh ý nghĩa và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu

Những lời chúc mừng giáng sinh ngọt ngào sẽ khiến trái tim nàng tan chảy trong mùa đông lạnh giá

“Em thích những điều giản dị và lời chúc cho nhau cũng vậy. Mùa Noel này, em thường chúc tất cả bằng câu: “Giáng Sinh an lành nhé”, vậy là đủ rồi phải không? Còn riêng anh, em hi vọng anh sẽ thấy được sự an lành từ tình yêu mà em trao cho anh”.

“Anh có biết lúc này đây 7 tỷ người đang chìm trong giấc ngủ, hơn 3 tỷ người đang yêu, 2 tỷ người đang đón Giáng sinh ấm áp bên gia đình. Và trong thế giới này chỉ có một người đang dành thời gian để đọc những dòng tin nhắn của em. Giáng sinh thật hạnh phúc và ngọt ngào anh nhé, yêu và nhớ anh rất nhiều!”

“Một mùa Giáng Sinh giá rét lại đến, nhưng khi anh cầm tay em, những giá rét ấy bỗng biến thành hơi ấm. Mong cho tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa bùng cháy xua tan đi băng giá của mùa đông, anh nhé!”

Và giữa những khoảnh khắc đôi lứa sánh bước bên nhau cùng đón một mùa Noel yên bình, vẫn có những người không có được hạnh phúc trọn vẹn trong mùa Giáng sinh. Noel là dịp để người ta sẻ chia, để lòng người trút đi những nỗi tương tư, muộn phiền. Bởi vậy, với những người yêu xa, với những người không may mắn có được nửa kia của mình thì hãy gửi đến những người mà trái tim hướng đến lời chúc mừng Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

“Anh à, Noel năm nay em buồn và cô đơn lắm vì chẳng có anh ở bên cạnh. Không biết khi nào anh mới quay về bên em, nhưng chỉ cần anh biết rằng em luôn nhớ và yêu anh vô cùng. Chúc anh một mùa Noel an lành và tràn ngập hạnh phúc bên người thân yêu”.

Những lời chúc giáng sinh chân thành gửi tới người yêu cũ cũng là một cách giúp lòng cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp hơn

“Bao mùa giáng sinh qua đi vẫn chưa một lần được ở bên em. Anh vẫn luôn kiên trì và chờ đợi dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất được một đêm Noel cùng em thức suốt đêm đón mừng ngày lễ lớn. Nhưng năm nay, điều ước ấy vẫn chưa thành hiện thực, dù sao thì anh cũng luôn cầu chúc cho trái tim em luôn vui vẻ và gặp được những điều tuyệt vời nhất. Chúc em hạnh phúc nhé!”

Lời chúc giáng sinh cho người yêu bằng tiếng Anh

“Christmas time has come, I wish you have a wonderful New Year. I hope every day will be the happiest time for you.”

(Giáng sinh đã đến gần, anh ước rằng em sẽ có một năm mới thật tuyệt vời. Mong cho mỗi ngày qua đi sẽ đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất dành cho em.)

Những cô gái, chàng trai có người yêu ngoại quốc đừng quên tặng người yêu mình những lời chúc giáng sinh ý nghĩa

“Wish this Christmas be so special that you will never ever feel lonely again and always have loved ones by your side!”

(Chúc cho Giáng sinh năm nay sẽ thật đặc biệt đến nỗi em sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và sẽ luôn có những người mà em yêu thương ở bên cạnh.)

“At the stroke of midnight on Christmas, if a fat old man dressed in a red suit jumps over your window, wrap you up and puts you in a sack, don’t panic. I told Santa that the only thing need is you on this Christmas Eve!”

(Em à, nếu vào nửa đêm Giáng Sinh có một ông già béo mập mặc bộ đồ đỏ nhảy qua cửa sổ của em, gói em lại và bỏ vào bao tải thì đừng vội hoảng sợ em nhé. Anh đã nói với ông già Noel rằng điều duy nhất anh cần chính là em trong đêm Giáng sinh này.)