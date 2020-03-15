Làm thịt sốt chua ngọt, đừng quên thêm thứ này vào để chồng ăn mãi không chán

Nấu gì hôm nay 15/03/2020 05:00

Vợ biết cách làm thịt sốt chua ngọt kiểu này dám chắc chồng ăn mãi không chán, cả nồi cơm đầy được thổi bay chỉ trong tích tắc.

Với cách làm thịt sốt chua ngọt này, chỉ cần thêm nửa quả dứa vào thì bạn sẽ có món ăn với hương vị đặc biệt, thơm ngon đến khó cưỡng.

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Cách làm thịt sốt chua ngọt cực đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với thịt lợn, nhưng thịt sốt chua ngọt vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng.

- 500gr thịt nạc vai.

- ½ quả dứa.

- ½ quả ớt chuông xanh.

- ½ quả ớt chuông đỏ.

Gia vị: Muối, dầu hào, nước tương, rượu nấu ăn, nước sốt cà chua, đường, tinh bột, bột mì.

Cách làm thịt sốt chua ngọt ngon nức mũi

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Ngâm dứa với nước muối loãng để loại bỏ mùi hăng của loại quả này - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế nguyên liệu

- Thịt lợn sau khi mua về mang rửa với chút rượu, gừng để khử sạch mùi hôi. Sau đấy, bạn để ráo, thái miếng vừa ăn.

- Dứa rửa sạch, sau đấy thái thành những miếng vừa ăn rồi ngâm trong nước muỗi loãng khoảng 20 phút thì vớt ra để ráo nước. Công đoạn này sẽ giúp bạn loại bỏ vớt mùi hăng của loại quả này.

- Ớt chuông bỏ hạt, thái vừa ăn.

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Chiên hai lần sẽ giúp thịt ngoài giòn trong mềm - Ảnh minh họa: Internet

Chế biến

- Cho thịt vào tô, sau đấy thêm muối, nước tương, dầu hào và chút rượu nấu ăn vào rồi trộn đều, ướp trong 20 phút để thấm đều gia vị.

- Chuẩn bị bát tinh bột, sau đấy lấy từng miếng thịt lăn đều lên để áo đều tinh bột bên ngoài. Sau đấy, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bát thịt đã lăn bột lại để ủ bột.

- Bắc chảo lên bếp, chờ dầu nóng thì cho ớt chuông vào xào đến khi gần chín thì trút ra bát, để riêng.

- Đặt một cái chảo khác lên bếp, cho nhiều dầu rồi lần lượt cho thịt vào chiên. Khi lớp bột bên ngoài có màu vàng nhạt thì vớt ra, sau đấy chiên lại một lần nữa để vỏ bột giòn, thịt mềm hơn. Thịt vàng đều vớt ra giấy thấm dầu.

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Đảo đều và nhanh tay để lớp bột vẫn giữ được độ giòn - Ảnh minh họa: Internet

Làm sốt chua ngọt

- Cho sốt cà chua, đường và nửa bát nước vào nồi, bắc lên bếp và dùng đũa khuấy đều với lửa nhỏ. Khi đường đã tan chảy, bạn thêm nửa bát nước có trộn tinh bột vào khuấy đến khi nước sốt chua ngọt sền sệt.

- Cho dứa vào nồi sốt chua ngọt, dùng đũa đảo đều cho dứa áo đều nước sốt thì trút thịt đã chiên, ớt chuông xào vào đảo cùng.

- Khi thịt được phủ đều nước sốt thì tắt bếp, trút thịt xào chua ngọt ra đĩa.

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Chúc bạn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Với mẹo nấu ăn hay này bạn sẽ có món ăn cực hấp dẫn, cuốn hút để cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ nấu này!

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