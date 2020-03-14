Chúc mừng sinh nhật chồng theo phong tục của người Hàn với món canh rong biển thịt bò

Sau chuyến đi du lịch Hàn Quốc, thấy chồng thích món ăn ở đây nên tôi quyết học cách nấu canh rong biển thịt bò để mừng sinh nhật anh.
- Quên rán đi, đậu phụ mang nấu món canh này vừa thanh mát lại chẳng sợ tăng cân
- Muốn canh cá thơm ngon, thanh ngọt, không hề bị tanh bạn đừng quên bước này khi chế biến!
Canh rong biển là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc vào dịp sinh nhật, đây là món ăn mà người mẹ sau khi sinh sẽ ăn đầu tiên để giúp cơ thể khỏe mạnh.
Trong chuyến du lịch đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, chồng tôi rất yêu thích món ăn này. Vì vậy nhân dịp sinh nhật của ông xã, tôi quyết tâm học cách nấu canh rong biển thịt bò để tặng chồng.
Nguyên liệu
- 200g rong biển khô (mua ở siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa có bán).
- 100g thịt bò (chọn phần thịt thăn).
- 2 nhánh tỏi khô.
- Gia vị: xì dầu, muối, dầu ăn, hạt tiêu, dầu vừng.
Thực hiện cách nấu canh rong biển thịt bò
- Đem thịt bò thái lát mỏng, ướp với gia vị: hạt tiêu, xì dầu, dầu vừng khoảng 10-15 phút (cho thịt ngấm gia vị).
- Hành khô băm nhỏ để riêng vào bát.
- Cho dầu vào chảo lớn, đợi khi dầu nóng cho hành khô vào đảo đều, sau đó cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn (đến khi bò chín tái thì tắt bếp).
- Tiếp theo, cho rong biển vào xào cùng, cho nửa thìa dầu vừng vào để dậy mùi thơm, đảo đều thịt bò khoảng 2 - 3 phút thì cho nước vào (nên dùng nước ấm). Đun đến khi canh sôi thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
Lưu ý: Để món canh rong biển thơm ngon chuẩn vị Hàn Quốc thì nên tìm mua các gói gia vị chuyên dụng của Hàn.
Món canh rong biển thường được ăn vào buổi sáng, kèm theo lời chúc của người thân mong muốn đối phương sẽ có một sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an, hạnh phúc.
Sau khi thưởng thức món ăn, chồng tôi rất ngạc nhiên vì tôi lại biết cách nấu món canh rong biển thịt bò đúng hương vị Hàn như vậy. Tôi cười tủm tỉm nghĩ thầm: "Con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim đàn ông chính là dạ dày quả không sai."