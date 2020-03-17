4 cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng tại nhà

Trước khi bước vào chi tiết những cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng , bạn cần phải chọn và sơ chế nguyên liệu này thật cẩn thận. Da heo hay còn gọi là bì heo, là phần bên ngoài của lợn nên khá bẩn, chính vì thế bạn cần phải sơ chế sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh cũng như không còn mùi hôi. Bạn hãy lưu ý những điểm quan trọng dưới đây:

Da heo chiên giòn nước mắm là một trong những món ăn vặt không còn xa lạ với nhiều người. Món ăn này còn có thể dùng làm món nhậu hoặc ăn cùng cơm đổi món cũng rất ngon. Đây là cách làm da heo chiên giòn bằng lò nướng, vì thế nếu nhà có lò nướng bạn hoàn toàn có thể thực hiện món ăn này.

Phần da heo ngon nhất dùng để làm món da heo chiên này thường là phần da dưới lớp thịt thăn, thịt nạc vai. Bạn không nên chọn phần da bụng vì đây là phần da mỏng, không có độ căng và khi chiên sẽ không có được độ giòn.

Ớt tươi hoặc ớt bột tuỳ khẩu vị

Muối ăn, đường, nước mắm, tỏi, dầu ăn, xả, gừng tươi

Thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Da heo mua về làm sạch lông, rửa sạch với muối ăn rồi sau đó để ráo nước và xả bóc lấy phần trắng sau đó đập dập băm nhỏ.

- Gừng tươi bóc sạch vỏ và đập dập.

Da heo thái miếng vuông (quân cờ) - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chế biến

- Sau khi sơ chế nguyên liệu, cho da heo vào nồi luộc chín với 1 lát gừng, 1 củ sả đập dập và một chút muối ăn, bột nêm. Chú ý không nên luộc da heo chín quá vì như vậy miếng da dễ bị nát và không đạt được độ giòn khi chiên.

- Sau khi miếng da vừa chín tới, vớt ra và ngâm vào bát nước đá hoặc nước lạnh chừng 30 phút cho miếng da được trắng, giòn và ngon mắt hơn. Tiếp đó bạn vớt da heo rồi thái khổ chữ nhật với kích thước khoảng 3 x 4cm.

- Cho những miếng da heo đã thái nhỏ vào lò nướng sấy trong khoảng 30 phút hoặc phơi nắng khoảng 4 – 5 tiếng cho miếng da heo săn lại.

- Sau khi đã đặt được độ khô và săn nhất định, bạn bắc chảo dầu và đun cho dầu nóng già. Tiếp đó bạn cho da heo đã được sấy hoặc phơi khô vào chiên cho đến khi miếng da vàng đều. Vớt phần da đã chiên, thấm hết dầu và để nguội.

Bước 3: Tẩm ướp da heo với muối ớt

- Kết thúc công đoạn chiên giòn da heo, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là bước cuối cùng. Để có được miếng da heo chiên giòn thật ngon, thông thường ta sẽ tẩm chúng với phần muối ớt để tăng vị đậm đà.

- Để thực hiện công đoạn này, bạn cho khoảng 2 thìa cafe ớt bột hoặc ớt tươi thái nhỏ trộn chung với ½ thìa cafe đường, muối trộn đều. Sau đó, bạn trút số da heo vừa chiên vào xóc đều cho đến khi tất cả các miếng da heo đều ngấm đều muối ớt.

– Khi ăn, bạn có thể ăn kèm với một chút chanh để làm tăng hương vị của miếng da heo chiên giòn.

2. Cách làm da heo chiên giòn bằng lò nướng cùng cháy tỏi, tẩm muối ớt

Cách làm da heo chiên giòn bằng lò nướng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Da heo: Chọn da heo tươi, không chọn da heo nái, heo già sẽ cứng

Tỏi, ớt tươi, ớt bột, gừng tươi, sả cây

Gia vị như đường, muối, bột ngọt, hạt nêm

Dầu ăn

Muối tôm

Thực hiện

- Da heo trần với nước sôi khoảng 2-3 phút. Sau đó vớt ra, làm sạch lông 1 lần nữa, bóc bỏ hết lớp mỡ còn bám dính, để lại mình da.

- Tiếp tục, đổ 1 nồi nước khác luộc da heo cùng 1 ít muối, cho theo gừng tươi và xả đã sơ chế vào. Luộc tới khi da heo chín thì vớt ra, cho ngay vào chậu nước đá lạnh để giữ được độ giòn của da.

- Vớt ra để ráo nước, thái miếng da heo hình chữ nhật như bao diêm

- Ướp da heo với 1 ít ớt bột, 3 trái ớt tươi cắt sẵn, 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt. Trộn đều tất cả rồi bọc kín cho vào tủ mát khoảng 2 tiếng rồi lấy ra.

- Bắc chảo lên, đổ sầu sâu và đun nóng. Cho da heo vào chiên từng ít một, đến khi da heo chín vàng đều, giòn là được. Không chiên đi chiên lại nhiều lần dầu ăn sẽ làm mất vị da heo. Cho da heo vào khay đựng có giấy thấm dầu để nguội.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào làm nóng, cho tỏi băm vào phi thơm, vàng đều, vớt ra khay có giấy thấm dầu.

- Trộn đều da heo và tỏi chiên với nhau.

3. Cách làm da heo chiên giòn bằng nồi chiên không dầu

Cách làm da heo chiên giòn bằng nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Da heo 500g

Ớt hiểm 6 quả

Tỏi 2 củ

2 thìa canh tương ớt

2 thìa canh nước mắm

2 thìa canh ớt bột

2 thìa canh nước lọc

4 thìa canh đường

Dầu ăn

Cách thực hiện

- Sơ chế da heo: tương tự những công thức trên và sấy khô bằng nồi chiên không dầu.

- Đun nóng chảo rồi cho nhiều dầu vào để chiên da heo. Khi dầu hơi nóng các bạn thả da heo vào chiên vàng. Vớt ra da heo đã chiên vàng ra để cho ráo dầu.

- Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn, ớt cắt miếng sau đó cho vào phi vàng rồi bớt ra bát.

- Nước mắm, tương ớt, đường, nước lọc, ớt bột cho vào chảo lớn. Nấu tan đường, đun lửa liu riu cho hỗn hợp sệt lại. Múc 1/3 phần nước mắm ra bát. Để lại 1 ít trong chảo rồi cho da heo vô trộn đều cho thấm gia vị.

- Vừa trộn bạn vừa rưới thêm phần nước mắm. Nếm da heo xem đã vừa chưa. Cho tỏi ớt đã phi vào trộn đều, để da heo nguội sau đó cho vào lọ đậy kín bảo quản ăn dần.

4. Cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng với lá chanh

Cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng với lá chanh thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Da heo: 400g

Ớt: 3 quả

Tỏi : 2 củ

Lá chanh tươi

Nước mắm ngon, đường trắng, muối, mì chính.

Thực hiện

Bước 1: Chế biến da heo và gia vị

- Da heo bạn nên chọn mua loại da có kích cỡ lớn, càng dày càng tốt. Da heo mua về làm sạch lông, rửa sạch, lấy dao lọc bỏ hết phần mỡ thừa còn dính trên da heo.

- Đun nước thật sôi rồi nhúng da heo vào khoảng 3 phút sau đó gắp ra. Lấy nhíp nhổ hết lông còn dính lại trên dao heo. Cho da heo vào luộc thêm 5 phút rồi vớt ra cho vào ngâm trong nước lạnh để ngon và thơm hơn.

- Lá chanh rửa thật sạch rồi thái từng sợi. Tỏi bóc vỏ đập dập rồi cho cùng ớt tươi vào xay nhuyễn.

Bước 2: Thực hiện chiên da heo

- Da heo luộc vừa chín vớt ra cho ráo nước, rồi đem cắt lát khoảng chừng 3cm.

- Ướp gia heo vùng với chút gia vị sau đó cho vào nướng khoảng 10 phút là da heo khô.

- Đun nóng chảo dầu, cho da heo vào để chiên, khi thấy da heo phồng to đều lên thì bạn vớt ra.

Bước 3: Xóc da heo chiên với muối ớt

- Đun nóng chảo, cho 1 muỗng dầu ăn, đổ tỏi ớt đã băm nhỏ vào phi thơm vàng, thêm lá chanh vào rồi tắt bếp. Cho dao heo vào tô thật to, thêm tỏi ớt và lá chanh đã chiên, đường, muối, mì chính, đường trắng vào cùng rồi lắc thật đều tay.

- Da heo thấm đều gia vị bạn cho vào hộp cất bảo quản trong tủ lạnh ăn dần. Da heo chiên giòn cần phải đạt được độ giòn thơm, giòn tan, quyện với vị mặn ngọt của các loại gia vị, vị cay cay tê tê của ớt và hương thơm thoang thoảng của lá chanh.

Trên đây là những cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng. Nếu điều kiện không cho phép, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu và vẫn có thể yên tâm với thành phẩm làm ra. Chúc bạn luôn thành công!