Quên rán đi, đậu hũ non đem nấu thế này vừa sang chảnh như nhà hàng lại ngon ngất ngây

Đậu hũ rán quá cũ rồi, chỉ cần dắt túi cách làm đậu hũ non hấp tôm 3 lớp này bạn sẽ có món ăn đẹp mắt, sang chảnh không khác gì nhà hàng 5 sao.

Đây chính là cách làm đậu hũ non hấp tôm 3 lớp chuẩn vị nhất, chị em hãy dắt túi ngay để thu phục vị giác của cả gia đình.

Cách làm đậu hũ hấp tôm 3 lớp không hề khó như bạn vẫn tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với đậu phụ này, bạn chỉ cần vài nguyên liệu vô cùng đơn giản, dễ tìm dưới đây.

- 15 con tôm tươi.

- 2 thanh đậu hũ trứng.

- 1 củ cà rốt.

- Vài cây hành lá

Gia vị: Muối, nước tương, hạt tiêu, dầu ăn.

Chỉ với các nguyên liệu đơn giản bạn đã có món ăn ngon ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện món đậu hũ hấp tôm 3 lớp ngon thần sầu

- Tôm rửa sạch, cắt bỏ phần râu và loại bỏ phần chỉ đen dọc sống lưng. Sau đấy, bóc vỏ tôm rồi mang tôm ướp với chút muối, tiêu và dầu ăn trong 10 phút cho ngấm đều gia vị.

- Cà rốt gọt bỏ phần vỏ, sau đấy thái thành những khoanh mỏng. Bạn hãy thái thật đều để khi hấp cà rốt chín đều, không bị sống.

- Mang những thanh đậu hũ trứng thái thành những khoanh tròn dày khoảng 1cm. Số khoanh đậu phụ bằng với số tôm bạn đã chuẩn bị.

Chỉ cần hấp trong 7 phút thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Kế đến, bạn lấy một chiếc đĩa phẳng ra. Sau đấy, lần lượt xếp cà rốt, đậu hũ và tôm chồng lên nhau tạo thành 3 lớp.

- Cứ tiếp tục xếp như thế đến khi hết nguyên liệu.

- Bắc đĩa vào hấp cách thủy khoảng 7 phút với lửa lớn thì món ăn đã chín.

Thành phẩm

Chúc bạn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhấc đĩa đậu hũ hấp tôm 3 lớp ra, bạn chỉ cần rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, vài khoanh ớt thái lát thì đã có thể dùng ngay.

Chúc bạn thành công với món ăn dễ làm này!

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