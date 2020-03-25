Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn Thực

Hằng năm cứ vào ngày 3/3 âm lịch, người người nhà nhà trên khắp vùng miền của Việt Nam lại rục rịch chuẩn bị những đĩa bánh chay, bánh trôi dâng cúng ông bà, tổ tiên để bày tỏ lòng thành kính. Có nhiều người ngại làm bánh vì chúng khá mất thời gian và khó khăn nếu không biết cách. Bài viết sau của chúng tôi sẽ chỉ bạn cách làm bánh trôi bánh chay thơm ngon và đơn giản nhất.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cho bột gạo nếp và gạo tẻ vào 1 chậu lớn, đổ thêm chút nước sạch vào rồi trộn đều lên cho đến khi bột tan hoàn toàn.

Bước 2: Để hỗn hợp bột trong khoảng 3 đến 4 giờ cho đến khi bột lắng xuống hết.

Bước 3: Đổ chậu bột vào chiếc khăn xô, sau đó bọc lại cho thật chặt để bột ra nước. Buộc túm một đầu ở phía trên, treo lên để cho bột ra hết nước. Thường 1 đến 1 tiếng rưỡi là hết, tùy vào độ dày của khăn. Sau đó kiểm tra xem bột đạt yêu cầu hay chưa, nếu thấy bột dẻo và mịn, không dính tay, không quá khô hay quá ướt là được.

Bột bánh trôi chuẩn phải dẻo mịn và không dính tay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Làm bánh trôi.

Chia bột và vo thành viên nhỏ bằng quả nhãn lồng.

Ấn dẹt bột xuống rồi cho viên đường vào chính giữa, sau đó vo tròn cục bột lại cho kín đường. Nếu đường không được bọc kín, khi luộc sẽ làm bánh bị nát.

Đun một nồi nước cho sôi, hạ lửa vừa phải rồi thả nhẹ nhàng bánh vào nồi.

Khi bánh nổi lên thì vớt ra ngay, cho vào nồi nước lạnh để bánh nguội bớt và săn lại. Cách này còn giúp bánh không bị dính vào nhau.

Khi bánh đã nguội, hãy vớt ra đĩa rồi rắc thêm một ít vừng trắng lên bề mặt bánh.

Vớt bánh trôi ra đĩa và rắc vừng trắng lên trên - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Làm bánh chay.

Cho đậu xanh ra rổ vo sạch với nước và để ráo.

Nấu chín đậu xanh, cho một ít ra bát, còn lại thì đem giã nhuyễn.

Xào đậu đã được giã nhuyễn với 50g đường. Nạo cùi dừa thành sợi. Khi đường tan và ngấm vào đậu xanh thì tắt bếp, thêm vani và cùi dừa sợi vào trộn đều.

Bạn vo viên đậu xanh tròn to cỡ ngón tay cái. Còn bột thì vo viên tròn gấp đôi viên đậu xanh.

Ấn dẹt viên bột xuống rồi cho viên đậu xanh vào chính giữa, sau đó vo tròn viên bột lại bao kín viên đậu xanh.

Đun một nồi nước sôi rồi thả bánh vào. Chờ đến khi bánh chay nổi lên thì vớt ra luôn, cho vào nồi nước lạnh cho bánh săn lại và tránh để bánh dính vào nhau.

Hòa tan bột sắn dây, đường và nước vào một chiếc nồi, sau đó đun sôi cho đến khi thu được hỗn hợp sánh lại thì tắt lửa. Thêm vào một ít nước hoa bưởi cho thơm và hấp dẫn hơn.

Múc bánh chay ra bát, chan nước sắn dây lên, rắc thêm một ít hạt đậu xanh chín và một vài sợi dừa cho bắt mắt.

Múc bánh chay ra bát, thêm chút đậu xanh chín và dừa sợi vào - Ảnh minh họa: Internet

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Cách làm bánh trôi nước gừng

Bánh trôi nước gừng sóng sánh và thơm lừng mùi gừng chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời cho ngày Tết Hàn Thực. Hãy cùng xem cách làm bánh trôi nước nước gừng siêu dễ dưới đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

200g bột nếp khô.

150g đậu xanh lọc vỏ.

90gr đường.

Muối.

200gr đường nâu (đường thốt nốt).

1 củ gừng đã thái sợi.

Nước sạch.

Dừa non bào sợi, nước cốt dừa.

Nguyên liệu làm bánh trôi nước gừng - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Làm nhân bánh.

Vo sạch đậu xanh rồi ngâm nước trong khoảng 4 đến 5 giờ hoặc ngâm từ tối hôm trước. Sau đó, cho đậu xanh và nước vào nồi và đun chín.

Sau khi đậu xanh đã chín thì xay nhuyễn với đường.

Đun nóng chảo, cho đậu xanh vào, thêm chút nước cốt dừa và một chút muối rồi trộn đều, sên trên lửa nhỏ cho đến khi chúng quyện lại tạo thành một khối mịn thì tắt bếp.

Chờ nhân nguội thì viên nhỏ lại để làm nhân bánh.

Bước 2: Nhào bột làm bánh.

Cho bột nếp và muối vào một bát tô rồi trộn đều.

Thêm nước nóng từ từ vào bột và nhào cho đến khi thành một khối mịn. Không nên cho nước vào bột cùng một lúc sẽ khiến bột bị nhão.

Sau khi nhào xong thì cho bột nghỉ một lúc.

Bước 3: Nặn bánh.

Bạn viên tròn bột thành từng viên nhỏ rồi nhấn dẹt lại.

Sau đó, đặt viên đậu xanh vào chính giữa rồi viên bột lại cho kín đậu xanh.

Vo bột thành từng viên nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nấu bánh.

Đổ khoảng 2 đến 3 lít nước vào nồi, bắc lên bếp và đun sôi.

Lần lượt bỏ từng chiếc bánh trôi vào nồi. Chờ đến khi bánh nổi lên mặt nước thì vớt bánh ra tô nước lạnh để bánh săn lại và không bị nát.

Bước 5: Nấu nước đường gừng.

Bắc 1 chiếc nồi khác lên bếp, đổ vào đó 1 lít nước sạch, 200g đường và gừng rồi đun sôi.

Vừa đun vừa khuấy để đường tan hết. Công đoạn này sẽ mất khoảng 20 phút.

Vớt các viên bánh trôi trong tô nước lạnh ra, cho vào nồi nước đường gừng và đun thêm khoảng 5 phút cho bánh ngấm đường. Không nên đun lửa quá lớn, tránh làm bánh vỡ.

Bước 6: Trang trí và thưởng thức.

Cho bánh trôi nước ra bát, chan thêm nước đường gừng lên.

Thêm chút vừng, dừa non thái sợi giúp món bánh trở nên hấp dẫn hơn.

Món bánh trôi nước gừng thơm ngon sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết cách làm bánh trôi bánh chay thơm ngon, hấp dẫn cho ngày Tết Hàn Thực thêm ý nghĩa và đầy lòng thành kính với tổ tiên. Chúc các bạn thành công với những công thức này.