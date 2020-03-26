Ý nghĩa của phong tục Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay

Đời sống 26/03/2020 05:03

Vào 3/3 âm lịch, nhà nhà lại bận rộn với những đĩa bánh trôi, bánh chay cúng ông bà tổ tiên. Vậy ý nghĩa của phong tục Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay là gì?

Nội dung bài viết

Cứ mỗi năm một lần vào ngày 3/3 âm lịch, người người nhà nhà khắp đất nước Việt Nam lại háo hức, tất bật làm những đĩa bánh trôi, bánh chay dâng cúng tổ tiên. Đó chính là Tết Hàn Thực, một nét văn hóa rất đẹp của đất nước ta. Vậy nguồn gốc của ngày lễ này đến từ đây, ý nghĩa của phong tục Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau.

tet han thuc banh troi banh chay 1
Phong tục Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay - Ảnh minh họa: Internet

Tết Hàn Thực là gì?

Tết Hàn Thực là một ngày lễ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hàn thực là một từ Hán Việt, “Hàn” có nghĩa là lạnh, “Thực” có nghĩa là thức ăn. Tết Hàn Thực dịch ra là Tết thức ăn lạnh. Hàng năm, vào ngày 3/3 âm lịch, các gia đình lại chuẩn bị làm bánh trôi bánh chay để cúng ông bà tổ tiên.

Nguồn gốc Tết Hàn Thực

Theo sử sách ghi chép lại, vào thời Xuân Thu năm 770-221 trước công nguyên ở Trung Hoa, vua Tấn Văn Công bị gặp nạn, bỏ nước lưu vong khắp nơi. Ông đã gặp được Giới Tử Thôi - một hiền sĩ tài giỏi hơn người đi theo phò tá và giúp đỡ. Đến một ngày nọ, khi lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi với lòng trung thành của mình đã lén cắt một miếng thịt ở đùi của chính mình và làm thức ăn cho nhà vua.

tet han thuc banh troi banh chay 2
Nguồn gốc ngày Tết Hàn Thực - Ảnh minh họa: Internet

Ròng rã 19 năm, Giới Tử Thôi đã trải qua nhiều khổ cực để phò tá vua nhưng vẫn luôn trung thành, tận tụy với chủ nhân. Về sau, vua Tấn Văn Công được khôi phục ngôi vị và phong thưởng cho nhiều người có công lao to lớn, nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi, người đồng cam cộng khổ, hi sinh tất cả vì vua.

Tuy nhiên, Giới Tử Thôi vẫn không hề oán giận hay trách móc, ông lẳng lặng đưa mẹ lên núi Điền Sơn sống ẩn. Hai mẹ con trải qua những ngày yên bình. Một thời gian sau, nhà vua chợt nhớ đến người đã cận kề bên mình trong những năm tháng lưu lạc và đã cho người tìm Giới Tử Thôi để báo ân. Giới Tử Thôi vẫn một mực từ chối, không muốn rơi vào vòng danh vọng và chỉ muốn sống những ngày an nhàn cùng mẹ già. 

Nhà vua khi biết được điều đó đã ra lệnh đốt rừng, ép Giới Tử Thôi quay về. Không ngờ, hai mẹ con đã quyết chí và cùng nhau chết trong rừng. Vua hết sức hối hận, thương xót và cho lập miếu thờ tưởng niệm. Người dân kiêng đốt lửa 3 ngày và chỉ ăn đồ ăn nguội nấu sẵn. Kể từ đó, dân gian lấy ngày 3/3 âm lịch hàng năm làm Tết Hàn Thực, tưởng nhớ công ơn người đã khuất.

tet han thuc banh troi banh chay 3
Nhà vua đốt rừng ép Giới Tử Thôi quay về nhưng không thành - Ảnh minh họa: Internet

Việt Nam cũng theo đó, lấy ngày 3/3 âm lịch làm Tết Hàn Thực. Tuy nhiên vào ngày này, thay vì ăn đồ ăn nguội, người ta lại làm bánh trôi bánh chay để nguội và cúng gia tiên. Một số nơi còn không biết chính xác Tết Hàn Thực là ngày nào, chỉ nhớ là đầu tháng 3.

Tết Hàn Thực có phải là tết Thanh minh không?

Theo các tài liệu ghi chép lại, 2 ngày này hoàn toàn không hề giống nhau. Thanh minh có nghĩa là khi ấy trời mát mẻ, quang đãng. Vào dịp này, người xưa sẽ đi tảo mộ, hay còn gọi là hội Đạp thanh. Người Việt không ăn Tết vào ngày Thanh minh nhưng lại cùng gia đình đi thăm mộ, tảo mộ và làm mâm cúng tổ tiên. Do đó, nhiều người nhầm tưởng Tết Thanh minh và Tết Hàn Thực là một. 

tet han thuc banh troi banh chay 4
Tết Hàn Thực và tết Thanh minh hoàn toàn khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay

Dù xuất phát từ Trung Quốc, Tết Hàn Thực ở Việt Nam vẫn có những nét riêng biệt. Tết Hàn Thực Việt chủ yếu để tưởng nhớ về cội nguồn, về công ơn của ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Do đó, dù ai ở đâu, làm gì thì đến ngày này, họ đều cố gắng trở về sum vầy cùng gia đình, cùng làm bánh trôi bánh chay và cùng nhau ngồi bên mâm cơm quây quần, ấm áp.

tet han thuc banh troi banh chay 5
Tết Hàn Thực Việt để tưởng nhớ về cội nguồn, về công ơn của ông bà tổ tiên - Ảnh minh họa: Internet

Ở Hà Tây cũ thuộc Hà Nội nay, vào ngày 6/3 âm lịch, người dân có tục lệ dâng bánh trôi để tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng. Vào ngày 10/3, người dân khắp nơi về đền Hùng - Việt Trì - Phú Thọ để dâng cúng bánh trôi, bánh chay để thắp hương và tưởng nhớ cội nguồn. 

Vào những ngày này, mọi người cùng gia đình thưởng thức bánh trôi, bánh chay và ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, một thời hào hùng của dân tộc. Những truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức người dân Việt, cứ mỗi khi đến Tết Hàn Thực, mọi người lại bận rộn với những mâm bánh trôi, bánh chay. Hương thơm của đỗ xanh ngào ngạt, vị ngọt ngào của đường, tất cả đều làm nên một cái Tết Hàn Thực ý nghĩa và đong đầy tình cảm.

tet han thuc banh troi banh chay 6
Tết Hàn Thực là dịp mọi người cùng thưởng thức bánh trôi, bánh chay và ôn lại những kỷ niệm xưa cũ - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay trong phong tục văn hóa của Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Hàn Thực năm 2020, chúc bạn cùng người thân sum họp và an vui!

Thử ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt vừa thanh mát lại bổ dưỡng!

Thử ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt vừa thanh mát lại bổ dưỡng!

Thay vì làm khổ qua nhồi thịt, bạn hãy thử ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt vô cùng đơn giản dưới đây để có món canh ngon miệng cho cả nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tết hàn thực cúng gì tết hàn thực ý nghĩa tết hàn thực

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi